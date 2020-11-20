還再穿萬年套裝？跟貝佐斯、桑德伯格學CEO穿搭學

【文●柯曉翔】

還再穿萬年套裝？今天起打造你的形象識別證

發表會、內部會議怎麼穿？

每天花太多時間煩惱穿什麼，會影響決策判斷力？臉書創辦人兼執行長佐伯格（Mark Zuckerberg）都穿一件萬年灰色T恤，我也可以這樣上班？如果你還有這些迷思，要小心了。

形象魅力，是向客戶、同業同事或大眾傳遞訊息的隱性溝通工具。掌握這個工具，能幫助你在職場、商場上事半功倍，掌握話語權。「個人形象鮮明的領導者，在媒體曝光率較高，連帶企業被看到的機會也較多。」CEO魅力領導教練陳麗卿說。

低調、隱身在企業背後的領導者形象，已經過時。現在是強調個人與企業品牌的時代。知名造型師陳孫華說，「打造領導者形象，更能提升企業價值。」埋首於專業的同時，也要想辦法包裝自己。

《alive》邀請時尚與形象專家組成顧問團，評論知名企業領導人形象。從這些占據各大媒體版面的魅力領導人身上，學習10招形象術。

發表會、內部會議怎麼穿？跟貝佐斯、桑德伯格學10招》

1.建立你的時尚識別證

企業建立識別系統（Corporate Identity System，簡稱CIS）塑造品牌形象，企業領導者也需要擁有「時尚識別證」。例如蘋果公司創辦人賈伯斯（Steve Jobs）一襲黑色高領衫和牛仔褲，招牌黑衫由設計師三宅一生設計；亞馬遜董事長兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）常穿著襯衫搭牛仔褲半正式休閒裝（Smart Casual），這位「光頭型男」CEO，辨識度超強。

2.全身至少要有3重點

「當領導者想引起矚目的時候，必須注意3點法則。」陳麗卿解釋，全身吸睛的地方至少要有3個重點，例如特殊髮色、材質或顏色獨特的鞋子、亮眼配件等。但，不能超過6點，免得過於花俏，到處是重點，也形同沒有亮點。

3.注意出席場合與對象

出席各種場合，必須符合TPO穿搭原則（Time、Place、Occasion）。例如一向愛穿灰色T恤搭牛仔褲的臉書執行長佐伯格，為了劍橋分析（Cambridge Analytica）洩露用戶個資事件，親上火線赴國會出席聽證會，換上白襯衫、淺藍領帶與海軍藍西裝外套，運用沉穩的顏色與剪裁，完美詮釋如何穿一套「道歉西裝」。陳麗卿另傳授一招：出席記者會或演講等場合，可先詢問背板顏色，讓服裝與背景呈現對比色。

4.利用外套展現專業感

外套能幫助領導者產生權威與專業感，根據不同場合，讓你的外套也能傳遞訊息。美國通用汽車公司行政總裁瑪麗．巴拉（Mary Barra）出席公共場合都穿上外套。在談判會議、記者會，她以西裝外套呈現正式感；在汽車發表會，則穿上黑色皮衣外套，腳蹬銀色高跟鞋，站在銀色汽車前，展現俐落剛強。袁青建議，女性CEO也可學習臉書營運長雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg）穿著開襟羊毛衫外套，堅定卻不失女人味，不一定非得硬挺外套，選用柔軟款式，也很高明。

5.維持自我風格一貫性

找到適合自己的形象後，宜維持風格一貫性。如同企業廣告標語，不斷重複你的形象風格，增加別人的記憶點。陳麗卿觀察，如黑、灰、白、深藍等中性色，是一般CEO習慣採用的基礎色，維持穩定度，較不會引起情緒波瀾。但仍須搭配場合，以及想要傳達的訊息，做出調整。

6.以不同材質穿出層次感

就算全身採用同色系，也可選擇不同材質。陳孫華建議，色彩不必繽紛、款式不必複雜，但必須穿出層次感。例如女性領導人穿著帶有肩線的西裝外套，但內搭絲質襯衫，可同時兼具俐落與柔軟度。

7.讓戰袍、鞋子幫你「說話」

在記者會、股東會等重要場合，你的「戰袍」都在傳遞訊息。陳孫華舉例，尖頭高跟鞋代表行動力，圓頭高跟鞋則較為圓融。是攻擊、還是需要和解的場合？連你的鞋子都在說話。若想化解隔閡、消除距離，袖子一挽、領帶一脫，去除正式符號，都代表重塑溝通語言的契機。

8.維持良好體態與精氣神

除了選對戰袍，維持良好體態與精神氣場，更有助於建立領導者形象。陳孫華提醒，領導者宜注意眉毛修整及髮型。出席重要場合前，可去角質、敷面膜、注意控油。近視者可多準備幾款眼鏡，因應穿搭替換，拋棄過時框型。「任何老舊的符號，都代表領導者或企業的裹足不前。」他說。

9.蕾絲、半透明是大忌

袁青提醒，過於瑣碎、花俏、輕佻或性感的元素，是職場形象大忌。例如蕾絲、半透明、閃亮布料等元素，或許適合參加派對，但放在職場上都不恰當，不僅會讓人分心，也容易帶給人不專業的聯想。

10.善用配件吸睛與聚焦

「在談判或簽約場合，避免穿戴讓人分心、干擾視線的配件。」袁青說。過度晃動或過長的項鍊，不宜出現。最好採用對稱、簡潔的配件，例如K金首飾、鑽石，或帶有裝飾藝術（Art Deco）的風格。特別是胸針與別針，不僅自帶亮點，亦能幫助聚焦，產生加持效果。

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