拒絕靠爸的聯華神通第三代 拍《美國女孩》問鼎金馬

【文 楊絲貽】

製片人苗華川，首部長片入圍七大獎

第58屆金馬獎頒獎典禮即將舉行，一口氣入圍最佳劇情片等7大獎的《美國女孩》，也在影展觀眾票選排行榜上，持續9天蟬聯第一。

相較於其他入圍的最佳劇情片，例如《瀑布》鍾孟宏、《月老》柯景騰（九把刀）、《緝魂》程偉豪，《美國女孩》導演阮鳳儀是本屆唯一1個第一次拍攝長片就入圍的導演。

「能完成這部片，真的是製片人苗華川的功勞，他是《美國女孩》背後的那個男孩，」阮鳳儀說。

苗華川是誰？在此之前，台灣影壇鮮少聽過他，但他其實來頭不小。

他是總市值超過3千億的聯華神通集團第三代，父親是有「收藏遊俠」外號的苗豐聯，是集團掌門人苗豐強的弟弟。但他對出身相當低調，身邊的工作團隊也是相處了1、2年後才慢慢透過旁人資訊，得知其家庭背景。

他年僅28歲獲富比世肯定

作品在美、港、台創佳績

今年他獲選《富比世》亞洲30 under 30，是台灣第一位製片人獲此殊榮。富比世描繪其獲選原因是，苗華川與其事業合夥人張林翰一起在香港創辦白令電影，扶植新導演拍攝短片，為培養影壇心血有顯著貢獻。其製作短片《島嶼故事》曾入選坎城影展基石單元，獲得世界3大影展的肯定。

但這樣的他，年紀僅有28歲。擁有20年跨國製片經驗的馬君慈分析，在歐美國家，很少見到小於30歲的華裔製片人，「年紀、資歷、專業都容易受到質疑。」但苗華川何以接連在美國、香港、台灣，跨市場均能屢創佳績？

原因在於，他用「邏輯」走這條電影路。

這或許源自他與父親的對話。5、6歲時，他隨父母回到台灣，熱愛電影的父親每週帶他看電影、帶他讀《世界電影》雜誌，也教他觀察這產業的邏輯，「我們會一起研究票房，發現第一週總是最高，接著會按比例下滑，久而久之，你會發現有1個規律。」苗華川笑說。

自己投資賺第一桶金

入行篤信「拍片不該虧錢」

跟父親討論電影，兩個人都很高興，有聊不完的話題、說不完的喜悅；但當兒子要把電影變職業，曾在香港邵氏電影打工的苗豐聯提出忠告，「電影都是要從基層做起、從打雜做起，會很苦。」要他想清楚。

這讓他從做電影的第一天，就知道這不是外人想像的光鮮亮麗，每一天都必須捲起袖子埋頭苦幹；想要追夢，就必須把追夢的梯子，每一階都規畫清楚。

首先，他要做的，是讓父母安心。所以他選擇紐約大學，取得讓家人放心的一流學歷。其次，除了主修電影及電視編導，也雙副修娛樂事業管理及電影製作，了解幕前幕後與上下產業的關聯性，並涉獵財務、會計、營銷等領域。

他看過許多傳統電影人，充滿浪漫思維，卻沒有成本概念，讓拍片像是1種賭注，把身家房產全賭上，時間、預算都無限擴張，讓團隊與家人擔憂不已。苗華川認為，拍片不應該虧錢，而是必須要有一系列的步驟。

迥異於一般電影科系畢業生，多採取個人接案，他大學畢業就開設製作公司，「1部、1部的個人參與很沒有效率，直接開一家公司，跟人合作的時候，對方比較能夠信任你。」他認為，以公司對公司，而非個人對公司，會讓合作方更有安全感。

儘管目標是拍長片，但他不想一步登天，而是把登天之路先想好，例如，先從資金跟時間成本較低的短片開始，累積經驗與人脈。

去年最賣座國片《孤味》製片陳郁佳表示：「短片就是1張名片，可以讓別人看到你的風格、你的能耐，但是成本又不會像長片那麼高。」一部20分鐘的短片成本大概在1百萬上下，僅約長片的3％。

先拍短片當名片

精挑戰場，4年進坎城

儘管家底豐厚，但苗華川創業資金卻不是來自家人，而是投資股票。他畢業前與白令影業的合夥人、學弟張林翰一起投資股票，「那時候《紙牌屋》剛開始拍，我觀察這麼多導演積極想參與，覺得這很有機會，就買了Netflix的股票。」這讓他們賺到3部短片的資金，也是創業第一桶金。

用短片做履歷，也不是亂槍打鳥，而是先分析最有代表性的影展，研究策展人的偏好，調整選材，「我們的目標就是要大家看了明白的成績，」他說，「我們本來預計是5年內可以進到3大影展，但很幸運的，在第4年就做到了。」

而他善於規畫、讓人有安全感的性格，也在他與團隊合作時，發揮得淋漓盡致。

《百日告別》導演林書宇表示，2人最早認識是因為友人介紹苗華川擔任選角，這是協助導演挑選演員的職位，一般都是整理好演員們的學經歷背景，頂多附上照片，已是非常細緻的作工。但苗華川卻會多附註自己對每一位演員的觀察，「這些小細節對導演的幫助就很大，你可以想像他是有站在導演的立場寫這份文件，不是只是做1份工作。」

阮鳳儀認為，苗華川給人安全感，原因之一是，他懂得看時機說話。

好比《美國女孩》拍攝期間，因為遇到COVID-19擾亂，本來談好的醫院場景臨時禁止拍攝，距離要拍攝的時間只剩3天，時間壓力極大。

但是如此壓力下，他並沒有讓導演在事發第一天知情，「你沒有必要在開拍的時候告訴她，她會心情很差，可能也會拍不好，」苗華川說。

1個標點符號也不放過！

「有0.01分進步可能都不放棄」

他選擇先召集相關人員，分析場景可外景、內景分開找，解決問題的機會才能提高。擬出方案後，他也拿起電話一通通找。「你要相信問題都是可以解決的，而壓力跟焦慮沒有辦法幫助你，邏輯才能幫你解決問題，」苗華川說。

等到導演知情，問題已解決了一半，自然也沒有引發太多焦慮。

他習慣深思考，且親力親為，這很消耗個人時間。他手機內代辦事項可能一天就有1百多項，每天睡眠時間大概是5、6個小時。「他總是有一堆電話跟訊息要回，而且他1封E-mail可以寫1個小時，要字字斟酌，」阮鳳儀說，例如送審輔導金文件，雖然事前可能已檢查好幾十遍了，但最後印刷時，發現內文少了1個標點符號，苗華川堅持十幾本都要重印。

為什麼非要如此？「只要有0.01分進步的可能，都不能放棄，」苗華川說，因為他的家教是，「每一次都要比上一次更好五％。」他並引用電影《洛基》台詞，「就算只有百萬分之1的機會，也要拚盡全力。」

許多人談到他，第一時間是講他的顯赫家世。但訪談過程中，我們注意到他重複說著1句話，「我希望用正軌的方式解決問題。」從成立公司、累積短片履歷、製作演員表、緊盯送審文件等，都可見識到他的細膩心思與手腳工活。或許因為出身特殊，他知道必須付出更多的努力，才能讓外人認可他的專業與才華。

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