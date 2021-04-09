骨牌效應！台積電、雙A罕見漲價 小晶片變通膨風向球

【文●韓化宇】

從汽車到冰箱無一倖免，因它掀骨牌效應！

一場史無前例的「晶片荒」，如何引發物價上漲的骨牌效應？

最近科技業發生兩件很罕見的事：一個是相隔十年，雙A筆電再次漲價；另一個是，台積電總裁魏哲家致信給客戶，取消明年的價格折讓，等於變相漲價。

這兩件事背後，有一個共同推動的因素，就是晶片荒。

筆電加入搶晶片行列

宅經濟帶動V型反轉，導致供不應求

宏碁董事長陳俊聖近期受訪時表示，包括晶片緊缺、原物料大漲及需求強勁等因素，終端產品售價的調漲難以避免，「隨著終端產品售價調漲，通膨已現形，接下通膨的效應恐將帶來更大挑戰。」

中央銀行對通膨兩字向來敏感，近期央行的理監事會後記者會，央行總裁楊金龍還特別強調，「台灣通膨展望穩定，央行預估今年台灣消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.07％及0.77％。」

為什麼陳俊聖、楊金龍，兩人理解的通膨，會差異那麼大？

因為，宅經濟趨勢下，晶片引發的3C產品漲價，對許多民眾、尤其是年輕族群，比傳統的油價、交通、飲食漲價，感受更強烈。對物價的感受，也出現分眾、世代的差異。

彭博近期一篇報導就點出，晶片因為供給吃緊，價格已上漲了20％，「幾乎各類的產品都會用到晶片，晶片價格應成為通膨的『風向球』之一。」

即將於6月出任高通執行長的艾蒙（Cristiano Amon）最近接受採訪時表示，他對晶片荒深感憂慮，甚至「夜不能寐」。他認為會發生晶片荒，係因原本疫情讓全球需求急墜，但遠距商機的快速崛起，帶動需求「V型反彈」，使供應鏈反應不及。

遠距商機最大的受惠者之一，就是筆電廠，它們也加入搶晶片的行列，排擠其他晶片的產能，像汽車產業拿不到晶片，只能被迫減產。

晶片的短缺，連家電業也受波及。家電製造商惠而浦全球副總裁艾小明坦言，晶片的短缺已經讓汽車公司的生產線搖搖欲墜，以及電子產品製造商的庫存緊縮，現在連家電製造商的需求也無法滿足了。

一家大型3C通路商的主管向商周表示，家電業者正在醞釀「無感漲價」，也就是取消贈品，或是延後舊機型的降價時間，消費者感受不到，實際的荷包卻稍稍縮水。

手機也蠢蠢欲動。小米集團總裁王翔最近在一場線上法說會上坦言，由於全球晶片短缺，它們的部分產品可能不得不漲價。

台積電變相漲價示警訊

不只車業，其他電子產品也剉咧等

為何一顆小小的晶片，從手機、筆電、家電甚至到汽車產業無一倖免？

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨解釋，晶片無所不在，只要具有「感測」及「控制」功能的東西，都需要用到晶片。

譬如，空氣清潔機偵測到細懸浮微粒（PM2.5）濃度增加，而自動開啟，就是晶片的功能。其他包括熱水壺、微波爐、冷氣機、冰箱等，也都需要用到晶片。

尤其現在的家電越加講究「智慧」，對晶片的需求自然也水漲船高。

路透報導指出，晶片荒最初集中在汽車產業，現已蔓延到其他消費電子產品，包括智慧型手機、冰箱和微波爐等。報導認為，若晶片荒無法緩解，最終將推高終端產品的價格。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，上游晶片緊缺已經傳導到下游終端產品的上漲，像網通設備已漲了一輪，現在則輪到筆電，之後包括手機等消費性電子產品，以及家電等，都有可能調漲終端價格。

她舉例，聯發科下半年推出的旗艦型手機處理器晶片「天璣2000」，單價已明顯上漲，相信會反映到未來相關的旗艦型機種售價。

對於晶片製造商龍頭發信，取消明年4季的晶片價格折讓計畫，劉佩真認為，台積電這個決定，透露出晶片緊缺今年難以緩解的訊號。

但並非所有品牌商都敢漲價。除了晶片漲價，還有海運運價及原物料的飛漲，通常中上游會將成本轉嫁給下游品牌端，下游會先自行吸收成本，避免客戶不接受漲價而選擇競品；但若狀況持續一整年，品牌商利潤被壓縮的太窄，終會反映至終端售價。

手機、筆電順勢將成本轉嫁顧客

家電類不敢漲，等需求增將會跟漲

劉佩真認為，科技業現在可說是「上肥下瘦」，上游的半導體、PCB（印刷電路板）等，可以充分把價格轉嫁給下游；但下游不見得有辦法轉嫁給終端消費者；如果下游沒辦法轉嫁，它們就得自行吸收，使毛利率降低。

手機、筆電的成本結構中，處理器晶片的成本約占2成至3成，手機、筆電廠要承擔的晶片漲價壓力，自然也大。但並非所有終端產品，都有漲價的空間，關鍵是供給減少的同時，需求必須同步提高。

筆電就是最明顯的例子。根據研調機構TrendForce統計，去年全球筆電出貨量首次超過2億台，成長幅度高達22.5％，漲幅創歷史新高。今年有望更上層樓，估達2億1700萬台。

而疫情又轉趨嚴峻，遠距的需求迄今方興未艾，TrendForce最新報告預估，今年筆電出貨量甚至有望超越去年，再創新高。對筆電業者而言，即站在主導價格的賣方市場。

市場需求暢旺，雙A筆電也就順勢將晶片短缺、原物料、海運運價上漲等提高成本上升的要素，轉嫁給消費者端。

高雄科技大學供應鏈管理系副教授溫源鳳指出，需求只增5％，但價格可能增10％，因為消費者怕搶不到貨，又擔心現在不買，以後會更貴。這種心理作用催化下，會願意用較高的價格購買。

然而，晶片價格占家電的成本不比手機、筆電般高，加上家電產業的需求不如筆電強烈，且競爭者多，業者就不敢貿然漲價，擔心自己漲、別人沒漲，消費者就會跳槽。

但即便如此，市場需求變化讓人捉摸不定，如果今年夏季氣溫飆高，冷氣需求大增，晶片荒造成冷氣出貨不順，供需快速失衡，終端價格也有可能上漲。

國際數據資訊（IDC）智慧終端系統研究副總監嚴蘭欣指出，晶片緊缺對終端產品漲價的壓力確實存在，像是過往家電使用低階的晶片，但現在家電幾乎都有智慧控制的功能，家電變聰明後，所需的晶片數也越多，位階也越高，受晶片荒的影響也越大。

她並分析，觀察手機是否漲價，可以看旗艦機的售價。新的旗艦機定價會延續上一個旗艦機的定價，差異不會太大，如果新的旗艦機比上一代貴了一、兩千元，代表手機廠漲價了。

另外，手機商也會暫緩產品的規格升級，以間接降低成本。

台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳表示，從最近發表的手機可以觀察到，除了4G升級到5G，規格沒有太大提升，因為晶片的成本已大幅提高，手機品牌商必須控制其他零組件的成本，否則難以維持利潤。

民眾更關心，晶片短缺引發筆電、手機、遊戲機等齊漲，蟄伏的通膨巨獸，會不會破籠而出？

晶片像石油帶來惡性通膨？

對消費指數影響有限，但消費者感受大

環顧歷史，1970年代石油供給吃緊，造成惡性通膨，其後引發經濟衰退。那麼，晶片對物價的影響，會如同石油嗎？

答案是：不會。

首先，油價與日常生活息息相關，例如交通費、電價，這些如同柴米油鹽醬醋茶，每天頻繁消費，價格影響大；但民眾買手機、冷氣、電動車，不會天天買，可能單次消費就反映完畢。

縱使生活中處處有晶片，政大金融系教授朱浩民認為，仍要分析有晶片需求的電子產品，在CPI成分中，是否有舉足輕重的地位。

以台灣的CPI為例，食物、居住（如房租）、交通等與日常生活息息相關的項目，仍是主要組成成分，占比超過6成。因此，就算筆電漲、手機漲，對CPI的影響不大，從統計上看，很難構成通膨的定義。

儘管電子產品對CPI的影響有限，但朱浩民也指出，通膨除了透過統計數據反映，也不能忽略民眾的真實感受。

例如，對網路原生世代而言，他們寧可省吃儉用，也要買最新型的旗艦型手機，如果手機因晶片短缺而變貴，他們就會感受到物價的上漲。

又如，疫情推動宅經濟，人們減少外出聚餐、購物，而是宅在家裡追劇、打電玩，一台性能卓越的手機與平板電腦，或是新上市的遊戲機，才是他們迫切所需的商品。當這些東西漲價，他們就會感受到物價變貴，覺得荷包縮水。

年長者可能久久買一次手機，更不會買遊戲機，對晶片引發的物價上漲，感受不強烈。但對年輕族群，比起豬肉價、菜價、車錢，這些更像是「生活必需品」。換言之，隨商品越趨多元化，通膨帶來的感受，也出現明顯的分眾、世代差異。

溫源鳳還提醒，商品漲價有個特性，就是除非需求太過疲軟，否則價格很難回調。因為品牌商若想降價，得跟上游供應商重新議價，上游供應商還要跟更上游的供應商議價，此舉牽連甚廣，品牌商不會自找麻煩。

亦即，今年3C與家電若普遍漲價，價格可能從此一去不返。

那麼，消費者該怎麼辦？

首先要辨別漲價風是長是短。晶片漲價、海運運價攀高、原物料持續飆漲，3大因素為今年萬物齊漲增添猛烈的柴火，短期不會消退。

因此，一些季節性的家電產品如冷氣等，很可能隨時序進入夏季，市場需求轉強，供需失衡而吹響漲價號角，消費者不妨趁尚未出現搶貨潮前購買。

至於喜歡嘗鮮的3C愛用者，今年旗艦型手機可能面臨兩種情況：價格調漲，以及雖然未漲，但規格不如預期。不如等到明年，市場供需恢復平衡後再下手，才能買到符合期待的商品。

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