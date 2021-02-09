直擊最大桌遊軍火商 從iPhone盒子印到日本花牌

【文●蔡茹涵】

44歲印刷廠富綱自台灣走向世界

走進位於新北市中和區的富綱實業，舉目所見，都和你我傳統印象中的「印刷廠」大異其趣。

生產線入口的巨型鍘機，正迅速裁切著一張張賭場用的頂級撲克牌。遠處要價6千萬元、主要用途通常是印製鈔票的KBA印刷機，正不斷吐出色彩繽紛的桌遊包裝盒；一旁的組裝生產線，有十幾名員工將紙牌、代幣、地圖等配件放進盒中⋯⋯。

44年歷史的富綱，是全台規模最大的桌遊印製廠。從賣出上萬套的《台北大空襲》等多款台灣桌遊，到日本大創百貨販售的花牌、日本玩具商萬代出的遊戲卡等，都出自這裡。

「如果你10年前來吼，產線上的東西跟現在完全不一樣！」董事長賴金盛坦言，這是一段用10年歲月累積的轉型歷程。

在2010年之前，富綱與一般印刷廠無異，做的是層層外包下來、無法直接接觸品牌客戶的代工生意，例如波卡洋芋片裡附贈的球員卡。隨著中國、泰國同業不斷削價競爭，印刷產業逐步外移，賴金盛毅然決定放棄現有客戶，轉型專心做兩種產品：包裝外盒與撲克牌。

二代接班迎台、日桌遊訂單潮

人力增倍、技術升級，還得當顧問

「這兩種產品除了單價高，還有一個共通點，就是細節很多，客戶喜歡直接和你溝通，」富綱二代、次女賴悅寧解釋。例如每批紙和顏料都不可能完全相同，但你印出來的顏色要一模一樣；裁切後的卡牌邊緣不能粗糙，但也不能銳利到會割手⋯⋯，這些，全得靠老經驗的印刷廠反覆打磨。

經過3年的調整機器參數、進口多種紙質、投資數千萬元設備後，富綱完成初步轉型，取得iPhone 6、Garmin衛星導航、酒商Johnnie Walker等包裝盒訂單，單價也逐步拉高。此時，二代回家接班，意外帶來了從沒想過的新客戶——桌遊！

原來，當時台灣第一款政治諷刺桌遊《美麗島風雲》募資成功，團隊正煩惱找不到做過桌遊、又肯接小量訂單的台灣印刷廠。而作品設計師，恰好是賴金盛長女賴怡安的同學，雙方嘗試合作。

「做完這一款後，很多台灣、日本桌遊訂單就自己冒出來了，」賴悅寧回憶，本以為做慣了撲克牌，桌遊應可無痛上手，「但其實，難度還是很高！」

第一個、也是最大的難題是：必須身兼顧問。與過去的品牌客戶不同，許多桌遊客戶都是新創團隊，對印刷毫無概念，就像一張白紙。因此，富綱幾乎得全程參與企畫，協助試算成本、微調素材，服務難度大增。

「我們現在就是做package solution（一整套的解決方案），」她舉例，例如設計者想做72張牌，她就會在排完版後建議，每張牌縮小1公分即可少開一個版，成本減少15％；或是桌遊包裝想用金箔紙，她會建議改用銀箔紙燙金，效果相似但成本減半。前端調整完畢，才依序輪到製版、印刷、組裝，「每個環節都要反覆溝通，跟以前只要接單、生產完全不同！」

第二個難題，是組裝的人力成本大增。不像撲克牌固定一副52張，每一款桌遊的卡牌和配件數量都不同，有些特別講究的日本桌遊，甚至連盒子一打開，哪些東西放在右上、左下或置中都有規定。過去用的外包手工僅須重複黏貼紙盒即可，如今組裝難度增加，且須對桌遊有一定熟悉度，他們只好改做一貫廠，自備組裝，員工瞬間從20人增加到40人。

第三個難題，才是技術層面。例如桌遊的代幣（token），往往是以厚達0.2到0.4公分的紙板製成，從印刷到裁切，都得花心思克服。

「幾年下來，我們的員工多了一倍；以前做包裝紙盒，一單下10幾萬個很正常，桌遊下1萬個就算大單了！」賴悅寧坦言，這都是轉型付出的代價。

10年轉型！新事業已占營收4成

「以前做包裝，現在做產品要求更高」

然而，他們也得到了豐碩回報。台灣桌遊做出心得後，眼看日本桌遊文化更興盛，富綱5年前赴日參展，從桌遊展、包裝展到販促展都大受歡迎，第一年就接到日本大創的全球大單。

如今，桌遊卡牌合計已占業績約4成，創造第二條成長曲線，總營收也較轉型前成長5倍。因為桌遊團隊的天馬行空，而「不得不嘗試」的各種特殊素材和技術，如使用壓克力油墨、等級更高的防刮油等，也已反過來應用在其他產品的包裝盒。

「以前我們是做包裝，現在做的是產品本身，自我要求要更高！」賴金盛總結，10年轉型，讓他們提升了台灣桌遊的競爭力，也提升了自己的競爭力。

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