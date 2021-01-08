10部國片9部賠 4大影城攜手拍片圖什麼？

【文●楊絲貽】

電影國家隊伯樂影業成立，成敗卻未定

2020年12月中，台灣電影業出現一樁外人看來匪夷所思的新局。

公平會審查通過威秀、派帝娜（秀泰影城母公司）、國賓、新光，這4家市占率合計超過7成的影城巨頭，合資新設伯樂影業公司，未來，4巨頭將藉由此公司，聯手投資國片。

多數產業，前幾大龍頭光是互搶客戶就來不及了，為什麼這4家影城卻要攜手投資？

4巨頭抱團分散風險

全球停拍，也對國片需求大

這背後有分散風險的意涵。原來，台灣電影業和其他產業不同，「賠多賺少」，圈內常流傳一句話「10部國片9部賠」。攤開近2年國片成績單，雖有票房破億的《孤味》、《刻在你心底的名字》等佳作，但上映的上百部影片中，多數仍因被好萊塢、日韓等外片夾殺，及放映廳數不夠多等原因，僅有約2成獲利或打平。

但更重要的，是看好國片即將迎來「黃金年代」，因此加碼布局。首先是《返校》、《孤味》等票房破億強片，不僅叫座，也在金馬獎有多項斬獲，可見質、量都有提升；再加上後疫情時代，各國皆因不能群聚導致劇組停工，「2020年全球電影都停拍，近2年全球對台灣電影的需求非常大，」本土片商華映娛樂副總經理郭志成看好。

雖然，過去也曾有數家影城成立公司投資國片，但僅鎖定特定IP（智慧財產權）作品，拍完就解散，對產業助益不大；這次，則是在文化部牽線與國發基金共同出資下，希望打造台灣電影業的「國家隊」。

文化部文創發展司司長陳悅宜解釋，若此公司投資10部電影，每一部片子又牽動出10個製作公司、10幾個民間投資者，「從量變驅動質變，質變之後，有價值，又能帶動量能。」

不過，4家影城聯手成立合資新公司，從股權如何分配，到有歧見時要如何決策，方方面面都是挑戰。

對此，主導此案的威秀影城暨伯樂影業董事長吳明憲開玩笑的說：「其實目前為止，我說了什麼他們都OK啦！」他解釋，因為每年上門尋求投資的劇本高達百件，他對投資電影不僅較有經驗，也有實際成績單，因此由其主持此案。但他也打預防針的說，此公司將在農曆年後才正式啟動，「我還沒有去執行過，我們也不知道未來會碰到什麼問題，但大家對數字的要求一定會更嚴謹。」

協助創作者用數據說話

提高國片的「命中率」

而當前，雖然包括中信金「中信創投」，旗下有佳能、能率等上市櫃公司的能率集團，也都積極投資國片，但，與單純當金主不同，伯樂影業更將自己定位成讓國片增加收益與「命中率」的媒合平台。

吳明憲說明，此合資公司除了自己出錢，也會幫製片方找到其他資金，甚至是從初期就引入合適的置入廠商，解決製片方資源不足的困境。

他舉例，不少創作者找上門，都說「我的案子很好、會賺錢」，但缺乏數據佐證，伯樂影業將綜合影城擅長的市場分析、財務精算等能力，協助創作者做到財務分析和版權管理，透過數據向其他資本家溝通。

秀泰影城總經理廖偉銘表示，如秀泰跟新光，都具備零售百貨業經驗，可以讓電影IP延伸更多效益。像是過去他曾投資的《我的少女時代》後續有書籍出版，《孤味》也與餐飲業做異業行銷。甚至電影捧紅明星後續也能有代言商機。而影城掌握通路，可透過預告片或通路展示等方法做第一手宣傳，也都是優勢所在。

量化分析百萬會員數據

成功關鍵，在確實分享資訊

而且，4家影城還有一項「秘密武器」，就是4家合計破百萬的會員數。透過整合這些數據，可以分析出，如：喜愛恐怖片的觀眾多為什麼性別？什麼時段會前往觀影？先前看過哪些片？跟什麼類型的電影愛好觀眾重疊等等。將這些過去憑經驗判斷的「眉角」，改用量化數據分析，精準行銷，讓電影聲量最大化。

目前，伯樂影業投資的第一部片，最快可能在2021年底面世。實際成效能否如規畫般理想，還有待觀察。

一位不願具名的電影業監製認為，此合資公司成功關鍵在於4家影城能否真的分享會員數據，那是各影城最機密的資料之一，若公開等於斬斷各自的護城河，但如果資訊不流通，後續效益恐將打折。

伯樂影業的成立，其實反映出，當台灣影業的格局想放大到國際時，單打獨鬥的製作、發行、映演，以及靠著浪漫的創作思維，已不符時宜。當機會就在前方，停止干戈與對手結盟，或許，路就在眼前。

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