疫情逼出新貪婪遊戲？PayPal富豪、球星瘋空殼上市

【文●陳葦庭】

今年才兩個月，SPAC募資已占全美IPO 7成

這會是資本市場的破壞式創新，抑或是新一局貪婪遊戲？

美國避險基金大老比爾．艾克曼（Bill Ackman）、PayPal共同創辦人彼得．泰爾（Peter Andreas Thiel）、香港首富李嘉誠兒子李澤楷，這些人近期不約而同著迷於一種新遊戲：SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）。

這種企業也被稱為空白支票公司（blank-check company）。它是一個沒有實際業務的「空殼」，先上市、募資後，再拿投資人的錢去購併有潛力的未上市公司，也讓這些標的不必循傳統IPO程序，快速上市，就像常見的借殼上市的相反。

2021年才剛開始兩個月，美國已有189個循此模式上市的公司，募資約592億8千萬美元，約當全美同期間新IPO企業總募資金額的7成，也超越去年全年循此模式上市企業總募資金額的7成。

包括鴻海最新的電動車客戶Fisker、被外界喻為特斯拉對手的豪華電動車公司Lucid Motors也都循SPAC模式上市。後者更藉此獲得44億美元資金創下此類模式史上最大規模的募資紀錄。

這個90年代就出現於美國資本市場、但過去乏人問津的制度，為什麼會在近年暴紅，成為全球富豪熱中的遊戲？

籌資快，又有網紅經濟助攻

一般來說，SPAC新股進入市場前的定價是每股10美元，原始股東和投資人出資分別占20％和80％，而根據規定，創始團隊必須在兩年內找到標的完成購併，否則就要返還募得資金。

由於這種空白支票公司，從找到目標企業到購併，過程最快只要3個月，和需時1年至2年的傳統上市流程相比快速許多，被認為是美國資本市場上市的一種捷徑。

疫情時代下，許多人正急需這條捷徑。

台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航分析，疫情導致去年市場不確定性高，新創或獨角獸公司被收購的數量減少，案件價格也下滑，上市募資，成了這些企業獲取資金的最佳方式。加上各國政府救市，低利率浪潮促使熱錢湧入市場，不想等傳統流程的公司便紛紛尋求捷徑，導致該模式在短時間成為焦點。

目前，美國SPAC公司已經有825家，其中有半數都是去年跟今年才成立。

而在這個名氣就等於實力的網紅時代，更催化了此類企業的興盛。

由於SPAC成立初期，並沒有明確購併標的，投資人能仰賴的，只有對管理團隊、創辦人的信心。

例如，2020年熱門的SPAC潘興廣場通廷控股公司（Pershing Square Tontine Holdings），就是由艾克曼成立，剛上市就成功籌資40億美元。不只如此，就連美國大聯盟球星A-Rod、前NBA球星俠客．歐尼爾（Shaquille O'Neal）也紛紛投入此市場，將他們的個人聲量轉換成資金，可說是金融市場的一種「網紅經濟」。

高盛示警：導致股票被高估

不過，隨著SPAC如雨後春筍般成長，越來越多人擔心市場會迎來泡沫化。

「我根本不會參與。我認為沒有他們，世界會更美好，」股神巴菲特的左右手查理．蒙格（Charlie Munger）日前接受媒體訪問時，將其稱作是一種瘋狂的投機行為和惱人的泡沫化跡象。

高盛集團（Goldman Sachs）執行長大衛．索羅門（David Solomon）也認為，投資人急於投資SPAC市場，將導致一些股票被高估。

去年，透過SPAC上市的美國氫燃料電動卡車Nikola就曾在上市後爆發醜聞跌落神壇。

當時，SPAC公司VectoIQ購併Nikola，儘管上市時，該公司從沒賣出一輛車，但它的市值卻一度達264億美元，超越福特汽車。但3個月後，該公司爆發造假醜聞，被爆料電動引擎造假，創辦人還為此辭職，導致股價下跌逾7成。許多人質疑該SPAC管理團隊未做好購併前調查。

這股熱潮目前逐漸吹進亞洲，新加坡、港交所都在研究引進的可行性。不過，資誠聯合會計師事務所所長周建宏認為，此模式要在台灣落地的可能性非常低，台灣投資人多期望主管機關在交易上協助把關，但SPAC連投資標的都不清楚，根本無從查核。

「買SPAC就像買『盲盒』。」范秉航說，他認為投資此類企業成功與否，取決於被購併公司上市後的股價表現，但投資人往往無法知道SPAC團隊會購併哪家企業，因此散戶投資的風險還是比傳統IPO公司高。

「你可以愛上那個人，但不要因為他去投資。」美國德美利證券前執行長喬．莫吉亞（Joe Moglia）針對此風潮提醒。

快速、大筆金額、名人，SPAC幾乎集結了所有資本市場最誘人的元素，但，太過美好的事物，是幻術的機率，往往大過於美夢。

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