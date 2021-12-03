重兵布局NFT、元宇宙 KKBOX林冠羣：讓台灣代表新華流

【文 蔡靚萱】

他預言40億社群網站用戶都將變創作者！

亞洲串流音樂龍頭KKBOX集團，更名為KKCompany，執行長林冠羣念茲在茲的，就是集團8家公司已圍繞著「創作者經濟」，長出了完整的服務生態系。

到底，什麼是創作者經濟，跟網紅又有何不同？

其實這個詞，近年來受到A16Z等國際知名創投積極鼓吹，甚至搭上元宇宙中的創作風，成了重點趨勢，就連Meta（臉書）創辦人佐伯格（Mark Zuckerberg）宣示轉型為元宇宙公司時，都說：「當我們建設元宇宙，我們就必須專注為創作者解鎖賺錢機會。」

它指向一個人人都將變成創作者的未來。對比目前臉書、Instagram等社群平台收割了用戶產製的內容與行為數據，賺走最大筆財富，網紅們只能賺微薄的廣告費。現在，隨著科技更普及易用，訂閱制興起，除了網紅，一些學者、記者、健身教練、老師等個體戶創作者，也開始透過發行內容來賺錢。

而元宇宙與NFT等新商模的出現，更為此風潮強力助攻，開啟了創作者可發行藝術NFT、製作元宇宙3D虛寶的獲利變現道路。

亞洲串流之王林冠羣到底怎麼看這趨勢？為什麼讓集團所有公司全部「梭哈」，重兵布局創作者商機？以下是他接受商周專訪口述內容摘要。

什麼叫作創作者經濟？目前在網路上靠創作內容獲利的，一般估計全球約5千萬人，1年總產值大約1千億美元，我叫這些是專業創作者，可是這定義我覺得未來會改變，就像我兒子常問我：我將來可不可以變YouTuber？因為那就是他的電視，他想要變電視明星。所以我認為，把臉書、YouTube、抖音、Twitter等大型社群網站用戶數加一加，全球每月活躍用戶數有40多億人，我們都在上面po內容，這40億人都將是內容創作者。

創作者經濟就是更進一步的分群，將現在的分眾切得更細、更個人，讓大家能更直接的把自己的創作變現。以前大導演史蒂芬．史匹柏拍影片，要用上好幾台攝影機，現在他拿著手機就能拍，這就是科技普及化，人人都可以開電視台，這造成眼球的重新分配。創作者經濟下，就會出現各種個體戶或中小企業，成功獲取眼球。

演算法綁架、流量難變現

兩痛點促使創作者經濟到來

未來世界會往創作者經濟邁進，是因為當前創作者內容變現有兩大痛點無法被滿足。一是大平台如臉書、Google控制了演算法，我的好朋友（OURSONG共同創辦人）吳柏蒼搞獨立樂團，好不容易在臉書吸引了7萬個粉絲，可是貼文要賣演唱會的票時，卻只有3％臉書粉絲能看到，再貼1次，臉書就問你要不要買廣告。

我們幫社群網站創造內容，它卻把我們的內容拿去賣廣告，又把廣告拿來給我看，這不太對吧？有能力聚眾的人，也常常覺得不公平：為什麼我的會員、粉絲數無法再成長？為什麼演算法一變，我的互動就變得這麼低？所以大家自然想要有自己的媒體、自己的通路，等於是直營店，可以百分之百知道我的會員樣貌是怎樣，100％觸及。

第二痛點是變現。其實許多網紅表面光鮮、空有流量，卻不容易變現，除非找到品牌願意透過自己去接觸觀眾、願意付廣告費。所以除了少數幾個明星網紅，多數人收入並不高。這時大家就開始思考能經營自己的VIP會員，透過訂閱制、NFT等方式，將內容變現。

未來能怎麼變現？在元宇宙場景中，大家發現，消費者非常願意為內容付費，因為你在裡面有了自己的小世界，希望打怪時有好裝備，希望能裝飾虛擬的家，希望透過虛擬配件建立自己的身分。而區塊鏈讓這些虛擬物件能夠被資產化，每個虛寶、配件都可以登記產權甚至轉賣，有了價值。

除了元宇宙，目前訂閱制最容易將內容變現，但要吸引人每月付費，問題是你有沒有夠多的產量，如果沒有1個團隊在後面幫你製作東西，一般人不太願意只為1個人訂閱。縱使1人應付得來，當粉絲一多，往往就要建團隊、設辦公室，收入一高還要被國稅局追稅。

所以，雖然很多人認為創作者經濟將導致中間人消失，但我認為，策展人在創作者經濟將有極大價值，也是一個很重要的商業機會。

創作者行銷需要策展人

再用科技幫策展人數位轉型

不論歌手或藝術創作者，許多超級天才，往往有3種特徵：偏執、很多負面情緒、很被動。因為他認為自己的創作最屌，他東西確實也最屌，做出來大家自然會來看。但一是演算法擋在前面，另一是梵谷跟畢卡索都是天才，但前者遠不如後者會行銷自己，創作者自己可能不是很好的經營者。

每個天才都需要伯樂，我預期未來會有很多分眾媒體變成策展人，來負責論述：這創作者的內容為什麼重要、為什麼他講的大家一定要聽。雖然科技能帶來很多自動化，但策展人跟創作者中間，例如經紀人半夜3點接到歌手電話就要去處理，這是科技處理不了的。

像陳芳語這樣的藝人，都需要完全的創作自由才會開心、才有創作動能，要不然一直「被包裝」，創作者會滿累的。我們身為科技業者，直接去簽藝人是隔山打牛，應該要用科技去協助更了解創作者的策展人，協助他們做數位轉型、變成網路公司。

創作者經濟也牽涉到文化戰略。流行文化走在最前端，向來是時代前鋒，10年前我們就在KKBOX平台上，看到華語在流行音樂界從市占7成以上，每年逐步下跌到5成，從百家爭鳴變得凋零，沒有1980到2000年那種音樂界矽谷的樣子。萬一下一代只聽韓國K-POP跟西洋音樂，我們就變成文化被輸入者，沒了自己流行文化的身分認同。

現在中國因維穩需要限制創作自由，反而讓台灣成為全球華語世界中自由進步的聲音，能做出比較吸引人、真誠、有識別度的創作，很有機會找回華人音樂矽谷的榮景。台灣內容的春天要來了，我的夢想是讓台灣去代表新的華流，迎來下一個黃金10年。

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