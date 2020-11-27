趁疫情先離職！1條法條修正鼓勵企業外包給退休員工 日本再掀大叔創業風潮

【文●吳和懋】

日本企業的生態，正在悄悄發生變化。東京商工研究9月份數據顯示，上市公司徵求自願請辭的人數，已經超過1萬人；以疫情為契機，乾脆離開公司庇蔭，獨立創業的中年上班族，也跟著日益增加。

「趁著公司賺錢，身價尚未貶值前早點離職為妙，」「既然公司業績赤字連連，還是先走一步，」社會學家、也是《日經Business》專欄作家河合薰指出。原本上班族多數仍處於觀望階段，卻在疫情下催化，讓50歲的「大叔創業」蔚為風潮。

去年自願請辭人數已增

疫情更讓退休者難找落腳處

其實日本大叔開始求變，和日本職場的外在環境息息相關。早在2015年全球創業觀察（GEM）就發現，日本的銀髮創業族人數超過60萬人，較10年前增加7成。早在疫情開始之前的2019年，上市企業徵求自願請辭的人數，也就是「黑字裁員」，在業績尚好下調整體質的情況也在悄悄增加。

另一方面，過去中高年人才在退休後，多數移往中小企業就職。例如2008年金融海嘯之際，還有經營魚民、白木屋等居酒屋連鎖Monteroza、計程車MK Taxi等挺身而出提供職缺，讓失業者安身立命。但這次疫情讓服務業自身難保，已經不再有接收退休上班族的能量，上班族也失去下一階段的去處。

最後推波助瀾的，則是政府法規的變化。今年3月，日本國會通過修正了「高年齡者雇用安定法」，將企業繼續聘用退休員工的年限，從65歲提高到70歲。

乍看之下，這是過去「終身雇用」的延長，但仔細檢視條文之後，除了延長雇用，在企業與退休員工之間，還多了訂立「業務委託」契約的制度，也就是鼓勵企業以外包的方式，將業務委託給已經獨立創業的退休員工。

「連國家也開始建議員工獨立，成為自由工作者，」在職場顧問FeelWorks社長前川孝雄的眼中，條文的修正，也督促著上班族早點離職創業，好在退休年紀回到公司接案。而考慮職涯累積下，最好的獨立時機，就是「50歲之後」。

過半自由工作者不滿收入

只靠過去上班經驗有其風險

但真正的問題在於，脫離穩定的上班族工作，現實其實並不如想像中容易，尤其是許多中年人選擇獨立創業，是出自於不切實際的「想像」。

「創業成功的一大關鍵，在於是否具有內在的動機，有目標想要實現。若沒有抱持著積極的態度，只是被裁員、公司倒閉等外在因素，就不建議走上這條路，」河合薰指出，活用過去的職涯經歷，提高自己的價值，仍是成功創業的不二法門。

根據2017年勞動政策研究．研修機構，一份針對8千多位自由工作者的調查顯示，約7成的人表示「對自己的工作感到滿足」，但過半的人「對收入感到不滿」，獨立後的年收入能超過400萬日圓（約合新台幣109萬元）的只有約兩成。即使如此，想要重回企業職場的人也不到一成。

換句話說，正因為獨立創業有其困難，更需要明確的目標。只是對現在的職場不滿，或是抱著創業就能增加收入的想法，多數會流於半途而廢。

「即使懷抱夢想，卻缺乏技術與財務知識，光靠『上班族經驗』就創業十分危險，」協助銀髮創業的Strada稅理士法人塚田拓也表示。

例如餐飲業，往往被視為上班族的創業地雷。但在三菱重工擔任工程師超過40年的佐藤慎剛，在60歲退休後投入超過1千萬日圓的退休金，和太太在兵庫縣的自家一樓，開起了「佐藤家的披薩店」，成為地方上一週只開3天的預約名店。但卻很少人知道，夫妻倆為了創業，已經默默準備了20年。

「能夠經營從以前就最愛的披薩店，真的很幸福，要盡可能持續下去，」開業兩年的佐藤慎剛對《日經Business》表示，「人脈廣闊」其實是他生意穩定的關鍵。他從年輕起就積極參與地方社區活動，加上太太經營內衣品牌代理店，對左鄰右舍再熟悉不過；而且多年來到處進修廚藝，就連疫情中也繼續以外帶披薩便當受到歡迎。

「銀髮世代即將襲來，」知名科技創投家、今年86歲的派翠克夫（Alan Patricof）剛成立了基金Primetime Partners，規模達3200萬美元（約合新台幣9億1千萬元）。不只投資高齡者使用的科技與產品，更打算對「銀髮創業者」投資。大叔創業為大叔服務，已經是現在進行式。

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