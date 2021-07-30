遠距最忌無效會議：別讓大、小主管開同一個會

文 康育萍

商周百大顧問團不斷電直播，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。三級警戒解除後會議該怎麼開，才能凝聚共識，讓團隊往同一目標邁進，這次，兩位顧問提出了兩個有趣的切角。

台灣微軟首席營運長 陳慧蓉

解救工時變長的痛，先砍超過1小時的大會議

根據我們調查，因為疫情，52％的台灣企業主，傾向重新設計辦公室空間以進行混合辦公，全世界這個數據是66％，台灣明顯落後。未來，企業主要重新思考對員工的管理方法，不是看工作地點、時數，而是工作產出。

但在家工作，卻會讓員工工時拉長，光每週開會時數，就比過去成長148％，怎樣讓大家有效工作，而不是工時變多，這點變得很重要。

未來，企業得提供包容性的做法。以前，我們花很多時間開會，現在，微軟每週還給員工4小時，讓他們自己進修、學習。

這4小時主要從減少大型會議省來的！我們發現：現在超過1小時的會議，往往容易淪為無效討論。再來，我們如果看到一個會議裡面，有員工、有主管、有主管的主管，還有大主管都在裡面，這表示沒有人可以做決定，開再久都不會有共識。

所以我們盡量減少大型會議，重新賦能給員工，讓他們做對的事情。

我們有一個工具，可以看到大家的工作數據，上面有全球微軟各地辦公室的資料。當我們看到別的國家業績好，會議卻比較少、拜訪的客戶又多，我們就證明，這個方向是對的，可以繼續做。

但我們每個月至少1小時one on one（一對一會議），主管好好跟員工聊一下，了解他們的工作狀況、挑戰，或者是單純分享近況。當我們開始做這樣的事，員工的滿意度提升，產值自然也提升了。

另外，我們還有一個5天的有薪「身心健康福利假」，強迫員工休假放鬆，我們發現，員工休完假回來，工作效率反而更好。

員工是人才不是耗材。再好的策略沒有文化支持，也沒用，所以我們強調同理心，現在開會時，會看到同事的小狗叫、小孩吵，這時候就理解到，同理心很重要。

以前我們不認識彼此的家人，現在開始認識，家人也知道兒女、父母的工作很辛苦，大家反而有更多的連結，這就是文化的改變。

跨國飯店集團雲品國際董事長 盛治仁

文化比策略更重要，開會90％時間溝通價值觀

遇到危機時，一家公司的文化跟價值觀，會影響他們怎麼處理事情。我很喜歡彼得．杜拉克的一句話：「文化把策略當早餐吃。」企業的文化比策略重要太多。

企業文化又反映更深層的價值觀。像去年疫情期間，我們秉持不裁員、不減薪，但怎麼讓員工有事情做，又找到新的營運模式？我們的思考反映出文化：我們不做紅海市場！

大家都在賣便當，我們不見得可以在CP值上去競爭，應該想的是，我們哪些產品原本就很有特色、受歡迎，還找了4家米其林餐廳合作，把他們的拿手菜組成套餐，用自己的強項去領軍。

疫情期間，我們不找外送平台送餐，而是找飯店的管家去送，紙袋上還有手寫文字、圖案，每位客人收到的都不一樣，如果用印的，就少了互動感。

另外，我們也推出防疫桃花源方案，日月潭雲品一層樓只接待1組客人，管家用7人座廂型車到府接送，希望做到出遊但不群聚。

雖然這些嘗試的獲利不像外送、外帶那麼高，但能鍛鍊我們做高端市場的能力。去年疫情爆發第一時間，我們老闆、雲朗觀光集團執行長張安平和董事長辜懷如夫婦，第一時間就掏錢增資，換取公司穩定經營，讓我們有條件去嘗試。

一家企業要有很清楚的價值觀。我們的思維是去增加價值，而不是降低價格，提供顧客沒有想過的體驗，永遠去做增加價值的服務。

剛加入公司的時候，我嚇一跳，以為開月會要檢討數字，但我們90％的時間都在談價值觀，反而數字部分很快跳過。像月會是在看哈佛正義課的內容，都在談哲學，我一開始覺得好奇怪，怎麼會講這個。但後來明白，要讓員工清楚知道公司的價值觀是什麼，透過日常實踐，他們才能感受到。

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