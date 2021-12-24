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鴻海淡出？遠傳接手？亞太電董座談300億虧損下一步

聯合新聞網 / 商業周刊
擁有財務、投資、電信等相關經驗的亞太電信新董座陳鵬（圖），上任百日喊出轉型目標：「我們要變成不一樣的亞太，因為這是唯一的路！」(攝影者：駱裕隆)
擁有財務、投資、電信等相關經驗的亞太電信新董座陳鵬（圖），上任百日喊出轉型目標：「我們要變成不一樣的亞太，因為這是唯一的路！」(攝影者：駱裕隆)

【文 張庭瑜】

賣頻譜、找對手入股，電信老五引發市場疑慮

2014年，鴻海砸下百億元，高調娶親亞太電信，但7年後的今天，市場卻盛傳：鴻海要淡出電信業了？因為過去1年，亞太電連續幾個從重資產轉向輕資產的動作，以電信業來說相當反常。

今年11月，該公司宣布將部分頻段轉賣給中華電信；去年9月，引入遠傳資金後，便透過遠傳提供5G服務，甚至預計到明年6月，遠傳將與鴻海並列為亞太電第一大股東。而更早之前，5G頻譜競標時，亞太更是五間電信業中，唯一沒拿下任何主流頻段的業者。

「電信商賣頻譜、不蓋基地台，（很有可能）心態是不想玩了。」一名本土券商分析師觀察。

陳鵬拚改善體質

強調被購併不能是唯一終點

「我們必須很靈活，只要決策來，它比我原本的策略好，就做。」針對市場揣測，上任4個月的亞太電信董事長陳鵬接受商周專訪時坦言，鴻海和遠傳兩大集團合作，未來有很多想像空間。

他強調，長期來說，亞太電不排除被購併，但，購併不能是這間公司的唯一終點。

「自己做得夠好，路會很廣，自己做得不好，什麼都不要談。」對他而言，現階段最重要任務，是改善虧損，並甩去亞太電服務品質不夠好的標籤，將品質提升到接近3大電信的水準。

這確實是亞太的當務之急，因為無論財務狀況或用戶數，亞太電都位居5家電信商之末。

過去7年，該公司累計虧損超過3百億元，是電信業之最，而用戶數逾207萬戶，排最末，是中華電的約5分之1。

他們近來一連串看似「不玩了」的舉動，都是體質調整工程的一部分。透過同業合作，改善網路品質，也改變電信業以往重資本的結構，降低成本。

例如，以替遠傳分攤9分之2 5G頻譜費的條件，換得接近3大電信的5G服務品質。又或者是，透過轉售部分頻段給中華電信，換得對方3G語音通話服務。「亞太不再是一個品質不好、靠賣低價的公司，而是跟3大電信品質一樣好的電信公司。」陳鵬立下目標。

但要帶領亞太走出新路，產品與服務以外的事，更是關鍵。

陳鵬說，老路，走不到新目的地，「比起壓營業額數字、這個月門號一定要賣多少，改變員工原本的認知跟做事方法更有效。」

因為經歷長期虧損、公司士氣低迷，第一步，是先建立員工信心，找回工作活力。

劉揚偉親自帶討論

重新問「自己是誰」

過去3個月，亞太電變得「很不鴻海」。跟過往從早上7、8點就開會不同，他們盡量不在早上九點前、晚上六點後談公事，調整內部流程，縮短開會時間，「只要有效率、時間多出來，你就有時間想，我還可以做什麼。」陳鵬解釋。

教育訓練也要跟著改變。過去亞太因通訊品質落後，只能主打價格，但現在通訊品質提升後，得讓前線員工有更多銷售技巧，學會用應有的價位賣出產品。

最重要的是：要重新定位自己，想清楚自己賣的，究竟是什麼？才有機會在3大鼎立、大者恆大的電信業，走出自己的路。

過去，電信業對鴻海來說，可說是從代工廠轉向服務商的練兵場。

掌握手機製造能力的鴻海，若能掌握終端用戶使用行為，一來能設計出更好的產品、加深和手機品牌商合作，也有機會進軍海外白牌手機市場。再者，當時鴻海致力發展「8屏1網1雲」，4G在其中扮演串接軟硬體的角色。

只是，電信是特許行業，跟鴻海習慣征戰的自由市場不同，這些想像，隨著亞太連年虧損未見起色，逐漸黯淡。

當電信之於鴻海集團的戰略意義削弱、且集團重心明顯轉往電動車後，亞太電也得找出自己新的存在意義。

陳鵬透露，過去幾週，鴻海董事長劉揚偉親自帶領討論，幫亞太電重新定義自己。

就像星巴克賣的不是咖啡，而是氛圍。劉揚偉在會議中分享，鴻海賣的產品，並不是手機，而是在設計製造手機的過程中，用最低的成本、最好的品質、最快的速度做出來，因此「代工服務」才是真正產品。

「他（指劉揚偉）教我們怎麼重新思考，把這些想清楚了，才能訂策略跟步驟，不然可能會弄錯、把核心給拿掉了。」陳鵬說。

當競爭態勢跟原本設想的不同時，即使是鴻海這樣霸氣的集團，也都放下面子，務實的面對困境，重新問「自己是誰」。具備重新定義自己的能力，才能在時時變動的環境下，找到一席之地。

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