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台灣茶遇上冠軍調酒師 構築一場五感茶酒饗宴

聯合新聞網 / 商業周刊
主理人劉明杰用茶與酒、設計與空間，詮釋心中的台灣，他的家鄉。(攝影者．郭涵羚)
主理人劉明杰用茶與酒、設計與空間，詮釋心中的台灣，他的家鄉。(攝影者．郭涵羚)

【文●柯曉翔】

要找到「[tei] by O'BOND沓沓仔．明茗茶酒研究室」並不容易，門外高牆只掛著一盞燈，連招牌都沒有，有夠神秘。還在試營運階段，入座靠臉書粉絲團預約，需要點運氣。

推開大門，長廊映照交錯光影。茶與酒，這兒自成一方天地。花玻璃燈散發溫暖黃光，赤楠樹下品茶聊天，腳踏抿石子地板，好像回到阿公阿嬤家。

倒一杯茶，啟動奉茶機關，連動室內另一空間大門，出現新潮酒吧。「我不喜歡單被定義成茶室，或是酒吧，」主理人劉明杰（Tom）說，「而是以台灣茶為主軸，尋找它的可能性。」

來這裡就像做實驗，衝擊五感，你不知道下一杯端上的飲品會是什麼滋味。名為「龍井綠茶」，基酒是蘭姆酒，搭配三峽龍井綠茶，我卻喝到梅子醋的酸、綠花椒的麻、龍井綠茶的香，最後又回到木瓜的鮮甜。杯裡還放了一片花椒葉，出乎意料，竟帶有大地的青草香。

「嗅覺、味覺與觸覺等元素，形成風味，」店長徐彥杰（Max）解釋，他們並非端出直觀的茶調酒，例如直接把茶湯放進酒，或讓人喝到很重的茶味，反而更強調擷取茶的香氣、味道，展現豐富的風味曲線。

下一場實驗是——紅玉紅茶。結合蘋果白蘭地、美斯苦艾酒、咖啡、洛神、蘋果與甜白酒。將紅玉紅茶過萃，保留茶單寧，仿造希哈（Shiraz）風味。類紅酒，喝下去卻有可可味！帶洛神花酸和果香，充滿層次。

這場實驗還沒完，徐彥杰拿出薄荷萃取風味液，噴灑在杯緣。紅玉本身帶有薄荷與肉桂香，加上風味液後，提升香氣與口感。「你可以分辨出第一口、第二口的差異，這就是我們在做的風味堆疊。」劉明杰說。

這間茶酒研究室，其實是尋找身分認同與土地連結的過程。劉明杰是調酒師，曾任文華東方餐廳經理，2019年拿下君度橙酒國際調酒大賽（La Maison Cointreau）亞太區冠軍。

去年10月前，他對茶的認知還不多，和一般人沒什麼兩樣。直到他逛了一趟台北希望廣場，喝到坪林茶農白國良的茶，發現茶和酒一樣擁有風土（Terroir）。不同品種、土地、種植年份與後製差異，呈現細微差別。他花費約十個月造訪茶農，看書研究，四處喝茶。

「茶是代表台灣的元素，可以從中喝到風土，也是台灣邁向世界的出口商品，與國際接軌。」他說。小時候他留學加拿大，台灣在國際缺乏辨識度，外國人以為他來自泰國。如今他想用茶、酒，甚至整個空間，呈現心中的台灣論述。

入口長廊播放的音樂，是花玻璃的聲音。由聲音藝術家許雁婷和真真鑲嵌玻璃研究所合作，將12英寸黑膠唱片大小花玻璃放上唱盤播放，錄製聲音，再加入其他聲響混音而成。牆上石虎畫作，則出自刺青師York Yeh之手。連櫥櫃、酒櫃都用上傳統藤編菜櫥意象，很接地氣。

研究室未來還會推出茶香風味體驗，例如把茶做成蒸餾水，打入二氧化碳，成為具有茶香的氣泡水。東方的茶與台灣元素，碰撞西方科學與調酒文化，將在這裡迸出更多火花。

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