你不知道的日月潭 賞水波朝霧、踩世界三大曼波田

【文●柯曉翔】

從小到大，來過很多次日月潭，但從來沒有踏上魚池鄉西南方的頭社。如果說日月潭是蛋黃區，那麼頭社就是鮮少人造訪的蛋白區。在散步的雲日月潭生態民宿主人范懷仁帶路下，頭一次，我跳脫觀光客眼光，發現全新日月潭。

頭社是邵族舊聚落，也是從濁水溪進入邵族範圍第一社，故得名。它曾是魚池最重要的米倉，魚池居民流傳一句諺語：「頭社米，水社魚」，昔日頭社盆地盛產稻米時，一片金黃。如今三聖宮廣場旁的一座大型木造碾米機，見證這段輝煌歷史。

換上雨鞋，我們前進日月潭活盆地。日月潭現址為「月潭」，頭社盆地為最初「日潭」的所在地。湖裡泥沙淤積，加上腐爛水草，千萬年累積成草泥炭土，像一座浮在沼澤上的浮田。

「你可以想像成一個大焦糖布丁，在焦糖上種水稻。」范懷仁解釋。如此特殊的地質，除了頭社，世界上僅荷蘭羊角村（Giethoorn）、緬甸茵萊湖（Inle Lake）等地有。

這塊土地會跳舞。往上一跳，肉眼可見土地微微震動，像形成海波浪。行進更深處沼澤，若非踏著鋪設的木板，雙腳恐怕更下陷，卡在泥沼中動彈不得。同行旅客們一個牽著一個，形成一堵人牆，幫助彼此安穩前進。

就是在這片活盆地，范懷仁和太太林冠妘建造了自己的家。他說自己是懷有民宿夢的傻子，尋遍苗栗、南投、嘉義與澎湖等地，最後在頭社買地落腳。花費近3年割草整地，觀察當地地質水文，勾勒夢想基地。

但，活盆地地質鬆軟，難以起厝怎麼辦？他自畫平面圖，參考歐美生態工法，打下近800根木樁，終於蓋好房子。這幢建築持續進化，裝設屋頂太陽能板、屋外風力發電裝置，提供部分電力。如今散步的雲是全台唯一取得低碳建築（LCBA）鑽石級、永續旅遊（CU－GSTC）雙認證的民宿。

日月潭的多變、頭社的獨特，讓夫婦倆徹底扎根。頭社保留60年代農村風貌，溝澗間，鋪設長條石塊，做為洗衣板，成了「阿嬤洗衣場」。就算現在人人家中有洗衣機，阿嬤們還是每天都來報到，跟鄰居社交、聊八卦。

穿梭村落，從村子的彩繪牆，一窺農業生活樣貌。一開始村民自己畫，後來加入藝術家畫作。養雞、養鴨、插秧與收割，全是最樸實的農家日常。經過一幢民宅，居民很實際，直接把「五穀豐收，源源不斷」的願望，畫上自家牆面。

晚間，我們來到阿爸食堂。歷經劉家5代、超過百年的三合院老厝，以前廣場是曬穀場，也是家人舉辦婚禮的喜慶之地，如今劉家父子掌廚，戶外辦桌，變成阿爸食堂。

水里溫體豬加入茶葉，燜滷2小時的阿薩姆紅茶滷肉上桌，吃起來帶點茶香，完全解膩；麻油荷包蛋充滿香氣，淋在飯上，或直接喝湯頭，「以前坐月子若嫌雞腿貴，就用麻油蛋滋補。」范懷仁說。

飯後的紅龜粿，是80幾歲的阿嬤親手做的。一頓飯，勾起古早回憶。庭院的炭火，好像燒得更暖了。

隔日清晨，我們起了大早，追日月潭朝霧。「水沙連」指的是魚池水社地名舊稱，也意指水波裊裊，朝霧如紗。

范懷仁深知觀賞朝霧最好的地方與時刻。「秋冬時節、日出前後20分鐘最好，」他說，「8點以後的日月潭，就變回一個水潭。」

6點40分，我們在台21線、近頭社派出所的路邊，幸運見到一層透明薄霧，籠罩頭社盆地。轉往水社大山日月潭出水口，范懷仁竟變出咖啡和點心，我們在座位區啜飲咖啡，眼前視野換成潭面倒影。

抵達朝霧碼頭時，陽光強力放送，追朝霧重頭戲已提前落幕。看見「水沙連」得靠運氣，就算運氣好，有時也只有10來分鐘就散去。但清晨潭景，無論哪一面都令人醉心，這是屬於日月潭的魔幻時刻。

由於疫情，我們見不到國外觀光客，但卻意外擁有異國體驗。從羊腸小徑，進入烏布雨林峇里島主題餐廳，餐廳全部裝設皆由峇里島運送而來，連椅子、地板都不放過。我特別喜歡它的發呆亭，以及水池反射光影。

開在路邊的哇拉蜜（Walami）法式手工冰淇淋店，是另一個台法混搭、異國驚喜。老闆黃鑫當初用綿綿冰，跟法國人交換法式冰淇淋做法，以在地水果，創造獨門滋味。他特別推薦彰化酒釀大村葡萄、山刺番荔枝。吃起來口感綿密，還吃得到果肉。

原來，日月潭還擁有這麼多面貌。夜晚，我們在民宿觀星。獵戶座的腰帶特別好認，在夜空中閃亮清晰。

躺在3樓戶外浴缸泡澡，我暗自下了決定，儘管已來過無數回，但我願意，下回再來一次日月潭。

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