父驟逝、心腹背叛、訂單歸零 國聯陳志宏搬桌向員工取暖

【文●林洧楨】

如果你累積多年的戰果，因突如其來的衝擊而一夕歸零，你會怎麼做？

今年52歲的台灣金屬抽線機王、國聯機械董事長陳志宏，9年前就遇過切身之痛。

金屬抽線機是將比如鋼材等金屬原料，類似麵團做成麵條般製作成各種尺寸的線材，之後再切割、塑型等加工，製成各式螺絲，運用在各式機械上，主要客戶就是螺絲扣件廠。

2012年，陳志宏的父親驟逝，他從當兵結識、最信任的心腹好友竟又將全公司200多種產品的全部設計原圖偷走，之後聯手中國對手，用比他便宜一半的價格搶走所有客戶，讓這家年營收約3億元的台灣金屬抽線機龍頭廠，訂單量一夕歸零，瀕臨倒閉。

但去年，當陳志宏所處的螺絲扣件業年產值因疫情陷入年衰退逾2成的困境，他的競爭對手如義大利廠Eurolls spa傳退出市場、德國大廠Koch破產時，國聯機械的營收卻逆勢成長達6％以上，創下歷史新高。

這位企業二代是如何跨越訂單歸零危機，劫後重生？

26歲就接掌國聯業務大權的陳志宏，原本是很積極的業務高手，「一場3、40桌的聚會，他會每一桌都去認識，活動力超強，」熟識陳志宏的精湛光學董事長吳俊男說。

7成員工都走光

向同事取暖聽到改進活路

但9年前的挫折，不只讓公司陷入虧損，多達7成的員工也看衰企業前景，陸續出走。身為佛教徒的他，幾乎連信仰都要崩潰，國聯資深員工形容：「他當時走路的背影一點精神都沒有，就像老人。」

最低潮時，陳志宏每天踏入公司前，都得先在巷子口的咖啡店掙扎超過2個小時。進入公司後，還因為愧疚感，不敢坐在自己的董事長辦公室，腦袋也滿是「為什麼自己會被背叛」的負面情緒。

最後，因為員工幾乎都跑光光，大家乾脆集中在一樓門口旁的辦公室工作；他感覺在這群不離不棄的員工身旁最安心，於是自己也找了一個角落一起辦公。

沒想到，一個落魄老闆向員工取暖的舉動，卻成了國聯逆勢崛起的起點。

因為大家都窩在一起，陳志宏開始聽到過去沒有注意的細節，並且找出改進方案。比如，在零件上鑽6個洞的委外加工案，過去一件收費2千元，他親自出馬並重新談判，就降到1,100元，節省45％成本支出。

斥資研發環保型產品

大數據實測，不怕對手抄襲

一個接著一個微改善的過程，讓這位企業二代重建起自信心。他開始四處上課，想找尋再起的答案，最後在高雄科技大學行銷與流通管理系教授徐世同的課堂中，他得到啟發——「讓被抄襲的產品加值升級，用新產品打敗舊產品。」

敵人抄襲真的是壞事嗎？如果敵人抄襲自己，那代表永遠只能走在自己身後。要擺脫抄襲命運，就得做出真正能解決客戶痛點的產品；更棒的是，自己其實最知道自己原先產品的問題在哪。

他說，客人對產品最大的痛點，就是每年都需要換新模具，否則生產品質會很不穩定，而且舊設計在環保與節能等環節都還不夠完美。

於是，他將僅存的有限銀彈與資源，投入研發新一代產品，用超過3年的時間，開發出新環保設備，透過改用鋼刷等物理抽線設計，建立生產效能不打折但汙染更低，還能節能約4成的新產品。

螺絲公會理事長、慈陽集團董事長蔡圖晉說，過去全球環保要求相對低，酸洗（編按：用酸溶液去除鋼鐵表面氧化皮和鏽蝕物）雖然汙染高，但快速又方便，因此贏過又慢又容易造成線材刮痕的鋼刷技術；但陳志宏提早布局，隨著近5年環保節能意識抬頭，才讓國聯的產品在疫情下一枝獨秀。

只是，同業眼見商機崛起，為何不會搶進模仿？

金屬中心資深產業分析師紀翔瀛指出，用鋼刷去除鋼鏽的抽線過程雖然環保，但需要長時間模擬與實際測試才能累積出一套有效率，又不造成刮痕的數據資料庫，沒有3年以上時間，很難辦到。

靠著先進者優勢，國聯建立起它的護城河，去年營收創下新高！去年第三季，陳志宏還帶頭找來貿協董事長黃志芳與大聯大、恒耀等14家、合計營收超過6千億元的企業主，招開一場搶救螺絲產業的高峰座談。他想的是：當年自己在低谷時沒人幫他，這次他想陪著大家改變命運。

我們問陳志宏對這段歷程最深刻的感想是什麼？他說，放下被背叛的心結，認清這是自己沒能建立有效預防機制，才導致的惡果；也理解為何身陷危機時，沒有神佛、貴人現身，「原來祂們（神佛）不是不幫忙，而是祂們在等，等你自己長大、自己站起來。你不自助，怎麼會有他助、神助？」

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