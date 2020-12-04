美股3大指數創新高 疫苗誕生行情能熱到明年？

【文●陳慶徽】

貪婪指數急升，冬季須留意2大變因

美國3大指數創歷史新高，疫苗的誕生，會讓全球市場一路紅到2021年嗎？

美國最古老的市場指數——道瓊指數，在11月25日收盤時，跨越3萬點關卡寫下歷史新高；2天後，美國標普500、那斯達克指數，也雙創新高紀錄。追隨美股腳步，台股加權指數也距離「萬四」關卡只差一步之遙。

但同時，由CNN編纂、用於反映市場投資人情緒的恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）也在一週內從63上竄到92的「極度貪婪」水位。貪婪指數的中立值是50，越接近100越貪婪，越接近0越恐懼。貪婪程度越高，股價將被推升，但也可能風險加劇。

3大利多，支撐股價狂漲

此時，貪婪指數重新回到疫情前，全球迎來資金行情的時刻。綜合外資報告分析，這波行情背後有3大因素：

其一，輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等國際藥廠陸續公告的疫苗問世利多。其二，贏得美國總統大選的拜登，近日已接獲通知，正式啟動接班程序，穩定的政權轉移，是市場期待的結果。第三，美國聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen），已被正式提名為新任財政部長，外界期待，熟稔Fed業務的她能讓財經兩會的溝通更順暢，而這也有助於市場穩定性。

但，光靠這3大利多，就能支撐股市一路漲到年底，甚至將熱度延續到2021年嗎？要解答這問題，必須先了解道瓊攻上3萬點背後的意義。

「道瓊（指數）比較代表傳產（類股）。」凱基投顧董事長朱晏民解析，當道瓊攀上3萬點，代表著市場正預期著，疫苗誕生後，不只是先前已經熱很久的科技類股，整體經濟都有望在明年逐漸復甦。這也意味著，過去這段時間，遭受疫情海嘯侵襲、股價持續疲軟的類股，可望獲得投資人的青睞加碼。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，此時，正是投資人可以逐漸布局調整投資比重，轉進原料、能源等，這些過去一段時間價格相對不突出的族群。

他分析，此時已觀察到金融市場出現投資標的「switch（替換）」的現象，投資人開始思考的是「解封後的世界長怎樣」，也因此，直至疫苗正式落地、大量施打前，便可陸續布局先前被市場冷落、但逐漸復甦的疫情受害產業。

不過，傳產、消費、能源等類股復甦，卻並不等於科技股將就此停止上漲。

朱晏民指出，疫情已永遠改變了人類部分需求，這不會因疫情解封而消失，像線上會議比例提高等，他點出，就目前觀察，數位、居家經濟相關的商機仍會延續，甚至，筆電產業訂單動能也有望延續到明年上半年。

此外，朱晏民也點名，因為相關產品所使用的半導體元件、零組件量都比4G時代還大，5G，也是2021年可樂觀期待的科技產業。

2大風險，是影響反轉關鍵

在實務操作面，林啟超則建議，技術面來看，由於現在股市乖離率（編按：目前股價與過去一段時間的平均股價之差距）過大，有機會出現小幅修正，而回檔時機，就是投資人可以考慮出手布局的買點。

然而，縱使行情再怎麼好，投資人再如何貪婪，此時市場上仍有兩點因素值得投資人持續關注。

第一， 冬季疫情的擴散速度。

的確，效果穩定的疫苗問世，將大大降低COVID-19對經濟的傷害。但，綜合多家機構預估，預計疫苗最快也要等到明年第2季末以後，才可能對大眾大量施打。

然而，自11月初起，美國每日新增確診人數都維持在10萬人大關以上，比7月時單日最高峰還多出3成。台北金融研究發展基金會諮詢顧問陳松興觀察，近日經歷感恩節，接下來還有耶誕節，都是群聚感染高危險時機，這是否會讓拜登於明年正式就職後，祭出實體封鎖措施，進一步影響經濟，值得關注。

第二，是明年1月6日美國喬治亞州國會2席參議員選舉的第2輪投票。

目前，民主黨正以2席之差，在參議院落後共和黨，若屆時民主黨能搶下喬州關鍵2席，兩黨將擁有相同席次。依照規定，若出現投票持平僵局，將由兼任參院議長的副總統補上關鍵一票，意味著民主黨將取得參院實質控制權，這將進一步牽動拜登政府的政策走向。

陳松興表示，該次選舉，將是解讀美國新總統政策的關鍵因子。也因此，這也是投資人在短期內須關注的重要時間點。

今年，全球投資人只花了半年，心境就從絕望走到樂觀且貪婪，對比2008年的金融海嘯，這次股市恢復速度是當時的10倍以上。

然而，「別人恐懼時，你要貪婪；別人貪婪時，你要恐懼。」套用這句股神巴菲特的名言，此時，雖然市場一片樂觀，卻是投資人該用更謹慎的心態，來面對每一次投資出手的時刻。

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