發票管家百百款 它為何吸引PChome、中信注資

【文 陳慶徽】

麻布數據一款產品就創五百萬用戶、擁十億筆交易

是什麼樣的新創，可以同時吸引台灣本土電商及金融兩大巨頭青睞，一同注資成為股東？

10月4日，網家（PChome）與中國信託創投宣布以策略投資人身分投資金融新創──麻布數據科技。

「我們整個生意，就是開放資料的數據生意。」接受商周專訪時，麻布數據科技執行長陳振榮一語道破兩大投資人在他們身上所看中的價值—數據金礦。

目前，該公司有三大事業體，分別是主攻發票管理與個人消費的發票存摺，以及提供個人、企業金流與資產管理的麻布記帳與匯雲數位三大品牌。

跨領域消費數據金礦

讓它「比通路更懂通路」

以發票存摺為例，該產品用戶至今已突破5百萬，累積10億筆交易數據，是市面上市占率最高的發票管理軟體。

使用者不論在什麼地方消費，只要將電子發票存入該App，麻布就能得到記載著使用者全方位、跨通路的消費細項數據。這是個別單一通路業者，即使強勢如7-Eleven、全聯，或大型調研機構都難以完整掌握的關鍵資訊。

將這些數據去識別化後進行分析，讓麻布可以「比通路更懂通路」，甚至能賣市場趨勢觀察等加值服務給企業。

身為其客戶的電商平台生活市集共同創辦人郭書齊指出，該公司提供了過去單一通路商無法掌握的市場「背景值」。例如，一檔促銷活動上線後，業績提升20％，業主覺得很好，但透過麻布提供的數據可能發現，原來其他同業當日業績成長30％，那代表自己公司的促銷其實不如預期。過去若無掌握此數值，會誤解市場真實趨勢，進而做出錯誤決策。

不過，市面上做電子發票管理的App至少超過20個，連財政部都有相似產品，為什麼卻是麻布坐擁最多用戶？

「我們做的是使用者最痛的點。」陳振榮指出，發票存摺App17年上線時，團隊研究，使用者在使用相關產品時，最大痛點在於「如何最快對完當期發票，確認自己是否中獎。」

一次快掃功能

讓它抓穩用戶形成護城河

當時團隊發現，使用者掃描紙本發票時，只要遇上掃描過慢、跳出式廣告等干擾而「中斷3次」，最終該App就會被刪除。因此，發票存摺App一上線，主打功能就是讓使用者在無干擾下，用最快速度完成對獎。以該團隊內部監測數據來看，該App平均每張紙本發票掃描時長僅0.9秒，是業界最快。

一位國內金控主管觀察，麻布的「一次快掃」功能，在體驗上打中使用者痛點，再加上，統一發票每兩個月才開獎1次，此App的使用頻率相對低，用戶不會輕易跳槽，只要累積一定用戶規模就會形成護城河。

專攻「用戶最痛的點」，讓該公司一開始捨棄跳出式廣告、流量變現的快速獲利方式，花了超過2年時間，才在2020年讓產品衍生出販賣銷售趨勢數據的變現商模。

而麻布透過研究、找使用者痛點的能力，甚至讓他們在疫情下幫10萬移工客戶解決被拒於門外的痛。

陳振榮表示，今年中，台灣疫情升溫時，他們在後台發現一群數量超過10萬人、「只使用紙本發票掃描功能」、「不申請雲端載具」的非典型、卻高黏著用戶消費量急遽下滑。

透過後台客服留言與訪查發現，原來這是一群外籍移工，他們在政府推行實名制時，第一時間因不了解該制度，而被超商與各大零售通路拒於門外。對此，發票存摺團隊將產品原有掃描功能整合實名制，同時在各大移工社團分享使用解說圖，解決這群用戶的實聯制痛點，找回這群高黏著忠實客戶。

除了龐大的消費數據之外，該集團旗下的麻布記帳，則擁有60萬用戶背後橫跨各家銀行、證券公司的存款、證券、保險等金融資產數據，是目前國內最領先的開放銀行第三方平台。

綜合來說，麻布要做的，是一個比銀行、通路都還懂消費者的金融科技集團，這也是網家與中信看上該公司的關鍵。

不過，儘管是台灣第三方金融數據資料庫領先者，但陳振榮仍坦言，不管是金融或消費的開放數據運用，國外均有更成熟的業者，仍必須慎防外國業者進入台灣帶來挑戰，「我們必須快速搶占市場，」陳振榮說。同時，如何持續延伸擴大這些數據的價值，也是其能否與競爭者進一步拉大差距的關鍵。

雖然電子發票App是進入門檻低的產品，但透過專注與取捨，只解決使用者最痛的痛點，仍讓麻布成為其中最閃耀的星，迎接更多可能。

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