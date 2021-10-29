台灣碳費該定多高？企業許願價遠輸韓國、歐盟

【文 管婺媛】

獨家碳定價意向大調查，八成公司喊最多10美元

數百位全球政要、官員，正準備前往蘇格蘭最大城市格拉斯哥，參加11/1開始的聯合國氣候變化大會。這個長達2週的會議，涵蓋能源、金融到城市規畫等部門的跨國談判，將為未來10年擬定更積極的減碳氣候行動。

其中，最可能的成果之一，就是各國有望建立「全球碳市場」，讓企業、國家可以拿「碳信用」（carbon credits）或類似的價格計算機制，來交易、抵消排碳量，達成減碳目標。

一旦如此，台灣雖然不是聯合國成員，麻煩卻不小──因為，要加入全球碳交易的賽局，最重要的基礎就是先建立內部碳定價，由此延伸的碳費、碳稅，也會是政府推動減碳的好用工具。但，台灣政府對此卻連「八字都還沒有一撇」。根據環保署規畫，關於碳費的徵收價格、費率與細節配套，最快要在明年年底才會啟動。

企業盼採漸進模式

從低價起徵，再逐年增加

全球減碳競賽早已開跑，關鍵時刻，商周與綠色和平組織合作，針對國內碳排量前百大、占全台碳排量至少6成以上的企業，完成《2021台灣排碳大戶碳定價意向調查》，首次揭露這些重點企業對碳費價格的態度與立場。

首先，9成以上的企業碳排大戶，都支持台灣2050年達到二氧化碳淨零排放的目標，但卻有近半數企業對政府達標缺乏信心，落差極大。

原因何在？因為加稅、收費總是被看作選舉的票房毒藥，執政者擔心碳費收太高，引起產業界反彈，不但規畫速度慢，且溝通不足。

其實，碳定價制度可讓企業了解自己的排碳成本，知道成本後，才能因應市場價格調整營運策略、生產效能，提升競爭力。

但過去，台灣從政府到產業界，都只以「增加成本」的角度看待碳稅、碳費，導致產業在國際上缺乏自我保護的機制──包括碳定價、產業碳排量與碳足跡數據，都付之闕如。

「政府可以做得更多、速度更快，」綠色和平專案主任鄭楚忻說，該組織過去1年密集與產業公會和企業交流，明顯感受到企業界對政府的碳費規畫與如何達成淨零的路徑，仍是一片「霧煞煞」，「企業在什麼資訊都沒有的情況下，根本無法計算自己未來5到10年的（減碳）成本效益。」

「認為收碳費、能源稅，會對產業或經濟造成負面影響，這是台灣不論政府、企業間，存在的長期錯誤觀念，」中研院經濟研究所研究員蕭代基認為，若沒有碳定價相關機制、以給予企業經濟誘因，根本沒辦法達成淨零碳排的目標。

他認為，應將之視為產業升級的助力，「難道碳價格高、能源稅多的歐盟、瑞典跟日本，經濟發展有落後台灣嗎？」

相較歐盟對每噸碳排徵收60至70美元、韓國徵收16至33美元，台灣的碳排大戶們，在這次調查中，有逾8成企業認為，政府徵收的「最低碳費」為10美元，並採漸進模式，先收最低價格，再逐年增加到符合國際水準的定價。

其中，年碳排量達30萬噸以上的碳排大戶，有4成支持10美元，另有4成願意付費達20至40美元之間。

但政府的企圖心，比企業還不如。環保署去年8月曾透露有意仿照新加坡，1噸碳課徵3美元（約合新台幣100元）碳費，遭外界質疑價格過低，是無效碳費，後來才鬆口將再研議。

商周訪問首波可能被列入碳費課徵對象的水泥、石化、鋼鐵等產業後發現，企業雖在意碳費起徵價格，擔心增加經營成本，但更令他們憂心的是，台灣的碳費制度能否真正接軌國際，讓業者產品出口海外時，不必再被課徵碳關稅？

接軌國際比價格重要

碳排大戶：應考量產業差異

經濟部次長曾文生日前在立院備詢時首度對碳價表態，認為每噸若徵收新台幣300元（約合10美元），產業負擔「會滿高的」，經濟部要考量貿易競爭國如韓國，價格不能太落後，「但也不必比高」。

相較目前全球64個實施碳定價的國家或地區，10美元大致接近或超過亞洲鄰近國家如中國部分省市、新加坡與日本，但仍落後於韓國，以及逾半數以上實施碳定價的歐美國家。

台灣碳費不必「比高」，但想要與國際接軌，太落後的碳定價也無法跟上全球趨勢。尤其，各國產業結構、物價、電價、稅費制度不同，不能只憑單一價格來比較。

例如，日本碳定價看似相對低，僅3美元，但日本工業電價是台灣2倍，又針對石油、煤炭、汽油、航空燃料等課徵多種能源稅。根據經濟合作暨發展組織（OECD）計算，日本這些有關能源加總的「實質碳價格（Effective Carbon Rates）」，其實約達55美元。

「企業繳了多少碳費、做了哪些減碳的努力，這些都要歐盟認可才算數啊，不是我們說了算，」石化公會總幹事何麗君道出產業界疑問，「到底這樣課徵，是不是符合國際制度、被國際認可？」

她直言，例如台灣鋼鐵業的直接碳排量相對低，但國際上還要看電力排碳係數（指用電產生的間接碳排放），「到底台灣碳費訂定，有沒有考慮這些？希望政府要弄清楚，不要只是為了跟國際有交代，就來說服企業繳碳費！」

此外，碳排大戶最希望政府要將產業差異納入考慮，尤其碳排量超過三十萬噸的碳排大戶，在本次調查中更有高達6成，最在意這一點。

「1支手機課新台幣100元，不痛不癢，但水泥業1噸課新台幣100元，我們會很痛！」一位不願具名的水泥業者分析，每生產1噸水泥，就會產生800多公斤的碳排量，因為製程本身的碳排就多又密集，「這不是半導體、ICT產業可以相比的⋯⋯。」

據了解，水泥業者在今年10月初也集體「上書」經濟部，除建議中央制定台版邊境碳費（向進口者收碳關稅），以保障國內業者競爭力，也希望政府考量產業特性來訂定碳費。

何麗君認為，製造業是最早、從2005就自主減排的一群，既然要藉課徵碳費建立減碳意識，就不該局限工業部門、年碳排量2萬5000噸的碳排戶，包括住商等服務業，都該納入考量，甚至考量隨電徵收的可能性。

對此，負責與產業溝通的環保署、經濟部皆表示，會在考量產業競爭力、產業特性下來訂定配套子法。

碳費怎麼用？細則還待定

英國做減碳獎勵、補助升級

另外，幾乎所有受調查企業都認為碳定價或碳邊境稅，將會影響企業未來5年的營運策略與投資方向；尤其是未來5年的投資方向，包含減碳措施或電力採購等，近6成企業表示「影響很大」。

儘管碳排大戶間因產業差異，而對碳費制度有不同建議，但他們的共同疑問是：政府收取碳費後如何使用？是否會專款專用？

根據環保署今年10/21公告的《氣候變遷因應法》草案，雖將碳費納入溫室氣體管理基金，專款專用在溫室氣體減量工作、發展低碳相關技術、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術等，但具體實施細則，留待配套子法出爐。

最早將減碳立法的英國，以及今年提出綠色經濟方案的歐盟，運用碳基金的方式，或可借鏡。英國除了將基金用途專款專用在減碳發展與獎勵外，還挪出部分稅收成立碳信託公司（the Carbon Trust），投資能源技術，並補助或融資促進產業提升能源效率，藉著公司模式運作，讓研發到資金募集的速度更快。而歐盟也預計建立社會氣候基金（Social Climate Fund），協助弱勢家庭、微型企業，不被低碳轉型所增加的成本、費用而壓垮、淘汰。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認為，今年，將是全球對抗氣候變遷「成敗關鍵」的1年。當全球都在努力訂定氣候戰略計畫之際，台灣面對最重要的減碳工具之一—碳定價，也得加緊跟上國際腳步才行。

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