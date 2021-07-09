推小老闆制、寵員工家屬 不怕對手乘危機挖角

文 賴寧寧

「商周百大顧問團不斷電直播」，每天邀請一位企業經營者，用45分鐘闡述一個營運觀念。最近我們的話題焦點是，疫情中，如何讓聽見炮聲的人做決策，並用線上活動避免員工被挖角。

10主題

亞洲最大旅遊平台KKday營銷長 黃昭瑛

把員工變CEO、按10主題分組自提創意

疫情前我們組織非常肥大，有500多人，當業績歸零，必須快速滾動才能生存。我們把舊組織打掉，變成很多小微組織、小老闆制度，我們的「小老闆」從26歲到30多歲都有，都能自己提案，扛起成敗。

過去我們的商機都從數據分析而來，那是指南針，但疫情後無法用過去的數據找商機，等於有一半的武功廢掉，必須靠更多同仁的創意，睜大眼睛看「我們還能做什麼」。業務改以主題來分組，分10大（旅遊）主題，例如親子、離島、航空等，由同仁自己組隊提案，當小老闆。

小老闆們除了提創意，還要說服公司這會有多少營收、毛利，來讓公司投資他，一開始他們提交計畫，我們會全力支援，再滾動式檢討。

小老闆就是CEO，團隊的KPI由他定義，這也是訓練接班人的計畫。如果計畫沒有達到，就要釋放人力出去，需要動態調整。

組織能快速變形，背後是企業文化使然，公司平常就鼓勵員工發言、動腦思考，這需要長時間的培養，並不是疫情一來，員工就願意承擔，而是平時創造出來的氛圍。加上新創公司員工都很年輕、敢言，他有更好的方法就會說，這文化幫公司很多忙，因為機會都是來自現狀滾動下發生的，沒有敢言的團隊舉手承擔，不可能轉變。

如果你不了解同仁是否能適應，可以用任務制或小組來嘗試。你要觀察平時勇於接受改變、放下現有一切接受挑戰的人在哪裡，找到這個人，讓他帶領，平時就要做這事，不是等疫情來時才做。

疫情中願意留下來奮鬥，不是跑去當紅行業的人，就是有堅持特質的人才了。他願意承擔，每天被數字追著跑，這就是年輕人拚勁，勇敢、自信、覺得我做得來，這也是一個成功創業家的特質。

我們是這波疫情海嘯第一排受災戶，今年2月，也是台灣疫情受創公司中，少數能發年終獎金的公司，還有人領到3個月。今年第一季總營收回到疫情前7成，靠的就是靈活的小老闆組織。封城後，我們業務範圍更廣，打造了很多「爆品」，做團購賣宜蘭蔥油餅、台南美食、代購蔬菜箱等，仍能積極應變。

因此，大家可思考一下，是否被太多既有刻板印象卡住？願不願意讓員工放手一搏？

3方

台灣尾牙大王飛虹國際創辦人 謝銘杰

線上活動放對重點，拉近主管、員工、家人3方

為什麼今年企業線上活動的需求這麼大？因為員工在家上班，在家時間比在公司長，他的重心會放在家庭。他要學習當家教老師，教小朋友線上學習，甚至學習與另一半朝夕相處。因此企業要求的學習可能會遲緩，導致工作效率下降，甚至對公司沒有歸屬感，時間一久，容易被同業挖角，這是企業的危機。

我們連結企業的員工關懷部門時，發現「關懷家屬勝過員工」才是線上活動的核心。當同仁長時間在家裡，他會有很多必須做的事，當員工的困擾來自家人，企業若能做一些事來溫暖、體貼家人的心，更能反饋到員工，這樣的效果比直接關心員工本人的效果更大。

從這角度出發，那線上活動就要投入心力讓家人參加。例如給小朋友生日禮物、辦包粽子大賽，讓員工比賽，家人、小孩做評比，讓家屬感受企業的用心，就能更接近員工的心。

另外，也要連結主管，讓主管在線上活動露臉，線上運動會要請企業高階主管參加，主管可以擔任比賽的隊長，或是啦啦隊，當員工發現長官來幫你加油，這種感受會很不同，這樣的活動，可以產生3方連結：員工、家人、主管。

線上活動要成功，有5原則：一、老闆不能一直講話，或點名員工講話，會變得無聊。二、要有誘因，抽獎、贈品，不一定是錢，要讓員工有感。三、要有趣味性，或分年齡來辦活動。四、要注意時間，實體活動六個小時，線上活動要一小時就結束。五、要有小巧思，加入企業元素，與員工連結。

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