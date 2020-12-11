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預約白色聖誕 漫步銀山溫泉街 紛飛雪片中重現大正風情

聯合新聞網 / 商業周刊
銀山溫泉一整排的老街建築，在積雪中更顯溫馨。(攝影者．張智強)
銀山溫泉一整排的老街建築，在積雪中更顯溫馨。(攝影者．張智強)

【文●張智強】

那一年，為了犒賞員工一年辛勞，我們選在12月工作告一段落後，全公司到日本旅行休息，順便找尋下一季靈感來源。

於是從名古屋開始，到岐阜縣參觀公共房屋設計做知性考察觀摩，再前往山形縣花澤市銀山溫泉區，希望將辦公室裡長期累積的怨氣和劍拔弩張，加上我時不時爆發出的火山怒氣，能隨著溫暖心脾的水蒸氣，蒸發至無謂無形，拉近工作夥伴們的距離。

這樣想來，最好找一個可以讓我們一行20多人能包場的地方了。空間要剛剛好，既親密又能各自休憩不受打擾，足以讓人放下戒心自在溝通，更要有足以餵飽年輕設計師的美酒美食。設計上也不能隨便，或許還能從中得到美感啟發，最好是大師作品……。

綜合許多貪心，最後我選擇了建築大師隈研吾的藤屋（Fujiya Inn），旅店只有8個房間，全被我們包場了，同事們知道後一陣歡呼。

進入藤屋後，處處可見到大師以現代手法轉化傳統工藝精神的用心。大廳裡高達3層樓的竹編簾幕，就是從古代防蟲用的簾虫籠而來，配和光影變換，顯得浪漫神秘。

類似的竹編技藝也延伸到其他空間和房間，配合山形縣天童木工家具，加上手工器皿與傳統玻璃製品，像是走進一個配合著現代生活的古老時光。少了百年日式老屋給人的嚴謹壓迫感，多了尊重感受與親切愜意，還未開始泡溫泉，精神已經放鬆許多。

還來不及看完所有房間，同事們已迫不及待拿著相機到外頭去，當天早上已下過一場雪，從路邊積雪可以得知雪量之豐，這也是我們這趟行程中見到最多雪的地方。日本東北的雪如綿花般柔軟蓬鬆，令人忍不住脫下手套輕輕觸摸或揉成雪球，甚至想品嘗起來。

河畔皆是百年以上木造房舍，歷史可從大正末期延伸到昭和初期。從發著黃光的煤氣燈，到路上的雪花瓷磚都保存良好，在白雪靄靄中更顯魔幻。

屋簷一串串透明冰柱垂落，形成美麗的天然綴飾，是其他季節無法見識到的自然手工之作。唯有冬季，才能如此利用冰與雪，和人造建築融為一體，創造出獨樹一格的設計。

接近傍晚時分，街燈和旅館中的暖燈亮起，那一幕如出生嬰兒被擁在母親懷裡般溫暖，不禁令人思起故鄉來。

帶著一身冰涼，一行人回到旅店，由於旅店至少有5個造型不同的獨立小溫泉池，我們還得畫出時間表，輪流享受。

泡了一身暖和後，晚餐的懷石料理，從前菜開始就是巨量，填飽飢腸轆轆的胃口綽綽有餘。連翌日早餐，都是日本少見的大分量，不知是否與設計師當時妻子為美國人有關？

幸運的是，就在我們臨別前，大風雪降臨，古鎮準備封關與世隔絕，旅店也必須關閉。車子剛剛開出，回頭小城已成白茫茫一片，分不清屋舍、森林，像是另一世界。然而，美好記憶是抹也抹不去的。

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