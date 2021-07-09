王品前接班人賣咖啡 獲利五成捐非洲、兩成給員工

文 管婺媛

餐飲寒冬，王國雄沒停下衣索比亞鑿井的腳步

因疫情封城，光是今年5月，全台整體餐飲業營收蒸發近2成，多數業者縮衣節食以度寒冬；但，也有人醞釀要在疫後衝刺，與股東們決定不減薪、不縮編，暫停股東分紅，將現金盈餘留給近90位基層員工，還要捐出獲利的一半到非洲鑿井，讓當地人能有乾淨的水喝。

勢頭這麼壞，企業要顧員工、拚獲利，還要兼做公益，可能嗎？

「先讓員工有同理心，他們就會對別人有同理心；凝聚人心，就會創造不可能，」微笑說這話的，是成真咖啡董事長王國雄。

他曾是百億餐飲集團王品的二把手、戴勝益欽定的接班人，麾下掌管逾3百家連鎖餐廳。如今，他是一家年營收不及王品百分之一的咖啡企業老闆，手下只管14家店。但，這家企業，從理念、人才培育、企業經營、分紅方式等，都承襲了當年他在王品堅持的制度、文化與方法。

成真咖啡，是王國雄卸下王品高位後，人生第2次創業，它是一家社會企業，也是全球唯一通過B型企業認證的咖啡公司。所謂B型企業，就是運用企業力量解決社會與環境問題，它的宗旨是「成為對世界最好的公司」。

想做公益的種子埋在他心底已久，2015年5月，宣布退休後的隔天，他立刻創立成真，立下每年捐出5成獲利用作公益的承諾。

一般社會企業是捐出3成獲利，他偏偏要拿出5成，為什麼？「願車馬、衣輕裘，與朋友共，」這概念源自影響他與王品經營至深的《論語》，孔子弟子子路的理念。王國雄很認同，「『共』就是一人一半，做到這樣，就可以感情不散，這是我的目標。」

衣索比亞水荒震撼

疫情緊張他仍捐四口水井

決定捐錢協助非洲鑿井，則是因為17年，他親赴衣索比亞與莊園小農採購時的經驗。

原來，當地水資源匱乏，婦女與孩童每天得徒步到10公里外，才能獲得乾淨水源。親眼所見的震撼，讓他立下心願，既然咖啡豆源自於此，他每賣出一杯咖啡，就要分出一半利潤，協助這裡的人喝到乾淨的水，讓一杯咖啡產生正向循環。

迄今，他已經協助鑿了12口井。即便去年疫情影響整體餐飲業，業績衰退5％，成真營收仍逆勢成長13％，達1億1千萬元，比前一年多捐出1口井。今年，疫情更嚴重，但他今年仍會捐4口井，且上半年已捐出2口。

有員工勸他，疫情帶來的壓力不小，要不要先緩一緩？「壓力本來就跟組織成長是伴隨的，我們不只是公益組織，也要在市場上跟同業競爭，你不給自己壓力，就會停頓，」王國雄笑容堅定的回絕這個提議，「如果我們守在那邊，公益也只能做到一個程度就停下來了。」

對他來說，成為對世界最好的公司，是獲利、助人，能並存，且同時成長。而要實踐這個目標，他最在意的是能找到可以並肩打拚的人才。

拜訪員工文化曾被檢討

他換了公司卻仍堅持理念

這與王品當初草創時期的理念一致。戴勝益與王國雄當年就是因為志同道合一起工作20餘年，他們共同認為，人才是企業根本；要留人，就得要讓大家都有同理心；而同理心，一要透過財富分享來創造，二要透過關懷照顧來經營。

因此，成真很多制度延續早期的王品精神，如給員工優於業界15％以上的薪資，而員工升任店經理，就可獲該店10％的股份，成為股東。公司每年把5成利潤捐出後，剩餘2成盈餘再給員工分紅。

王國雄也延續主管做員工家庭訪問的文化。在餐飲這行，一年流動率超過5成，是普遍狀況，但成真從15年創立迄今，始終維持9成的留任率。

高階主管拜訪員工家庭的文化，曾一度被王品新團隊檢討，認為主管時間錯置浪費，這也是王國雄當年拂袖離去的原因之一。

王品是上市公司，須以股東利益為先；離開王品後，「少了緊箍咒，限制少了，方向對了，有願意跟我共事的同仁，做出長期承諾。」換了一個天地，雖然規模小，但他想讓獲利、照顧員工、回饋社會的理念能實踐並存。

去年第一波疫情，他與3成身兼股東的店經理、高階主管，第一時間達成決議，停止股東分紅，將現金利潤全數留給基層員工，期間長達7個月；今年5月，疫情再度來襲，股東們再度決定停止分紅，將盈餘留給員工。

「這會讓員工有同理心，公司沒有改變對他們的承諾，所以我們也不會改變回饋社會的承諾，」王國雄說。

成真的社會企業理念，吸引有志一同的人才加入，例如2010年亞洲義式與創意咖啡雙冠軍、現任成真咖啡總監莊宏彰。

莊宏彰回憶6年前，那本該是一場與王國雄道別、自己前往中國發展的「咖啡宴」，沒想到劇情急轉直下；王國雄跟他說，要再做咖啡事業，但一半獲利要捐出，且只能給中國的1/3薪水，「你還願意來嗎？」

沒產品力，有公益心也沒用

他用莊園豆、手工點心加值

當時，莊宏彰並不知道社會企業、B型企業，「我只覺得，原來還有這種公司？我的咖啡有意義，對我而言，比獲利還重要⋯⋯，就答應他了！反而是他一直問，難道不用跟父母報備嗎？不用先與家人討論嗎？」莊宏彰大笑。

雖然，王國雄把一半獲利捐做公益，但他反對企業以公益為先，忘了產品力，「沒有產品力，再有公益心也沒用。」因此，成真從不主動宣傳自己是社會企業，而是花心思在產品與商模上。

他鎖定中、高檔價位，除了使用產地莊園豆，還一反業界常態，例如只賣現點現做費時25分鐘以上的舒芙蕾手工甜點；在門店裝潢上，也砸上千萬，是一般平價咖啡廳的2倍以上，甚至入駐Sogo復興館9樓，成為當紅的網美咖啡廳。

「走高檔價位，他的競爭對手，就像是星巴克等類型，」Cama董事長何炳霖分析，以目前咖啡競爭樣態來看，鎖定這種路線，「就不能只提供咖啡的品質而已，還要有消費空間等其他附加價值。」

「如果我同樣做平價咖啡，就很難跟競爭對手拉開差距，所以我選擇創造價值，而不是cost down（降低成本），」王國雄說。要捐一半獲利、要照顧員工，會讓企業更專注提高附加價值，形成正循環。

下一步，他以1百家店為目標，並走向國際，「如果我可以把平台做大，讓更多有心年輕人才進來，繼續許下永續的承諾，滿美好的，不是嗎？」

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