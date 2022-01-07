連三年虧損、父子交班掙扎 霹靂靠《素還真》最後一搏

【文 楊絲貽】

硬派父親放手，讓兒子捨棄「布袋戲」三字大改革

「我們DVD的市場一直在萎縮，這部電影《素還真》如果不成功，以後也不能再拍玄幻武俠了，霹靂這個IP也算是走到一個段落了。」（編按： IP為Intellectual Property 智慧財產權簡稱）霹靂布袋戲第五代接班人黃亮勛在一場會議上說。

語畢，台下一片沉默。

大霹靂國際整合行銷商品事業中心總監胡文山回憶此事，內心五味雜陳，「我很期待、很興奮電影要上映了，但總經理的擔憂也不是沒有道理。」

因為，這部2022年賀歲檔電影，他們拿出了霹靂最強 IP素還真這尊壓箱寶。霹靂已連續3年虧損，這是他們的翻身一搏。

50年前，黃亮勛的阿公、第三代黃俊雄打造的電視劇《雲州大儒俠》，搬上電視台曾創下收視率97％的超高紀錄，奠定黃家改良式布袋戲一哥地位。

第四代黃文章與黃文擇兄弟，1988年以「素還真」角色，大受歡迎，系列影集在過去逾30年、播出超過2千集的紀錄，被金氏世界紀錄「最大規模木偶戲」認可。2000年推出的電影《聖石傳說》以經典角色入戲，首週票房擊敗好萊塢電影《玩具總動員2》，並以1億5千萬的票房創下布袋戲電影紀錄，很是風光。

《奇人》慘賠，兒背罵名

黃文章才反省與年輕人疏遠

然而2015年，他們耗資3億5千萬推出動畫電影《奇人密碼──古羅布之謎》，卻慘賠1億9千萬。不只票房失利，粉絲也不埋單，甚至罵擔任《奇》片編劇、第五代接班人黃亮勛是敗家子。這對霹靂董事長、《奇》片真正主導者黃文章相當愧疚，因為從編劇、劇情內容、團隊組成都是他一手策畫，兒子黃亮勛卻因為「接班人」的名號，變成眾矢之的。

這讓黃文章的性格徹底改變。過去他以性格強硬、敢衝聞名，就連接班也不是傳承，而是買下父親的廠房、設備，甚至在影集《霹靂至尊》第一集，就讓自創的素還真，打死父親創造的史艷文。

然而《奇》片的失敗，對他當頭棒喝，「我開始學會放手，開始理解自己老了，跟年輕人疏遠了。」出於對兒子的愧疚，他學會放慢腳步。

中華品牌再造協會理事長王福闓分析，霹靂的觀眾群流失是事實，但轉型太過快速，是《奇》片失敗的原因。不僅劇情讓新進的粉絲看不懂，完全跳脫傳統偶戲元素，也無法獲得老粉絲的共鳴。

但霹靂仍有很大的希望，王福闓以日本的鋼彈為例，「鋼彈的角色大家反而不認識，可是素還真卻是大家都知道的名字，」鋼彈會因應粉絲從十幾歲的高中生成長到三十歲，販售的周邊也從模型變成手錶，甚至更貴的金飾。他認為霹靂要做到品牌再造，不無可能。

如今霹靂的股價剩下62.5元，約上櫃前的4折，年營收也從全盛時期的7億，5年內跌至4億出頭，接班人的危機就在眼前。

黃亮勛接棒打破傳統

改多人配音、自建平台

如同所有傳產接班會碰上的問題，內有家族傳統的枷鎖，外部又有串流平台、新興科技等勁敵，最考驗的其實是接班人的取捨。黃亮勛決定，不再拘泥少數霹靂鐵粉的生意，而放眼更大的國際市場。

拋棄鐵粉，這是玩命般的賭注，但他卻堅持，原因是看見過去的霹靂，總會花80分的心力，去賺20分（鐵粉）的錢，「但鐵粉的市場就是10萬人，最多40萬人，就算走出國際達到4百萬人，也沒辦法支撐1個產業。」

他認為霹靂要轉型，第一步必須大刀闊斧，當捨則捨。他從名稱、配音、播放平台、展覽售票，進行一連串改革。

為了顛覆「布袋戲」的傳統刻板印象，他從名稱開始改革，對外以「偶戲」代稱「布袋戲」，「跟外國人解釋布袋戲就要花上好長一段時間，用偶動漫（puppet animation）他們比較能理解，」黃亮勛説。

平台上，過去的布袋戲只在電視、戲院播出，他不僅自建OTT平台、上YouTube，也與Netflix等國際串流平台合作，走出傳統觀眾群。

再者，過去辦展覽都是免費向大眾開放，黃亮勛一改前例，以2014年首次辦售票展覽為例，台北場18萬人入場，高雄場13萬，總計31萬人購票入場。以平均單價2百元來算，加上周邊銷售約2千1百萬元，共挹注營收8千3百萬元。

內容上，過去霹靂都是一人配音，副董事長黃文擇、黃亮勛的親叔叔更是眾所周知的配音招牌，人稱「八音才子」。然而黃亮勛嘗試由多人、多口配音，被老粉絲罵翻，直說不像布袋戲，但他仍堅持此路。

他的思考是「人的壽命有限，品牌要傳承不可能永遠只靠1個人。」然而，理想上若是黃文擇帶新人開始配音，或許能讓老粉絲埋單，但黃亮勛也坦言：「他不願意的。」因為，這有違傳統。「捨」不是真的一刀斬斷，而是用同理心出發，他得想辦法說服叔叔。

於是，他不說「我要做新的作品，所以會找新的人配音，」而是先向叔叔表達感謝，體恤他原有配音工作負擔太重，「所以（新作品）我會找新人參與，讓他們共事看看，新人一定沒有你配的好，但我們讓他們去嘗試，好嗎？」這技巧性的轉彎，讓他獲得公司內部認同，並得到支持。

第二步是異業結盟，為IP找到放大鏡。

這分為3個層次，一是透過霹靂長年對文創產業IP的眼光，向外尋找更多內容製作的合作夥伴；二是引進國外動漫IP，建立從影視製作到觀眾群、讓品牌從傳統戲劇跨越到動漫的橋樑；第三是活化自有IP，透過新的產品線，如跨足餐飲、手搖飲店，建立B2C（編按：Business to Customer的簡稱，企業直接向消費者銷售）的實體通路，貼近觀眾眼球。這些策略的目的只有1個，「我們要回到主流的娛樂市場，」黃亮勛說。

與日本動畫編劇合製

用獨立樂團配樂攻年輕客

縱使霹靂是全世界最大的偶戲製作公司，單打獨鬥也難成氣候，他必須向外請求盟軍。他盤點，霹靂的核心能耐是製作、內容，必須槓桿這2塊。

例如，他們合作日本動畫電影《哥吉拉》編劇虛淵玄，共同推出新的影集《東離劍遊紀》，日方出內容，霹靂出技術，含兩部外傳電影在內，2016年至今已連出3季，並在全球6大平台上架，反應不俗。其國際級的製作規格也被Netflix看好，2019年推出的影集《刀說異數》就在平台向全球逾190個地區播出，讓霹靂的海外營收占比最高曾躍升至18％。

第三步，瞄準下一世代商機。

「年輕人對布袋戲還是有刻板印象，」黃亮勛說，要換個方式說產品故事。例如電影行銷，他不再主打「布袋戲」，而是說「超級英雄電影」，宣傳重點也不是粉絲在意的「素還真」故事，而是以日本《哥吉拉》動畫製作、曾打敗蘇打綠勇奪金曲獎的「麋先生」樂團演唱主題曲為號召力。

胡文山表示：「（黃亮勛）他更重視宣傳行銷，跟營運長（劉麗惠）在意成本結構很不一樣。」甚至在公司例會時，黃亮勛還會被媽媽劉麗惠當著全公司的面質疑，「這會賺錢嗎？」但黃亮勛總是不厭其煩解釋，這些行銷意義，是要跟年輕人接軌。

在本業上，除了代理引進日本動漫IP，也搶先許多文創產業投資虛擬貨幣，去年10月底發行1千張NFT，在15分鐘內銷售一空。投資的手搖飲及餐酒館，開幕不到1年，也為集團營收帶來近10％的營收貢獻。

此外，黃亮勛也投入近年正熱的台劇，首部投資作品《台北女子圖鑑》，就被全球娛樂龍頭迪士尼的串流平台收購，是該平台首波主打的華語劇。

霹靂就像叱吒武林30多年的素還真，遇到中年危機，是謝幕走進博物館或迎向新世代的元宇宙？36歲的黃亮勛正努力讓這門藝術，在不同世代心中都能綻放不同風采。

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