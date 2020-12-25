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放下寶成帝國賣茶去 隱形二代蔡明倫想什麼？

聯合新聞網 / 商業周刊
站在新啟用的寶元紀大樓頂端俯瞰，在製鞋打拚15年的蔡明倫（左）重新出發，要和父親蔡其建（右）從鞋王變「茶王」。(攝影者．程思迪)
站在新啟用的寶元紀大樓頂端俯瞰，在製鞋打拚15年的蔡明倫（左）重新出發，要和父親蔡其建（右）從鞋王變「茶王」。(攝影者．程思迪)

【文●蔡茹涵】

他立Adidas、K-Swiss兩大戰功，年創千億營收

今年4月，寶成集團蔡家第二代、被內部私下稱為「副執行長」的蔡明倫，宣布辭任寶成董事與裕元執行董事，正式離開集團企業。公告一出，業界熱議。

「大家會叫蔡佩君（寶成集團執行長）『公主』，但幾乎不會有人叫蔡明倫『王子』，你覺得是為什麼？」一名製鞋業主管直言，光從稱呼，就能看出兩人形象的顯著不同。

蔡明倫，是個有戰功卻彷彿「隱形」的第二代。

他擁有哈佛碩士的高學歷，但回到寶成後，卻不像堂妹蔡佩君當年空降總裁蔡其瑞（寶成創辦人、蔡佩君之父）特助，直接由董事會財務面的制高點切入接班。他一畢業，就被丟進東莞廠的「製鞋班」，蹲在生產線苦練9個月，學成後，隨即被外派東南亞，在寶成各國工廠之間輪調，包括處理大大小小的罷工事件，歷練3年，才終於進入總部。

想幫父親做點事

離開寶成重塑「寶元紀」

每年，他所管業務為寶成創造新台幣近1500億營收，與Adidas等品牌客戶都建立起深厚關係，面對外界，卻刻意收斂所有鋒芒。他出席寶成股東會，卻時常全程不發一語，扮演蔡佩君身旁點頭微笑的專業經理人，直到離職，許多主跑製鞋業的記者，都不曾和他交談過。

如此內斂的一個人，為何決定放下寶成的一切，在疫情延燒、觀光餐飲最蕭條的時間點，協助父親投入近百億經費，建立以「茶」為主題的文創園區？

「我以前平均1、2個月才見董事長（指父親蔡其建，曾任寶成董事長）一次。今年初，我們全家去日本玩，我突然看他也70幾歲了，還有這麼多事情要做……，」蔡明倫在接受商周專訪時坦言，蔡其建一生收藏各種好茶，原以為只是興趣，卻越玩越大，陸續買進11公頃、約10幾個足球場大的土地，打算把自製茶品牌「寶元紀」當作新事業來經營。「既然要商業化，我覺得這個階段就要進來幫他，不然，3、5年後要再調整會更難。」

他在今年3月向蔡佩君表態，要回家幫爸爸做點事情，很快就取得同意，他說，主因是蔡佩君接執行長「一樣是總裁交給她的使命」，彼此都能諒解。同業認為，這個說法不無保留，但確實也是部分原因。

「寶成是非常重視輩分倫理的家族！它全球數十萬員工，最在意層層掌控，所以對下一代的要求也很嚴謹，」一位與他們熟識多年的友人觀察，這個家族的相處之道有兩大鐵則，一是長輩走進房間時，晚輩一定要起身；二是長輩在訓示時，絕不能頂嘴或態度輕浮，「每一個二代，都是這樣教育長大的。」

能親手做出一雙球鞋

拚到底打贏兩場關鍵戰役

尊重長輩決策，或許也是寶成接班相對平穩的主因。5年多，寶成還有近10名二代以下在集團內任職，如今半數離開，董事會裡更只剩蔡佩君姊妹，象徵「公主幫」全面主導。「這怎麼看都是一代喬好，二代服從的結果。特別像明倫，是大家公認很有能力的人……，」另名同業說得婉轉。

蔡明倫的能力，是從俗稱製鞋班的儲備幹部訓練打底。2005年他從哈佛畢業後，直接飛抵東莞上江城，一路歷經繪圖、採購材料、針車、打版，熟悉製鞋的每一個環節與產線，而最終考核，就是利用下班後時段，親手做出一雙球鞋。

出師後，他展開了外派東南亞、每年約100多天在海外飛行的日子，一下飛機就直奔工廠生產間。為何需要這麼拚命？他回答：「因為很多事情不會憑空掉下來給你，價值感必須靠自己去打造出來！」

他說，製鞋班教給他最重要的一課，就是不能脫離現場。假設少了這些基礎，當品牌客戶問起技術或價錢，他就只能回頭再請專業經理人去談，「那我的存在還有什麼價值？」

這股證明自己的拚勁，讓他為寶成打贏兩場關鍵戰役。

一是，他發現K-Swiss過去給寶成的訂單量曾高達一年800萬雙，卻因為某次價錢談不攏而拆夥，後來他頻頻造訪對方位於台中的採購辦公室，更親自飛抵洛杉磯總部，拜會對方執行長多達3次，花了整整一年，終於贏回信任與訂單。

二是，他曾在2015年初，得知Adidas打算將高階款式的訂單轉給別人。直接與Adidas採購主管溝通後發現，轉單關鍵在於過去寶成的Adidas產線分布在印尼、越南、中國、緬甸等多個工廠內，每間工廠都想爭取最大獲利，只想做量大賺錢的訂單，導致小量、具有創新性或可彰顯品牌精神的訂單，不斷被拒絕。

父親成頂頭上司樣樣管

明星團隊各有主見也須磨合

「我記得，他每個星期都飛不同國家！」一名當時在寶成任職的高階主管回憶，蔡明倫的策略，就是邊理解問題，邊把各廠接單權收回來，由他統一整合分配，強化與品牌的信任感。隔年，Adidas訂單回流，營收增加20％，獲利更大增60％，從此其獲利占比便大於Nike，一直維持到現在。

對內，其實蔡明倫並不沉默。有老員工形容，他決斷力強、願意聆聽意見，也會層層追問到底；但對外，他卻極為小心，不搶蔡佩君光芒。即便已離開寶成，當我們問起上述兩場戰功，他第一句回話也是：「我主要是協助執行長。」

離開寶成，15年的累積一夕歸零，怎麼捨得？他的答案也四平八穩：「我倒不會用『可惜』來形容，因為我雖然投入很多，但也有收穫啊。跟客戶變成好朋友，學會怎麼規畫願景……」間接迴避了問題。

如今，他得拋下老二哲學，開始獨當一面。

由於服務業的關鍵在人，他大手筆挖角喜來登飯店總經理盛緒平、曾籌備曼谷瑰麗酒店的陳治亞等高端人才加入團隊，更趁著航空業慘澹，找來12名空服員做為儲備幹部，建立未來培訓禮儀、服務的基礎師資。同時，還與老字號台菜欣葉合作，將在其大直新品牌「欣葉．鐘菜」中，提供一餅逾40萬元的8582普洱茶。

「他企圖心很強，也很認真。而且我自己也是二代接班嘛，知道（新事業的）起頭很重要……」欣葉執行董事李鴻鈞告訴我們合作緣起。

但，蔡明倫也坦言，自己正碰到兩個前所未見的難題。

第一，是頂頭上司從堂妹變成了老爸，過去的寶成規模龐大、制度完整，可以公事公辦，如今卻是新創公司，父子間的公私事混雜。第二，是他請來的高階人才宛如一個明星隊，大家各有主見，有待磨合。

「（以前）跟執行長（他對蔡佩君的稱呼）可以就事論事，但現在變成爸爸，一開始意見不同時，他會說：『我講的就是對的！』」蔡明倫笑得無奈。他直言，與父親的拉扯一點都不容易。

有趣的是，他和我們聊起茶文化未來版圖時意氣風發，但當蔡其建一出現，他起身的速度比我們還快，且立刻讓父親主導話題。隨著蔡其建泡完茶步出門口，一轉眼，他又變回那個有主見的總經理。

「過去跟現在，我覺得現在對我挑戰度還更大！」他說。

留在寶成，有集團資源庇蔭，但得壓抑鋒芒；出走創業，藍圖自己畫，但成敗也得一肩扛。這名沉默多年的二代，才正要練習走出自己的路。

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