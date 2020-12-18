譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

【文●鄭郁萌】

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

這是港星黃秋生今年第二次來台灣了。今年5月他受邀拍攝公視劇集《四樓的天堂》時，在臉書透露有意入籍台灣，許多台灣網友驚喜支持。後來他回香港、搬離住了20年的居所，再到台灣主持行腳節目《開著餐車交朋友》，在台北、台南、台中，所到之處皆有人「捕獲野生秋生」，還登上了Ptt熱搜。

「搬家是因為我在香港零工作，要節省開支。」這個得過5次香港金像獎、3次台灣金馬獎的香港演員，2014年雨傘運動時公開譴責港警暴力，昔日好友翻臉不認，被香港主流電影圈封殺足足6年。

混血臉孔從小就是異端

唯一靠三級片拿獎的影帝

就在黃秋生在台灣二度隔離完畢不久，前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥、「學民女神」周庭、壹傳媒創辦人黎智英等人被警方收押。異議分子不是離港，就是收押，東方之珠逐漸黯淡。「心會痛，那個養育我的香港已經不在了。這樣的路要走到什麼時候，走到黑嗎？」

BBC報導，對香港藝人而言，表達政治立場意味著沉重代價。雖然歌手何韻詩表示在雨傘運動之後她獨立製作專輯、開演唱會比從前賺得多，但香港浸會大學電影學院助理教授劉慧嬋表示，她的例子比較獨特。相較於歌手，電影需要動員的人力更多，被封殺之後的代價，也就更大。

問黃秋生這是否是人生中低潮，「什麼低潮？我現在是人生中最高潮的時候啦。那麼高一堵牆擋在你前面，人生只好如浪花往上沖，越沖越高。」他乾笑：「人生所建立的一夕崩塌，但命就是這樣，願意的就給命運帶著走，不願意的就給命運拖著走。」

他為什麼可以這麼「敢」？

命運的逼迫、被排擠的孤獨，黃秋生是嘗慣了的。他的生父是英國人，在他四歲時拋棄母子回國。因為窮、又有著一張混血臉孔，他從小在「鬼佬」、「雜種」的稱呼裡艱難長大，被同學欺負，他習慣用拳頭解決問題，被當成問題少年。

母親只能靠幫傭為生，曾經從凌晨3點上工到深夜12點，工作不到一週腳就腫了。少年黃秋生陪著母親去辭工，在樓梯間等了2小時，門縫打開扔出一包行李，沒有工錢、沒有一句招呼，就像打發乞丐。

長大後他當過裝修工人、修車學徒、辦公室跑腿、美髮助理，因為學歷不高，工作也不長久，生活困窘、居無定所，甚至差點偷竊失風被逮。為了謀生，他進了亞視演員訓練班，在許多電視劇裡演出當配角餬口。

今日可能當紅的混血容顏，當年卻是難以定位的異類，只能演出豔情片、黑社會、變態殺手，然而1993年的《八仙飯店之人肉叉燒包》裡的滅門殺人犯，竟讓他拿下香港電影金像獎影帝，他也是至今唯一靠限制級影片（當時香港稱三級片）拿獎的影帝。

狂接爛片沒演過爛角色

嗤笑獎盃無用只愛書成癡

黃秋生卻從此陷入了事業低谷。「影帝又怎麼樣？人家以為你要收很多錢，反而不會找你演戲。」有次他在家裡看到獎盃竟氣得把它扔掉，母親將它撿回來，放在廁所旁邊。

他窮怕了，只好開始狂接大家所說的爛片，自稱是「全香港演過最多爛片的人」。影帝光環下的陰影裡，他逼著自己接戲賺錢，1997年得了甲狀腺亢進，每天吃藥、整個人發胖變形，他形容當時的自己「眼珠子都快掉出來了，就瞇著眼繼續拍」，卻以《野獸刑警》裡正義與邪惡交織的中年發福刑警再拿下一座影帝獎。

他說自己早練成了「化屎大法」。「劇本好角色對，如果還演不好，那演員真該以死謝罪；可是劇本爛角色壞，演員也該一分都不放過。就算是一坨屎，你也得在上面種出漂亮的花。」

戲如人生。命不好、拿到的劇本爛，就注定只能演壞了嗎？黃秋生從不束手就擒，拿了一手爛牌也要打出名堂，有人說他演了一堆爛片，卻從沒演出爛角色。也有人形容他是「爛片起家的影帝，配角鑄就的戲精」。

黃秋生說話常有一種老香港人毫不掩飾的直白。有次記者問他在影帝跟片酬中選哪個，他回答：「當然是片酬。」

記者說：「可是影帝有獎盃啊。」

「獎盃？」他說：「拿來喝水嗎？」

這次搬出香港住家，他毫不留戀把許多獎盃都扔了，卻對著逾萬本的書跌足嘆息。認識他20餘年的台灣友人說，黃秋生特別愛看書，從前來台灣，不買華服名錶，愛逛的卻是書店，每次回香港總因為書搞到行李超重。

「小時候不讀書，長大了有機會還是要讀的。只要讀了歷史書，你就會知道現實只是歷史的重複。」他說得心平氣和：「那年我公開說警察不可以這樣暴力，講的時候我就知道會被封殺。從古到今中國的異議分子是怎麼樣的，我不會裝著無辜說我不知道。」

他早早便認清自己無法做一個從眾的人。「凡存在必是合理的，不需要與之對抗，但也不用改變自己。」他說：「我就是我，比方我就是灰色的，怎麼努力也不會變紅色的。我是混血兒從小家裡窮，我當然知道我為什麼是灰色的，也不用特別去可憐自己。」

2019年他在《淪落人》飾演下半身癱瘓的主角昌榮，三度獲得香港金像獎影帝，戲裡有一句對白：「你無法選擇不坐輪椅，但你能選擇怎麼坐。」他受訪時自嘲在戲裡是明癱，但在現實裡是暗癱了。既然選擇了一條路，要知道它的對和錯，除了走到底，別無他法。

期許一生技能貢獻台灣

為人生抉擇也明白承擔代價

「你要對自己的每個選擇慎重、相信它、承擔它，做了就做了。」黃秋生說：「接下來就……多在台灣待久一點吧。」今年9月他生日時，在網路上許了願，說希望能把一生的技能貢獻給台灣。

「台灣保留了很多的傳統道德，忠孝仁愛、禮義廉恥，年輕時聽台灣人說這些覺得好老土啊，現在體會到非常重要。」他說：「我想在台灣開個叉燒包店、或是開班教表演。很多人問我要不要入籍，如果長期能有工作，我就在這邊定居啊。」

香港，是回不去了。即使注定得在異鄉，他也要當個腰桿挺直的異鄉人。他說了一個故事：2018年他到英國去拍影集《陌生人》，飛行中飛機忽遭雷擊，機艙內一團混亂，氧氣面罩掉下來，乘客恐慌尖叫……唯有他靜靜拿起帽子戴上，把大衣領子拉好，把身體貼緊椅背。

「我心想我要真的死的話呢也要死得有尊嚴，我不要人家看到我，死的時候還衣衫不整、滿臉猙獰。」他說：「人都免不了一死。但你死的時候，要能很自豪對自己說：這一生，我起碼始終都是體面的、站著的。」

因為，他為人生做出清清楚楚的抉擇，而且也明明白白的承擔了。

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