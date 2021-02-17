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鮮乳坊創辦人被夥伴背叛》小王子啟發他：真正重要的是什麼？

聯合新聞網 / 商業周刊
鮮乳坊創辦人龔建嘉(攝影者．陳宗怡)
鮮乳坊創辦人龔建嘉(攝影者．陳宗怡)

【文●蘇宇庭】

「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」當小王子與狐狸分別時，狐狸對小王子說出了這個「秘密」，小王子喃喃默念，用心記下。而這個秘密，也從此被鮮乳坊創辦人龔建嘉放在心裡。

每週一趟台北、雲林高鐵來回就能讀完一本書的龔建嘉，是個不折不扣的購書狂。創業6年來，他日夜啃讀的，無非是各種商業策略與管理書籍，但說起人生中最重要的一本書，竟是這本很薄、很輕鬆，有著可愛插畫的童書：《小王子》。

這本書陪伴他撐過創業帶來的徬徨、不確定、自我質疑的焦慮情緒。

2015年，擔任牧場獸醫多年的龔建嘉，創立鮮乳坊，他以「讓每一瓶鮮乳都能被公平的賣出」為初衷，企圖改善傳統的乳品業產銷機制，簡單來說，他讓酪農知道乳品賣給誰，被哪些顧客買走，而消費者也可以買到單一乳源，公平交易鮮奶。

這個簡單的信念，讓鮮乳坊從募資平台上的一個小專案，成長到如今約60人的團隊，年營收超過3億元的企業。

合作夥伴背叛，讓他第一次質疑創業的價值觀是否正確？

為了搭建起上下游透明的橋樑，他時常帶著下游廠商去參觀、熟悉上游牧場，讓買家了解牛乳的生產過程，酪農也知道，自家牛奶是被什麼樣的廠商收購、如何被再製？

如此一來，鮮乳坊就得承受下游買家直接找上游酪農收購乳源的風險。

立意良善的初衷，如同激昂的浪卻被礁石打散，不斷被現實挑戰。

當時，一家合作商欺瞞了酪農，直接收購牧場乳源，且做出與鮮乳坊訴求相似的產品，粗估讓鮮乳坊承受數百萬元損失，但，真正讓龔建嘉天人交戰的並非營收短少，而是內部團隊也開始質疑這樣的做法。

鮮乳坊品牌長劉容君回憶，當時龔建嘉陷入巨大的低潮，「連他都開始質疑自己的價值觀了，想著是不是他傷害了團隊與品牌？」

夜深人靜之時，焦慮不安的情緒向他湧來，龔建嘉捫心自問：帶廠商到牧場參觀，雖然符合他創業的價值訴求，但，這既無法帶來直接利益，還可能讓買家跳過鮮乳坊直接交易，真的，有必要這樣做嗎？

此時書架上，《小王子》裡那句「真正重要的東西，用眼睛是看不見的。」輕輕的呼喚他，猶如定海神針般，不斷提醒他回到初衷。

他自問，真正重要的東西是什麼？就是讓產銷結構裡的所有利益相關者，都有互相在乎與對話的可能性，都能對頻、互相理解，這無關乎商業利益，卻是他創業的根本。

他最終仍堅持原本的做法，不讓那一次的背叛改變初衷。為了讓員工停止膨脹商業損失，他帶領團隊重新關注很難被用數字衡量的軟硬指標，例如：心占率、社會影響力、消費者與酪農的互動，甚至是酪農的自信……。「這些更不容易溝通，但我不想讓大家追求錯的東西。」

他努力將「看不見卻重要的事」貫徹到整個團隊的價值觀，在員工大會時，也總刻意將各種數字、指標、營收放在後面討論。

「團隊夥伴有時對我的質疑就是，我好像太不在意數字了，但我反而需要很刻意的讓團隊知道數字不是那麼重要。」龔建嘉坦承。

當公司規模變大，要堅持這樣的價值觀，也不容易。在公司成立初期，員工只有20人時，他就贈送每人一本《小王子》，如今，他仍然會時常以這本書和這句話，反覆溝通他所在意的價值。

他曾經私下為《小王子》創作續集，還藏在某個硬碟角落，此後，《小王子》就一直在他心中，一次次溫柔又嚴厲的提醒他：初衷是什麼？真正重要的東西是什麼？

每個人都曾是孩子，在充滿雜訊的商業環境中，若能回到最單純的狀態去思考問題，路，就會在你面前展開。

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