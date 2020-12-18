聽新聞
test
0:00 / 0:00

從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

聯合新聞網 / 商業周刊
顏振發（右1）與TCRC調酒師黃奕翔（左1）、許建晟（左2），傳承一生懸命的匠師精神。(攝影者．郭涵羚)
顏振發（右1）與TCRC調酒師黃奕翔（左1）、許建晟（左2），傳承一生懸命的匠師精神。(攝影者．郭涵羚)

【文●章凱閎】

我與國寶有約

當跨越世代、不同領域的匠師們攜手創作，會激盪出什麼火花？

這一天，台南全美戲院電影看板畫師顏振發主持的繪畫體驗行程，我們找來二度入選亞洲50大酒吧的TCRC調酒師，聯名一幅跨世代創作。

現年67歲的顏振發，從事這一行已50年載，由於長時間作畫，他右眼視網膜剝離，只能倚靠左眼視力。可是當老匠師一持畫刷，眼眸便閃爍著光、手臂穩固如山，再複雜的稜角、粗細，都能一筆成型，猶如人體印刷機。

蹲坐一旁的TCRC店長兼調酒師許建晟看得入迷。他說，師傅與畫刷，好似調酒師與吧叉匙。吧叉匙的攪拌力度、圈數，決定調酒融冰速度與酒體平衡，一如畫師操控畫刷，成就版畫的大千世界。「要多久時間，才能下筆如此果斷、又如此溫柔？」許建晟讚歎。

顏振發出生台南下營，從小就愛臨摹報紙的電影廣告，但父親寄望他好好讀書、未來當醫生。18歲那年，他執意學畫，「我爸就拿扁擔一揮，把我趕出門。」從此離家踏上作畫路。

在姑姑牽線下，顏振發被延平戲院畫師陳峰永收為徒弟（編按：陳峰永師承國寶級油畫家郭柏川，顏振發等於是郭柏川的徒孫）。他回憶，當學徒一個月只能領200塊，他就住在戲院，「餐餐白飯配菜湯，」過了2年苦日子才出師。

全美戲院職員吳堉田說，顏振發的創作非無中生有，而是高超的素描及臨摹技術。技巧難度在於「等比放大」及「調色」，一張A4的底稿放大到3層樓高的巨型版畫，也不失準，「這至少要10年功。」

且顏振發作畫，顏料僅油漆6罐：黑、白、紅、藍、黃、玫瑰紅，任何色彩經他畫刷左沾點、右沾些，一一精準調配。他的功夫也曾被英國廣播公司（BBC）譽為台灣國寶，義大利精品Gucci、樂團Coldplay都跨海找他合作。

而對比顏振發的調色功力，調酒也有異曲同工。TCRC酒吧主理人黃奕翔說，調酒組成元素，一是主體烈酒，二是水果、蔬菜構成風味，三為香料添加層次感，四則是與冰交融後達到氣味及滋味平衡。就如版畫的色調，只是調酒師改以味覺及嗅覺混搭創作。

黃奕翔說，任何形式的創作，少不了長時間的磨練及犧牲，「我沒聽過一個真正的技術，幾小時、幾天就能學會。」他也曾搖雪克杯到手腕抽筋、手掌凍傷、一晚鑿100顆冰球，皮膚被冰屑刻出彈孔般的痕跡。

苦練、堅忍、追尋完美⋯⋯跨越世代、不同領域的青銀匠師們，共通點細數不完。

顏振發在漆黑版畫，以白色線條畫出TCRC招牌的標誌馬丁尼，由黃奕翔與許建晟為櫻桃點上紅暈。這幅畫現已擺在TCRC酒吧牆面，客人一進店門，抬頭即可看見。

顏振發曾說，「要畫到青瞑（台語：瞎眼）為止。」黃奕翔則佩服道，「一生懸命，一輩子做好一件事的執著。」顏師傅的畫作是對他的激勵與提醒。

【延伸閱讀】

菱角田的生命奇蹟

一位研究員、一個公務員 串起守護鷹鳥、石虎的農民陣線

童年染紅的小溪讓他行動 林敏雄告白5年生態投資

相關新聞

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

12月初的台南依舊燠熱，明明不是假日，但火車站旁的台南文化創意園區卻排了超過500人的人龍，人們耐心等著餐車上的異鄉人黃秋生，煮出台南美食虱目魚粥。

賣公仔市值近4千億！這家潮玩店賣贏樂高、Line

一間賣玩具的公司，憑什麼可以在上市首日市值就攻上港幣千億元，躍居港股成交第一名？

推巴士、泳池微型尾牙趴 飯店打10%營收保衛戰

想像，今年你的尾牙不再是去南港展覽館、世貿或其他大宴會廳和幾千名同事吃飯，而是登上雙層觀光巴士，一邊遊街一邊喝雞尾酒，還有服務生端上小點心，幫你拍照。

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

初冬，台南官田。上午10點鐘，水田裡搭起一頂頂雪白帳篷，8名分別來自晶華、日月潭雲品等知名飯店的廚師，忙著將菱角入菜，香氣遠播。田的另一邊人聲鼎沸，農糧署南區分署長、官田農會總幹事、生鮮大盤商、熟食研發工廠、以及新加入的全聯等零售通路，官、民、商全數到齊。

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。 吉普車上的視線沿河谷一路而下，我們來到屏東最深山的神秘部落。這裡是台灣唯一有魯凱獵人，同時具B級專業溯溪教練身分的部落；也是目前少有，溯溪安全人員認證多達63位的溪谷運動環境。

從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

當跨越世代、不同領域的匠師們攜手創作，會激盪出什麼火花？

數學家的愛情小說登HBO：平凡日子才是機率極低的幸福

賴以威是台灣師範大學電機系助理教授，數學推廣平台——數感實驗室共同創辦人，他寫的愛情小說，12月中即將改編成《戒指流浪記》在HBO Asia播出。

預約白色聖誕 漫步銀山溫泉街 紛飛雪片中重現大正風情

那一年，為了犒賞員工一年辛勞，我們選在12月工作告一段落後，全公司到日本旅行休息，順便找尋下一季靈感來源。

杏一14億蓋物流中心 背後新零售三部曲拆解

某天，你覺得膝蓋痛，上網搜尋解方，找到一款護具不錯，決定到門市試穿，店員介紹各款護具用法，你試穿後決定某款，並添購幾罐保健品，幾小時後，宅配到府。

PChome開實體店、賣潮服 詹宏志系統軍火商大計曝光

12月3日，網家（PChome）董事長詹宏志現身台北微風南山，替一間名叫覓去（MiTch）的服飾選品店開幕站台。

美股3大指數創新高 疫苗誕生行情能熱到明年？

美國3大指數創歷史新高，疫苗的誕生，會讓全球市場一路紅到2021年嗎？

在最難翻身的市場再起！小米重返手機三哥關鍵

11月24日，小米發布第3季財報，包含單季營收、手機出貨量、海外收入在內等15個數值，統統創下歷史新高；而不到1個月前，其創辦人雷軍，更在微博引用研調機構IDC數據，宣布小米暌違6年奪回全球手機市占第3名。

熱門新聞

中國企業用完就丟？從梁孟松、蔣尚義內訌 看台灣人赴陸工作的迷思

譴責港警遭封殺6年 黃秋生暫居台灣：就算死也要是體面的、站著的

菱角田中的生態浩劫...他們為了救保育鳥類挨罵、甚至賠命！

賣公仔市值近4千億！這家潮玩店賣贏樂高、Line

推巴士、泳池微型尾牙趴 飯店打10%營收保衛戰

從Gucci牆到調酒吧 手繪大師的跨世代傳承現場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。