「生命有限可留下什麼？」洗髮精董座投身環保面膜

文 楊絲貽

全台1年敷掉4座101的量，歐萊德邀供應商挑戰

台灣人一年要敷上億片面膜，累積起來是4座台北101大樓高度，但你有想過，這也等於丟掉了4座101高度的垃圾嗎？

「全球品牌都會變綠」

他帶供應鏈化解垃圾問題

而今年，歐萊德卻研究出一款不僅面膜布可以自然分解，連包裝都可以回收再製的面膜。一個洗髮精品牌，為什麼要花3年做這件事呢？

「全球品牌都會變綠，遲早而已，」歐萊德董事長葛望平說。

歐萊德是台灣企業中，很早就喊出在一定時間內，承諾達成百分之百再生能源的企業；過去幾年，他們不僅研發出百分之百再生塑膠材料（PCR，Post-Consumer Recycled）製成的洗髮精瓶身、全球第一支再生壓頭，2020年全品項也達成碳中和成果。

如今，它跨入面膜產業，首要之務是解決垃圾問題。

「片狀面膜的興起，導致大量的塑膠垃圾跟著產生。」好萊塢女星潔西卡．艾芭（Jessica Alba），近期接受時尚雜誌《VOGUE》訪問說。

不論是歐萊德，或是主打有機零廢棄污染的品牌NAVEEN，在國外參展時都常面對一個問題，台灣面膜產能很好，但是製造的垃圾和環境污染打算怎麼解決？這是面膜產業必須面對的挑戰。

使用一片面膜，從難以完全分解的面膜布，為了讓精華液均勻分布在面膜布上頭，會在面膜布外，多加上PP纖維不織布膜、塑膠珍珠膜，另外還有鋁箔外包裝，經常產生四種垃圾。

過去NAVEEN曾打出裸裝面膜，將精華液和可生物分解的面膜布分開販售，也有品牌推出矽膠面膜，主打可重複使用，都是為了降低垃圾製造。然而，亞洲的消費者依舊習慣使用片狀面膜，改變習慣不容易。

歐萊德做出來的面膜，能兼顧不改變消費者習慣，讓包裝可回收再利用。再加上先前與大江生醫合作，研發出用香蕉副產物，香蕉皮與莖做成的面膜布，可自然分解，等於解決一半以上的面膜垃圾問題。

負責歐萊德面膜包裝袋的大全彩藝研發中心技術長黃建銘說，這材質研發時間長、成本高，「這不是一個賺錢的生意。」

市售面膜袋多是複合材質，外層是塑膠，內層是鋁袋，一來材質較堅固，運輸不易損壞，金屬內裡也可以阻隔空氣，避免精華液氧化、滴漏。但複合材質就無法回收分解再利用。

但是歐萊德堅持要用可以回收再生的材質，大全尋覓多時，才鎖定用LDPE單一材質製作包裝袋。LDPE是塑膠材質的一種，主要用於製造包裝食物、衣物、一般消費品的塑膠袋及塑膠膜，具有輕、透明性好、易成型加工等特性。

不過，LDPE的研發製成加上測試成本是一般複合材質的數倍，且單一材質包裝袋比複合材質包裝袋保存期限少兩年，乍聽不合成本邏輯，大全行銷副總陳素嫺只能苦笑說：「所以叫好不叫座。」

她坦言，4年前大全就開始研發生物可降解的包材，但原料都要進口，成本高，「客戶為了要保護好內容物，也希望保存期限長一點的前提下，面對這樣的環保材質，還是通常偏向觀望的態度。」

父母逝、憂鬱促使轉變

創亞洲首座化妝品業綠建築

但葛望平堅持要做第一個，為什麼？

「生命有限，我們可以留下些什麼？」葛望平說這是15年前，他創業第4年決定品牌再造後，每天都會問自己的問題。在父逝、母親罹癌過世，自己因悲傷與公司財務而罹患憂鬱症，他思考怎樣重振公司與自己的健康，決定從綠色永續著手。

於是，他把公司總部改遷至海拔3百公尺的桃園龍潭丘陵地，屋頂興建太陽能板、風扇發電等設施，平均1年僅開冷氣約30天，是全亞洲第一座低碳的美妝業綠建築。

此外，他在2011年就訂下零碳目標，是台灣首批開始做碳足跡盤查的企業，從原料取得、製造生產、運輸銷售、消費者使用，到廢棄物的生命週期，進行減碳。

他們去想像消費者從購買、運輸、使用時洗頭用到水、吹風機，都會產生的碳排放該怎麼降低？進而回頭改良洗髮精成分，讓消費者更好沖洗、頭髮也可以更快乾，減少碳排放。

但是，當洗髮精降低了碳排放，瓶子還是無法解套。於是葛望平找上了大豐環保科技，希望對方為他研發可以再生的瓶子。

大豐再生處理處副理洪健翔坦言，在歐萊德之前，台灣沒有人用這樣子的技術，「國外有，我們也很想做，但我們怕沒市場。」歐萊德的出現，讓他們大喜，透過回收再製的牛奶瓶，做出了百分之百可以回收的再生瓶。

每年舉辦供應鏈會議，

放下買方身段並共享成果

但請供應鏈量身打造並不容易，年營收僅五億元的歐萊德吃過不少悶虧。被人家掃地出門，被笑傻子，甚至有廠商對他說「這真的太麻煩了，你找別家。」

但葛望平總是不厭其煩的對著他們說：「這不是挑戰，是機會，是一個你可以跟別人不一樣的機會。」此外，他也保證買下第一批貨，證明有市場需求，讓對方放心。

為他製作再生塑料壓頭的集泉塑膠董事長詹景忠就說，歐萊德每年都會舉辦供應鏈會議，這是一般台灣品牌很少做的事情。在供應鏈會議上，葛望平不是只講今年下半年公司的營運方向，更會跟供應鏈分享世界趨勢，對供應鏈來說，這不僅是生意機會，更是學習機會。

一次聽、兩次聽，漸漸地，詹景忠聽懂減塑的急迫性，原來國外龍頭企業也都檢視供應鏈是否符合環保趨勢，減碳與可再生的技術，是自己不要被趨勢淘汰的門票。

就這樣，歐萊德拉著供應鏈，一起做永續產品。這個難度，除了願意下重本，更要不厭其煩的溝通，以及放下買方身段。

黃建銘就表示，以往也有廠商詢問是否能製造可再生的包材，但面臨到單一材質包裝不易印刷、容易破，不能裝特定溶液等問題，很多廠商就卻步，但是歐萊德卻願意為了供應鏈改變。

不能印刷，好，歐萊德就轉彎，改在包裝上貼貼紙；不能裝特定溶液，好，那精華液就改成分。這像雙人舞一樣，你進我退，我進你退，改變才有可能成功。

而且當產品上市時，跟其他客戶不同的是，歐萊德願意分享供應商讓全世界知道，甚至在洗髮精包裝上，直接印有大豐「DF」的代號，共享品牌成果。

就這樣，與它一起做低碳的供應鏈，也獲得國際大廠青睞。從早期的PCR瓶身，讓大豐接到更多來自迪卡儂、聯合利華等國際企業的訂單。這次做面膜包裝的大全也透露，商品才剛上市，已有客戶來詢問能否客製化新的包材給他們。

走向零碳之路，光憑一己之力很難進行，必須與供應鏈一起努力。歐萊德從觀念、訂單、到品牌，都願意與供應鏈共好，正是它在保養品減碳這條路上，走得比同業更遠的原因。

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