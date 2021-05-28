「不要一開始就想救地球！」全家葉榮廷談ESG：那位身障店員 給我震撼一課

【文 蔡茹涵】

擁有3千8百多間門市、每天至少和3百萬人次台灣人接觸的全家便利商店，它的一舉一動，都會被消費者放大檢視。

然而，自3年前的超商剩食風暴開始，全家投入ESG（環境、社會、公司治理）的腳步明顯加快，全家董事長葉榮廷如何選擇切入角度？他眼中最務實的執行方式又是什麼？以下是專訪摘要：

商周問（以下簡稱問）：有感受到近期越來越多企業投入ESG嗎？企業如果想做，你建議該如何尋找切入角度？

葉榮廷答（以下簡稱答）：趨勢當然是越來越明顯了。最明顯的判斷方式，就是現在外資在投資的時候，會把ESG評分當成一個很重要的標準，評分越高，它投的金額越多，而不是看你績效。以前，績效最重要，現在我感覺，大家在意永續的發展漸漸超過績效。

全家的切入角度，就是從能力所及開始。以我們（超商）這個行業來講，接觸最多的就是社會大眾，一天大概會有3百萬人次進來全家，一年就超過10億。

我們最大優勢，就是能夠非常頻繁的去接觸顧客，然後物流供貨體系、系統建設大概也都完備，所以全家給自己的定位就是成為「平台」，去媒合供給和需求雙方，同時做一些好事。

問：那要找到角度的具體做法是什麼？

答：第一，考量自己（企業）的核心能力，不要一開始就想拯救地球，因為值得關注的議題非常多。聯合國公布的永續發展目標有17大項，指標有1、2百種，沒有一個企業是可以從頭做到尾的，你可以先從裡面聚焦，再結合公司優勢，給自己一個主軸的定調。

第二，思考你要只用自己的力量，還是結合他人的力量？例如我是便利商店，我跟上游供應鏈、下游消費者，這中間所有的利害關係人，能不能一起做點什麼事情來節能減碳？

第三，製造一些小小的成績單出來鼓舞大家，因為事情做久了，人就會有一點懶。我打個比方，早期我們在做廢電池回收時，為了讓員工知道公司真的有在做，我們每天花人力，去手動更換那個回收數字的看板！例如今天回收了6公斤電池，明天又回收了8公斤電池，那規模明明很小，但就是要每天更換，讓參與的人都知道。

問：友善食光是消費者對全家印象最深刻的行動，當初為何會想到從這個角度去處理剩食？

答：食物浪費本來就是一個全球議題，（當時加速推動）主要的原因是IFRA協會，調查說便利商店1年浪費的食物有70億元⋯⋯，但其實，我們很久以前就想處理這個問題，早期是想從兩種面向去解決。

第一是生產面，就是在產品開發過程中不添加抑菌劑，靠著溫度控制、濕度控制、包材選擇等等，來延長保存期限。第二是訂貨面，也就是門市預測銷售量的精準度，以前靠門市經驗，後來是靠AI去學習，例如時間、天氣、溫度，都會影響不同商圈消費者的購物選擇。

最後，我們2年前才加入了第3個「銷售面」，也就是友善食光，在鮮食到期前7小時就打7折。執行到現在，去年光全家就減少了3千噸的剩食，我們今年目標是（減少）4千噸。之後，我們還會再擴大範圍，把App、剩食跟公益扣在一起，例如開放大企業認購，讓公益團體可以用更低的價格，自行到店購買友善食光的東西。

問：那現階段在台北101實驗的循環便當情況如何？這看起來好像是個絕對賠本的生意？

答：（還沒開口就先苦笑嘆氣）一個199元的便當，吃完我要退還他押金100元，還要送一杯咖啡，你說我賺什麼？

問：那為什麼還要做？

答：因為我們一直覺得消費者會有心裡的隱憂，你用的這個便當盒可能是我之前用過的，你會不會擔心？老實說我們當初很怕大家不埋單，所以需要給他一個誘因。但還是要嘗試看看，因為這個（商業模式）如果成功，等於是一個循環容器的解決方案，可以用在便當、咖啡杯、各種用品⋯⋯，我們又可以繼續發揮平台的角色了！

問：全家有很多ESG行動都已經持續了好幾年，有沒有什麼令你印象最深刻的畫面或故事？

答：我一直記得一個勝利基金會門市的畫面（編按：全家和勝利基金會合作，由身心障礙者負責營運維護的特殊店型）。那次我去訪店，看到後面有個店員在擦貨架，整整10幾分鐘，怎麼擦都在擦最後一排，完全沒移動。我就跟店主說：「你應該叫他要移動啊！看到客人，怎麼也沒有主動招呼？」

後來店主把我拉到一邊，說光是擦貨架，就已經是這名店員練習快1個月的成果了。過去他一直在家裡，媽媽也不放心他出來，如今能夠自己到超商來打工賺錢，每天進步一點點。

這件事給我很大震撼，到現在，這項服務已不限於特殊店型，我們一般加盟主只要有意願，也都可以雇用身心障礙者了。所以我說，全家優勢是渠道，是平台，讓各式各樣的好事，都可以在上面發生。

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