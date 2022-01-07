台灣第一個知識貨幣誕生 四億元紅包大放送

【文 吳和懋】

全球首富馬斯克的致富關鍵：每天閱讀

誰是當今全世界最有錢的富豪？

答案：特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。

他以近3千億美元身價，超越貝佐斯、比爾．蓋茲、巴菲特等人，成為史上最有錢富豪，更被《時代》雜誌、英國《金融時報》選為2021年風雲人物。

他的致富是靠資本或是技術？答案以上皆非。

一個念經濟的華頓商學院畢業生，雖雙修物理也僅止於大學程度，怎麼搞懂電動車、火箭科學、太陽能、超迴路列車、深度神經網路等跨領域知識？

「閱讀，」馬斯克說，「多讀書就可以了。」

馬斯克從小就喜歡閱讀，每天花10小時、狂啃兩2本不同學科的書籍是家常便飯，「有一次我把學校以及附近圖書館的書都讀完了；3、4年級的時候，還試圖勸說圖書管理員幫我訂更多的書。我發現自己不知道的東西實在太多了，而所有的一切都在這裡面。」9歲時，他讀完4千多萬字的大英百科全書，連它的條目都不放過。

馬斯克小時候一天能讀2本書，閱讀量是一般人的60倍；即便現在他每天工作16小時，仍用移動的零碎時間在iPhone上閱讀。

美國賓州大學研究員卡夫曼（Scott Barry Kaufman）分析，馬斯克能靠自學橫跨多樣化事業的關鍵，不是他努力工作，擁有超越現實的遠見，或是超乎常人的韌性—關鍵是他掌握了多樣化知識的基礎。

蓋茲、Twitter創辦人、佐伯格都靠閱讀洞悉未來

加州大學洛杉磯分校心理學榮譽教授霍約克（Keith Holyoak）也認為，大量閱讀不同領域的知識與個案材料，藉此不斷與自己對話，挖掘其中的價值與意義，是跨界創新的來源。

「知識是21世紀的貨幣，」哈佛大學第一位女校長福斯特（Drew Gilpin Faust）就說，「不論經濟成長、社會流動，或是個人的成就與優勢，都與獲取知識的教育機會息息相關。」

不止馬斯克，微軟創辦人比爾．蓋茲也是閱讀狂熱者，他每天花1小時以上閱讀，每年讀50本書；年底，他會在自己的部落格「GatesNotes」推薦書單。這樣的他，曾連續13年蟬聯世界首富。

Twitter創辦人多西（Jack Dorsey），除了不時在推特上分享愛書，也喜歡在手機上閱讀。他最著名的習慣，就是為每一天安排不同主題，週一是管理、週二是產品、週三是行銷與溝通⋯⋯，就像以不同帳戶來管理時間與知識。

社群平台臉書執行長佐伯格，則2015年開始，規定自己每2週就至少讀1本書。

台灣黃金轉骨年

走向知識富國關鍵時刻

「在訊息傳遞如此繁多的時代，閱讀使我放慢腳步，獲得洞察力，並站在別人的立場上思考。」美國前總統歐巴馬任職期間，每晚在白宮會利用睡前的半小時閱讀。

知識不止是力量，更是創新的資本，也是當今財富最強推進器。

根據世界銀行「知識經濟指數」，聯合國開發計畫署（UNDP）12月公布最新「知識富國」，瑞士蟬聯5年第一；瑞典、美國則分居第二、第三。

這3大強國，同時也被世界智慧財產權組織（WIPO）評為「2021年全球創新指數」的前3名。

誰掌握知識，誰就有創新的本事；個人如此，國家亦如此。

2022年，是台灣的「黃金轉骨」年，在美、中兩大強權爭霸的大軸線下，台灣的科技實力、被信任指數，成為東西方資金的匯聚所在。如果我們能夠利用知識順勢創新，實力，將不可同日而語。

在此關鍵時刻，商周決定起身倡議「知識雪球計畫」，邀請個人、企業用知識自我投資，將知識雪球越滾越大，人人都能以知識創新、創富，讓台灣黃金轉型。

「人生就像滾雪球，只要找到濕雪和一條很長的坡道，雪球就會越滾越大。」同樣愛閱讀的股神巴菲特說。

所謂的知識雪球運動：濕雪，是知識；長坡道，為閱讀習慣。不要小看通勤時的5分鐘、會議前的10分鐘，甚至，是下班後的1小時，若能善用這些零碎時間閱讀、消化，知識累積起來，就會成為知識大雪球。

有效知識得來不易

可透過平台投資自己

在知識成為關鍵資本的年代，商周也打造華文媒體第一個知識貨幣平台，首度發行知識貨幣：「商周鑽」，1枚商周鑽價值相當於新台幣1元。商周鑽現在可記帳、儲存價值，未來將規畫更多元的貨幣功能，鼓勵更多人累積知識財富，提高知識交換的效率。

就像音樂界的iTune平台，個人可以儲值帳號購買單曲，不一定要購買整張CD一樣，在這個知識貨幣平台上，商周為每一篇文章、每一項知識內容訂出單價，讀者便可利用儲值的商周鑽，自由兌換自己想要的特定知識，讓知識可隨選即付、量身定做，輕鬆掌握。

商周不只倡議知識雪球計畫。在發行「知識貨幣」之外，2021年末，商周還根據自己的核心能力，在全台發送價值新台幣4億元的商周鑽。這是商周邁向35週年對社會回饋的知識紅包，也是應盡的企業永續責任。

企業只要提出申請，不分產業、不分地區、不分職位，每位員工都能免費收到知識紅包—價值新台幣1百元的商周鑽，在90天內免費選讀商周的內容。

網路時代，知識看似快速製造而且無限供應；但實際上，有效知識的蒐集成本正在墊高。因為真正去蕪存菁，經過策畫精煉的知識，卻是越來越稀缺。

商周內容向來以「先進知識、輕鬆掌握」自詡；在知識碎片化的時代，更希望與讀者並肩同行。不只精選知識、精煉內容，更進一步打造數位工具，提升知識吸收的效率，為台灣累積創新與轉型的能量。

「最好的投資，就是投資自己；」巴菲特說，「你的知識，將是啟動你財富的引擎。」商周建立知識貨幣平台，推動知識雪球運動之餘，同時發送四億元知識紅包，就是期待能引爆國人汲取精煉知識的風潮，讓人人成為知識富翁，實現真正的知識財富自由。

【更多報導】

一台要價30萬！保時捷、賓士...豪車品牌搶著做「電動自行車」，為什麼？

TOKYU HANDS恐走入回憶？嚴重虧損、母公司切割轉手⋯發生什麼事

台灣變半導體大國的關鍵：第一是張忠謀，第二是輝達黃仁勳？