賣魚8年還在虧損 崇越董座再攻運動品牌想什麼

文●陳葦庭

半導體大咖熱中斜槓，如何說服股東？

「很多人都想嫁給台積電工程師，但這些人都是排班制，面臨結婚生子，必須要有良好健康。我們希望可以幫他們在婚前6個月，透過我們Xports的訓練，提升體能，將來小孩也可以頭好壯壯。6個月收30萬，從運動指導到餐飲⋯⋯。」

說這段話的是，台灣最大的半導體設備代理商，崇越集團的董事長郭智輝，去年總營收超過新台幣360億元。

但他還有另一個角色：全台科技業最「斜槓」的老闆之一。除了半導體，崇越還跑去賣魚、養棒球隊。今年1月底，他剛宣布成立全新運動訓練品牌Xports，建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場。

這次的採訪地點約在，內湖科學園區的安永鮮物門市，身高約185公分的他，拿著冷凍分切魚片，興匆匆的跟我們說起他的盤算。

高配息贏取股東共識

年花EPS一成開發新事業

他想做大家的健康生意，從吃到運動都包。「上市櫃公司，全台1,600家，每個月買10萬，就1億6千萬，這樣一年也是十幾億。」

郭智輝為什麼對「斜槓」之路，這麼熱中？

「覺得自己不如人家呀⋯⋯，很怕被Fire（開除）。」他說，自己剛入社會時只有專科學歷，但同事都是大學生，就讓他特別有危機感。

而且，做代理商生意，很多時候會身不由己，「早年我們股價飆到200塊，日本人看到我們同仁大賺獲利，結果隔年佣金就砍我們一大半。」十幾年前，他就一直想著要發展第二、第三條事業曲線。

對於斜槓，郭智輝有異常熱情，2013年，他轉投資的安永鮮物至今沒賺錢，但他越投越起勁。他的兒子，現任Xports副總經理郭冠宏形容他，「越挫越勇的人。」

「我配息都配3.5、4元，股東就覺得還好啦。」郭智輝說，他早就和股東們取得共識，請股東允許崇越每年用每股稅後盈餘（EPS）的一成開發新事業。

他坦言，如果新事業沒有成長，股東也會說話。安永現今虧損已在減少，根據崇越財報，2020年前三季，安永鮮物虧損3,740萬元，和2019年前三季相比，虧損減少3％。

崇越第二大股東，同時也是集團副董事長賴杉桂說，安永鮮物的虧損，算合乎預期，加上本業成長，因此股東們可以接受，而郭智輝確實有在修正路線，朝他當初想布局大健康領域的策略邁進。

受訪時會激動還會拍桌的郭智輝，在半導體通路業，算是鐵血董座。他坦承，自己在跨領域的路上，不是沒後悔過。

如他進軍生鮮產業，卻遭遇了文化衝突。

「我們做科技業都非常了解，時間不允許你躊躇不前，但這邊的人都沒有改變，今天、明天也都是這樣過⋯⋯，為什麼？因為這些人得到的報酬並不高，對生活沒有很高的自我期許，一個月4、5萬就夠了，不會想說一個月可不可以賺4、50萬。」

「做這個行業，就是比較看國內市場，跟我個性不太一樣，喜歡做國際市場，我必須要練兵。我個性不好，做不到就Fire。」

他說得不誇張，安永鮮物一年幾乎換掉一個總經理。但這似乎沒影響他的雄心。

升總座條件：當客戶伴郎

新生意要賺最有錢年輕人錢

郭智輝說，既然是商業，就是跟人的決策有關。

崇越有6大事業群，根據內規，升任事業群總經理，得先當過客戶的「職業伴郎」，「如果客戶結婚，第一個想找你當招待、伴郎，那就算成功。」從資訊網到人脈網，如果一個企業能織得緊密，客戶自然離不開你。同理，發展其他事業時，只要能深刻理解消費者需求，怎會不成功？

「台灣最有錢的年輕人在哪？就是工程師。」他舉例，工程師工作時間長、壓力大，只要滿足他們的健康需求，就有機會賺錢。

於是，他先盤點安永鮮物既有資源，推出鱸魚精、鮮魚粥等營養料理，同時，他還標下台北大學的運動中心，並找來退役職業運動員，由這些人擔任專職教練，陪用戶一起訓練體能，打造一系列的個人化健康商品。

今年，崇越再成立Xports，引進美國職棒球星鈴木一朗、達比修自主訓練時使用的「初動負荷器材」，建置全套的訓練、恢復、復健機制，瞄準高端健身市場。

台大國企系教授連勇志分析，郭智輝跨足每個產業看似沒有相關，但其實從平衡積分卡角度來看，郭智輝是從股東、顧客、公司發展的角度布局，而非只是討好單一利害關係人，這也是一種經營邏輯。但他也指出，郭的定見看來很清楚，執行的員工若短時間達不到，就被換掉，也可能會拖延他長期策略實現的時間，這是需要注意的點。

訪問到最後，郭智輝再提及他早年求職的經歷，「那個年代是人浮於事啊。」這或許就是他即便受挫，也要繼續發展第二曲線的決心來源：一個人倘若不布局未來，就等於把人生主導權交給了環境跟他人。他，不願意人生這樣過！

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