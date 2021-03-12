李嘉誠投資的狂想家 要用蘆筍讓癱子站起來

【文●蔡靚萱】

專訪Spiderwort培林，談崛起中的再生醫學市場

「我要聲明，這個實驗室並不是以製造耳朵為業。」2016年TED講台上，加拿大渥太華大學生物系教授培林（Andrew Pelling）手上拿著，從蘋果長出的耳朵。

蘋果長耳朵？你沒聽錯。培林用蘋果雕出耳朵形狀，洗掉所有細胞組織、DNA，留下纖維當支架。注入人類細胞後，慢慢長出有初級血管結構的半成品。這個原創概念讓培林一炮而紅，開啟了跨界思考帶來生醫突破的可能性。

沒想到，這個瘋狂概念，竟吸引香港首富李嘉誠的資金，成為脊損癱瘓病人的希望。

2020年5月，李嘉誠旗下的維港投資，宣布領投培林的新創公司Spiderwort種子輪投資，與加拿大天使基金Capital Angel Network等約提供了250萬美元（約合新台幣7千萬元）資金。

商用化艱辛，一度瀕倒

現享有美國優先審核待遇

Spiderwort果然爭氣，它以蘆筍纖維微小管修復人類中樞神經的技術，在去年11月拿到美國食品暨藥物管理局（FDA）突破性醫材資格認定，將可享有優先審核等優惠待遇。

在接受商周越洋專訪時，培林回憶，當年用耳朵引發討論，研發重點其實是蘆筍，因為蘆筍莖部的細緻結構，有機會成為脊髓神經的修復導管。

只是，有了TED紅人的名氣，不保證能成功。從概念走向市場過程艱鉅，資金燒盡，一度讓他的實驗室瀕臨倒閉。甚至，TED熱潮還引來保守科學社群的批評，「我已經習慣了，在學術界你必須要有一點厚臉皮。」培林笑說。

直到2018年11月，他收到一封email。培林說，一開始以為是詐騙集團，因為信中寫著，李嘉誠的維港創投想找他聊聊。「這是為了尋找下一個「新常態」（ the next normal），」當年主動找上培林的維港投資創辦人周凱旋說，透過將科學研發企業化，用所產生的投資報酬與影響力，為脊損患者帶來康復希望，正是李嘉誠所期待的。

事實上，近年來，有越來越多資金，願意投資這類更前瞻、但難度也更高的生醫技術。

互貴興業策略長詹益鑑觀察，創投業對生醫的投資，這3年高速成長。根據CB Insights統計，去年全球投資生醫新創資金高達806億美元（約合新台幣2兆2500億元），原因是人口老化，醫療成為剛需。

他分析，治療因脊髓損傷導致的癱瘓，一直是醫界想要突破的「聖杯」之一。過去包括演紅了超人的李維（Christopher Reeve）、賽車界車神舒馬克因傷癱瘓，都讓許多粉絲心碎、引發全球高度關注。「選擇再生醫學是很正確的方向，」詹益鑑說。

脊髓修復賽由台灣起頭

用植物實驗，屬少見突破

FDA在2018年12月發布突破性醫材的資格認定標準，就是希望在法規上鬆綁，讓過去多年無法突破的領域，隨著研發技術與效率提升，未來10年有所成就。

台灣在這方面的研發能量，其實不輸歐美。事實上，脊髓神經修復這個聖杯追逐賽，正是由台灣起的頭。

過去，科學家認定脊髓神經無法再生修復。但台北榮總神經醫學中心副主任鄭宏志1996年發表在重量級期刊《科學》（Science）上的論文，以組織膠、生長素代替縫合，讓脊椎被截斷的小鼠，從癱瘓變成恢復行動，首度推翻中樞神經無法再生的理論。當時瑞典媒體就預言，若能商用化，有可能拿下諾貝爾醫學獎。這篇論文，開啟了全球脊髓神經再生研究先河。

「（再生醫學）從早期驗證到能用在臨床，最快要10年，子彈要很夠。」鄭宏志親身經歷這過程。10多年來，他與榮總團隊研發的神經細胞生長因子藥物，技轉給雅祥生醫，好不容易才到第三期人體臨床階段。他透露，雅祥至今投入了超過5億元，是因為有華碩副董事長徐世昌的鼎力支持。

鄭宏志分析，神經再生材料的原料包括膠原蛋白、甲殼素、頭髮中富含的角蛋白等，培林用了較少見的植物纖維。「這比較新，要跨到人體，必須證明生物相容性，以免造成發炎。」鄭宏志說。

其實，這正是培林技術脫穎而出的關鍵之一，「比起動物組織，植物纖維在人體中有『惰性』，」培林說，植物纖維無法被人體組織吸收，反而能成為支撐神經慢慢生長的優點，接下來，他就是要努力與FDA合作，證明可行。

用植物去跨界的實驗，培林還在不斷嘗試，如他又看到人造肉的機會。

「口感的關鍵在肉的結構，我們可以找到任何能長出人造肉的結構。」培林說。至於，到底是用蘆筍結構長出的人造肉、還是用蘋果結構的比較好吃？就期待食品科學家們能找出解答囉！

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