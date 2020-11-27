少了印度牽制中國⋯日本看RCEP：不得不加入的蹩腳三軍

【文●吳和懋】

歷經8年31輪談判，占全球總貿易額約3成的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）終於在11月15日簽署。這是日本與中、韓第一個貿易協議，但日本內部反應卻很微妙。

「如果說TPP（跨太平洋夥伴協定）是棒球一軍，RCEP只能說是三軍而已，」明星大學經營學系教授細川昌彥，過去任職日本經濟產業省近30年，曾活躍於國際貿易談判的第一線。在他眼中，簽署RCEP對日本來說雖是雞肋，卻也是不得不走的一步。

即使TPP在川普退出之下成員國縮減，正式名稱也改為更拗口的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但它目前由日本主導，自由化程度也高，與中國主導的RCEP相較，前者才是日本真正的心之所向。

日中、日韓首次簽自貿協定

那麼「三軍」又有何價值？簽署RCEP對日本最大的意義在於，它是日中、日韓史上第一次的自貿協定。只有透過多邊結盟，才能夠淡化日本與中國、韓國彼此供應鏈唇齒相依，卻避不交流的現實。

「對日本真正有利的，就是具有高競爭力的工業製品。實際上，日本向中國輸出工業製品中，總金額的3分之2都需要關稅，向韓國更有近8成被課關稅。RCEP尤其對中小企業意義重大，」瑞穗綜合研究所主席研究員菅原淳一表示。

但，攤開RCEP「東協加五」的國家組合及關稅開放程度來看，真正帶給日本的效用，的確也只有「三軍」的實力。

首先，國家組合除了中、韓、澳、紐外，還囊括柬埔寨、寮國等後段班國家，顯然與前段班差距太大，對日本實質貢獻有限，還得靠日本拉拔。而且棒球的三軍之所以跛腳，也在於紀律鬆散。後段班國家是否能夠跟上腳步，遵循協定內一致的規範？當中國違規，是否有力量牽制？都是它能否齊步向前的一大考驗。

第二就開放程度上，細川昌彥分析，自由貿易的關稅撤銷比率以慣例來說是9成，雖然RCEP的91％勉強及格，但遠不如TPP上看99％。例如RCEP之下，關鍵的電動車電池零組件，真正要降到零關稅得等到16年以後，屆時中國自家供應商在中國市場早已經卡好位置，對日廠的好處有限。

第三則是RCEP最大的敗筆——印度脫隊。在中印關係日趨緊張，尤其印度對中國貿易逆差程度嚴重下，印度未來也很難回心轉意。印度缺席，也就少了一股牽制中國的力量。

對日本擴張亞洲勢力仍有利

為補救這一點，日本拉攏印度、澳洲，推動三邊「供應鏈彈性倡議」（RSCI），主張在印度太平洋重建一個供應鏈。更直白的說，就是讓日本足以計畫一個沒有中國的供應鏈。此動作也延續了之前安倍與川普倡議的「一個自由與開放的印太戰略」；有印度做為橋樑，也為日本進軍非洲鋪路。

雖然RCEP是三軍，對於日本擴張亞洲勢力仍有意義。但日本為何如此心心念念一軍的TPP，甚至美國退出後仍要繼續費力推動？根據政策研究大學院大學教授川崎研一在2018年估算顯示，加入CPTPP將能推升日本GDP達0.6個百分點，只比美國在時少了0.2個百分點。

TPP之所以稱得上一軍，關鍵在於它是高標準的自由貿易協定，不只關稅自由化程度高，更降低非關稅壁壘，涵蓋的規則繁多又嚴格，包括減少對國有企業的優待等議題，已經超越商品貿易，向更深的經濟層次開放。

此外，早稻田大學名譽教授浦田秀次郎，也是前世界銀行經濟學家認為，就像RCEP「排除美國」，TPP經濟圈的確也有著排除中國以「圍堵中國」的意味；這讓安倍即使面對農民強烈反彈，也要執意主導推動。

再說比起日本，現在真正需要RCEP來展現大國實力的自然是中國。花旗旗下Citi Research甚至形容，這是中國之於美國的一場「政變」，外交意義與經濟意義同等重要，足以讓中國將經濟與貿易的中心，加速從歐美拉往東亞。

更尷尬的是，RCEP簽署才不到一週，習近平就拋出震撼彈，表態考慮「積極加入」TPP。正當日本默默期盼拜登政府可能重返TPP之際，日本應該張開雙手迎接中國？美國是否應該重新回歸？被提名為TPP新成員國的歐洲又會怎麼盤算？

習近平一句話，除了打擊台灣加入TPP原本就艱難的希望，更讓這場經濟與政治的全球角力，益發盤根錯節。

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