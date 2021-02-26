沿港都輕軌散步 純白珊瑚場館、跨港旋轉橋

【文●李清志】

受疫情影響，只能在島內旅行。離開濕冷的北部，走訪溫暖的台南、高雄、屏東。才發現，好久沒去的南國，已非印象中的老舊純樸，如今，充滿最新穎的設計、最前衛的建築，及最時髦的生活風格。

特別是許多公共建築，設計概念已經超越國際水準，讓來自天龍國的我，不得不承認，台北的公共建築已落後許多。

高雄擺脫過去工業城市汙名，逐漸展現國際創新城市的氣勢！來到這座港灣城市，觸目可見精彩前衛的大型公共建築。

拜港市合一之賜，整個港灣地區被打開來，水岸沿線的幾座重要公共建築，包括高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、高雄流行音樂中心等，以輕軌、捷運串聯，讓觀光客可輕易來到這些地方，且沿途享受港灣城市的浪漫風情。

由西班牙設計團隊Manuel Alvarez Monteserin Lahoz所設計的海洋文化及流行音樂中心今年即將完工，可說是高雄最受矚目的建築。

白色如珊瑚結構的主體非常搶眼，從港區搭船經過，可看見其正立面，非常有星戰風格，六角形結構讓人聯想到《星際大戰》裡的帝國鈦戰機形狀，充滿科幻感！

其設計概念與海洋元素有關，珊瑚礁、浪花的激濺飛揚，以及鯨魚群的洄游，讓人有如進入充滿想像力的海洋世界；讓我想到雪梨歌劇院也是使用貝殼、風帆等海洋意象，來配合港灣城市的景觀。

位於駁二特區裡的大港橋，是台灣首座水平旋轉橋，由張瑪龍、陳玉霖聯合建築師事務所設計，下午3點到港邊，剛好可以目睹它一天一次的旋轉。

旋轉橋的作用是為了兼顧過港行人以及船舶進港的需求而設計，過去大部分橋樑多採用開合式，或水平升降式。但大港橋以水平旋轉設計，較為少見且獨特，橋樑中央區域還有雙層甲板設計，方便遊客登高遠眺，也增加了觀光遊憩的功能。

每天大橋轉動時，大家都會等待觀賞，彷彿欣賞一場建築與港灣互動的秀場，非常有趣！大港橋白色的美麗身影，有如白色水鳥，與後方海巡單位的船艦及流行音樂中心相呼應，讓高雄港越來越美麗！

高雄衛武營國家藝術文化中心是全世界最大的單一屋頂劇院。當初荷蘭建築團隊麥肯諾（Mecanoo）來台灣，就是在炎熱的南國夏季裡，看見周圍盤根錯節、綠樹成蔭的老榕樹群，才得到這樣的靈感。

衛武營劇院建築呈現起伏的曲線，充滿科幻動感，有如外太空母艦降臨地球。

我在荷蘭建築師的前衛建築裡，期待看到穿著未來感的人類，穿梭在這棟有如太空基地的建築裡！

可惜這裡完全沒有穿著時髦的俊男美女，有的只是脖子圍著毛巾、穿著俗豔運動衫的阿伯阿桑，我甚至懷疑這就是外星人想要混入地球的扮裝？

牆面上寫著奇怪的刻度與數字，有如船艦外部標示的海平面高度；室內玻璃天井好似外太空船的控制室，有柔和的光線散發其間。

而音樂廳、歌劇院、戲劇院、表演廳，以及戶外劇場，各據一方，卻又相互連結，形成一座龐大的音樂藝術天堂。

美國《時代雜誌》（TIME）還將衛武營國家藝術文化中心列為「2019年世界最佳景點」，完工後也吸引了各地媒體前來採訪，許多台北天龍國人士還特別搭高鐵南下，到衛武營音樂廳欣賞音樂演出，可說是翻轉了南、北兩地藝術文化的不平等地位。

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