歐美封城瘋買冰箱 怎讓台塑四寶股價大漲20％？

【文●侯良儒】

一度虧損近200億元，石化業爆發性復甦

堪稱台股「牛皮股」的台塑四寶，過去兩個月股價竟大漲逾20％，2020年第四季淨利更大增1.5倍。另一石化龍頭中油則宣示，靠2020年12月單月獲利，將彌補前11個月虧損。

受惠油價上漲、家電搶購潮

堪稱疫情「慘」業代表的石化業，為何能逆轉變「燦」業？第一個關鍵，是從谷底逆轉的油價。

2020年4月20日，紐約原油期貨市場，因為疫情及產油國是否減產爭議，出現破天荒「負」油價，現貨市場油價也來到18年新低。

受高價庫存影響，2020年上半年台塑四寶有3家呈現虧損，過往集團「金雞母」、一年淨利可達800億元的台塑石化，更大虧超過180億元，占集團總淨損比重逾9成。

隨著沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）達成減產協議，油價止跌，第四季又因疫苗傳出重大進展，而有第二波上漲，12月更數度衝破50美元，回升至近9個月新高。也因此，第二季採購的低價原油與石化原料，成為了第三季油價上漲時有利的成本因素，台塑四寶也轉虧為盈。

12月，以野村為首的3家外資，聯袂調升台塑四寶財測，摩根士丹利更喊出「現在參與塑化股多頭不會太晚，」看好四寶2021年獲利至少大增5成。

不過，疫情期間產生的「新剛性需求」，尤其是歐美國家搶購白色家電，其實更是支撐這波石化景氣的另外一個關鍵因素。

「現在美國加州，買一台冰箱要等2個月，」獲外國投資機構評為「亞洲最佳石化產業分析師」的棣邁產業顧問總經理何耀仁指出，疫情宅經濟的「射程範圍」，其實不只3C，更擴及白色家電。

「居家的時間越長，家電的消費欲望也越強，」台化總經理呂文進解釋。

台化副董事長洪福源近期更出示一份美國海關進出口資料，指出從2020年8月至10月間，美國自海外進口冰箱、電視和空調的貨櫃數，成長約3成至8成不等，洗衣機的進口貨櫃數，更比2019年同期暴增26％。

呂文進分析，由於家電的外殼、包材均使用大量塑料，而全球家電產能又高度集中在中國，因此帶動兩岸石化業，從2020年第三季起谷底翻揚。而石化業仰仗家電業的程度，光從台化旗下營收占比逾兩成的石化原料聚苯乙烯、ABS樹脂，幾乎全數銷售給家電業，就能略知一二。

熱潮起碼持續到第二季

但，究竟這波狂潮能再有多熱？目前市場多空交雜，但共識是，至少到2021年第二季。

何耀仁認為，這波歐美需求帶動的產業熱潮，至少將持續半年。他指出，2020年上半年因疫情導致供應鏈不順暢，下半年又遇到剛性需求出籠，「起碼到今年第二季，才能把之前的庫存補回來。」

同時，目前每天全球原油需求幾乎回到疫情前水準，略微供不應求，供給少於需求約400萬桶、約4％需求未被滿足，油價有機會繼續上漲。「（2021年）油價可能會爆衝，我認為漲到（每桶）80美元的機率高達7成，」他指出。

產業人士看法則相對保守。台灣第二大石化集團、台聚集團的一名高層向商周表示，若疫情趨緩，宅經濟所帶動的家電消費力道勢必減弱，「到時候得看人們回辦公室上班後，是不是有新需求被帶動？」

台塑化董事長陳寶郎則從原油角度指出，OPEC會員國能否像2020年油價崩跌時，團結減產，是一大未知；其次，每當油價一高，就有石油公司拋售庫存，預估在價高、量增下，2021年油價不易漲高，「很難超過60美元。」以目前每桶原油55美元計算，漲幅不會超過10％。

不過，無論油價會不會在每桶60美元止步，產業與投資界都認為，除非疫情仍無法收拾，否則，只要油價走穩，2021年此產業很難再像20年，因油價暴跌導致原料成本損失，進而形成巨幅虧損，獲利將明顯提升。

復甦勢在必行下，投資人該關注哪些企業？

何耀仁看好台塑、台化與台達化。理由是他們生產的石化產品，就是這波歐美白色家電的關鍵塑料，即便這3家公司，過去兩個月股價漲幅都已超過兩成，但他就這些公司2021年獲利將成長5成至7成回推，「（至2021年底）股價應該至少有20％成長空間。」

元大證券、摩根士丹利及凱基證券也都分別看好這些公司，給出目標價。不過，在近期英國、南非、日本相繼傳出變種病毒，3家投資機構都提醒，假如原油價格又出現劇烈跌幅，將是產業可能反轉的警訊，投資人得隨時留意市況。

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