台積電工程師下班變網紅 瓦基靠3個工具轉職

【文 蔡靚萱】

新工作關鍵字：創作者經濟使知識變現更便利

有人放棄正職轉當網紅，早就不是新聞。但，如果放棄的是台積電主管職呢？

10月10日，在網路上以閱讀心得與音頻節目小有名氣的部落客瓦基（本名莊勝翔），宣布辭去在台積電的經理人職位，轉當全職創作者。

跌破眾人眼鏡的同時，他證明自己有底氣跟護國神山說掰掰，短短不到2個月，他的線上課程已吸引超過2千5百人報名、狂銷超過4百萬元！

要知道，瓦基開始寫部落格，不過是2年半前的事，而他能迅速在動念離職時，就快速推出暴紅課程產品，背後正代表著，創作者經濟、知識型網紅的產業鏈正越來越成熟，所需的工具越來越普及好用。換言之，每個人都有新機會。

現年30多歲的瓦基是機械工程背景，碩士畢業後就進入台積電工作，是典型要輪班、on call且工時長的竹科工程師。服務10年後，已是個領軍10人團隊的小主管。

每週發文再加兩則音頻

投入才兩年，粉絲逾六萬人

一開始，瓦基只在網路平台上零星發表讀書心得，之後他用方便的架站軟體、外掛服務與雲端主機代管服務，自己架設部落格，於2019年5月正式開張，開始了每週至少1篇文章的部落客生涯。2020年9月，看到Podcast收聽習慣起飛，他也開始每週錄製2則音頻節目。

如今，他談書的音頻節目長踞台灣Podcast總排行前30名，還一度登上好幾週冠軍；臉書粉絲已經超過6萬人，電子報有上萬人訂閱，部落格更累計超過2百多萬次瀏覽。

「下班後每天花2個小時，假日只要沒在運動就是在讀書、寫部落格和錄音。」他說，每週騰出至少10個小時經營自己的微型自媒體。只要架起動圈式麥克風，連上專用線材與錄音介面，一台筆電，就可以隨時隨地錄起來。

創作的紀律、方便的工具，讓他只花2年多就養出龐大鐵粉。而能迅速將知識變現、成為全職創作者，得到時間與薪資的自由，他說，創作者產業鏈的協助，是一大主因。

生鮮時書創辦人劉俊佑，是瓦基的課程製作人，「大家很好奇，瓦基怎麼能在台積電上班，下班還可以看那麼多書、寫文章。」他說，課程設計就是從瓦基做得特別好的部分出發，把模式跟系統尋找出來，企畫成可學習的心法。

例如，如何把觀念輸出寫成文章？將瓦基常用的做法歸納成萬能、黃金圈、清單等5種框架，以此畫出文章結構。如何在超載的資訊中提煉重點？瓦基運用心智圖，將重點畫成樹狀結構，能同時用於寫文章與錄節目，做多樣產出。

生鮮時書是家專注於閱讀領域的小型新創，並沒有自己的線上課程平台，所以將瓦基課程上架到PressPlay（簡稱PPA）。擁有不少自製課程的PPA，也藉此開始垂直分工，與外部製作公司聯手。

整合自製課程到收費機制

斜槓變專職，門檻變低

當生態系成型，瓦基自己用部落格經營鐵粉的同時，也能在生鮮時書協助下快速整合想法、產出課程，還能透過PPA平台與其一年數千萬元的行銷預算圈新粉。他也採用知名的創作者工具，例如近年快速崛起的Gumroad內容銷售平台，讓鐵粉小額贊助。

劉俊佑分析，以前創作者要製作、銷售課程，1個人做太累，要很「頭部」的人才有機會開課。現在因為垂直分工讓生態系變得越來越完整，進入門檻變低，能變現的知識型網紅更多，而有能力的創作者也能賺得更多的報酬。「目前跟我們合作的，今年有3個都離職。」他笑說，講師們就是看到新的生涯發展可能性，而不再戀棧原本飯碗。

他觀察，這正是創作者經濟成為全球熱潮的原因。

事實上，據CBInsights統計，今年上半年全球創投業投資在內容銷售、電子報發送、影音課程、創作編輯工具等創作者經濟的金額，已來到13億美元，是去年全年的近3倍。根據The Information估計，全年募資將可達50億美元。

但可別以為自己不是網紅、沒打算當自由工作者，這趨勢就跟你沒關係。「創作者這個字，屬於每一個人。以前說你是什麼專家，未來就說你是什麼方面的創作者。」心元資本創始執行合夥人鄭博仁說，以前上學是老師告訴你答案，現在答案網路上都查得到，關鍵是能找到答案，並創造出有價值的東西。

《經濟學人》雜誌在年度預測專刊，將創作者經濟列為重點工作趨勢，《時代》雜誌也專文描述「訂閱我吧！」正形塑未來工作樣貌。就像瓦基因為愛看書，成為閱讀應用的創作者。各行各業好手可思考，如何藉由益發成熟的創作者生態系，打造新職涯。

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