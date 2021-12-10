大企業搶當「小台電」 郭台強孵14年率先上市

【文 管婺媛】

森崴靠風光水氣大平台，超前布局綠電

能源轉型，打開了1場新賽局。

「現在的情況，很像中華電信民營化的前夕，」1位綠能公司董事長以電信民營化為例，「出現了像台灣大哥大、遠傳這些1級的民營玩家。那當電業市場完全民營化之後，誰能成為民間的台電？」

11月中掛牌上市的森崴能源，展現了這樣的企圖心。它是連接器大廠正崴集團投資的子公司，也是目前國內唯一布局了各種再生能源的純民營公司，從事光、風、水力等綠能發電廠維運建造，也是除中油之外，唯一可以進口液化天然氣的民間公司。

但它去年營收也不過5億多元，不要說台電，連台電轉投資、同樣布局多種綠電、去年營收90多億元的台汽電，看來都遠在前頭，它究竟憑什麼做大夢？

「我們超前部署⋯⋯打造一個ESG（環境、社會及公司治理）的生態池。」正崴集團負責人，也是森崴董事長的郭台強，在上市發布會上說。

前述不願具名的綠能公司董事長解釋，在以往，電力是特許事業，「說穿了，集團、財團，有足夠厚的本錢才能做，例如台塑王家、長榮張家。」

但，與傳統能源時代以大電廠、集中式發電不同，能源轉型所需的，是分散式、小型的發電網與發電站。因此，具備經營多元綠能、微電網的能力，就是未來競爭關鍵。

各種綠電都不放過

敢接別人不敢接的案子

電業是穩定收益的事業，包括中租、國泰、台泥等大集團全都參與其中。郭台強雖然不懂電業，卻抓得準商機。為了要打造足以比拚大集團的實力，他在眾多民間參賽者中，採取小而廣的戰法。

「森崴的野心很大，布局很廣，因為它想累積它的影響力！」專營太陽能的寶晶能源董事長蔡佳晉指出。

布局很廣，是因為相較一般民營綠能企業頂多專注風電、光電其中1或2個項目，但森崴的經營範圍卻包山包海，從各式再生能源電廠建廠、維運外，也做售電、綠電交易，以及儲能、節能服務。連國營事業才能做的進口天然氣生意，它也獨家取得牌照。

野心很大，是因為郭台強敢標下業界不敢承接的案場。過去，因為國內廠商無人有打造離岸風場的經驗，欲搶標的外商又無法滿足政府國產化政策，導致台電離岸風場2期計畫，一度乏人問津、8度流標。但在去年，森崴百分百持股的子公司富崴能源，以628億餘元標下統包工程及5年維運合約。

換言之，郭台強想的，是在電業市場開放後，成為民營的綠能霸主。而他的「超前部署」，足足走了14年。

他陸續打造出1個平台，吸納國內電業專才，只要集團每開展1個新能源事業，就在森崴之下設立1個子公司，專事光電、風電或液化天然氣進口，並放手讓不同專業者主導。

「郭董平常不管事，而我只管大方向，」與郭台強是多年好友的森崴總經理胡惠森解釋，他倆擘畫「光風水氣大平台」策略，「把想做綠能的人招攬進來，或讓他們自己找上門來！」

「我的團隊是做『重電』這些大電力（如核能、燃煤電廠）起家的，要做光電、風電這種小電廠，相對容易，」胡惠森自信滿滿，「就好像你蓋過101大樓，我請你蓋2、3層樓，會困難嗎？」

他重用台電前員工

懂政府、懂工程又懂市場

在業界，目前最懂重電工程的，就是台電人。森崴團隊的管理高層，有多位都是台電退休後轉任。相較目前再生能源企業的團隊，多是直接從新能源起家，缺少重電、電廠工程經驗，森崴則刻意將這些電業老將找來，為的就是，在能源從壟斷轉向民營開放的過程中，能夠更快在市場中卡位。

因為，這群台電人既熟悉電力工程，懂現有的電力市場，也懂得申請執照的各種程序與眉角，「台電人最懂台電文化，也知道政府想做，但台電無法做的，我們就從這裡切入⋯⋯，」一位過去在台電擔任高階主管、現於森崴任職的經理人說。

禮聘到專業團隊後，下一步森崴要與其他玩家比拚的，是在最短時間內，累積更多的電廠案量與規模。目前該公司運轉中的太陽光電廠有28個，完成建置的陸域風力發電廠8座，雖然不是業界最多，但若它如期順利完成台灣最大的國產化離岸風電風場案，就能成為唯一具有統包離岸風場（EPC）能力的本土業者，具有指標意義。

步伐的加速，已反映在營收成長的幅度，今年前3季森崴營收17億7千萬元，年增7.7倍。不過當大集團更積極搶進電業民營商機後，就考驗這支螞蟻雄兵的生態池是否夠健壯了。無論如何，更多民營業者進入電業市場，可擴大產業規模、讓綠能成本下降，對台灣能源轉型都是好事。

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