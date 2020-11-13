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私人美術館敲敲門》鬧市中的大亨起家厝 擁半部台灣美術史

聯合新聞網 / 商業周刊
順益關係企業董事長林純姬承接父志，一肩扛起經營美術館的重責大任。(攝影者．陳宗怡)
順益關係企業董事長林純姬承接父志，一肩扛起經營美術館的重責大任。(攝影者．陳宗怡)

【文●劉子寧】

你能想像台灣舊城區的一棟老宅裡，竟藏著半部台灣美術史？

一字排開，從石川欽一郎、鹽月桃甫到林玉山、陳進、郭雪湖，再到倪蔣懷、李梅樹與顏水龍等，盡是台灣日治時期名家畫作，其中6幅更是台北市指定一般古物。

順益台灣美術館打造了一條台灣美術的時光隧道，用不同的時空角度，帶領觀者重新認識台灣這座島嶼。而打造這座美術館的，是順益關係企業榮譽董事長林清富。

他是商用車界一方霸主，將1947年創立的老店「順益行」發展為國內最有實力的企業，在全台擁有24個服務廠及2間組裝廠，2019年營業額達新台幣346億；他同時也是位出名的藏家，40多年蒐藏近400幅台灣本土美術畫作，及超過1800件原住民族文物。

1994年，他著手創辦全台灣第一座原住民族博物館。今年，為了讓蒐藏的台灣本土創作也為世人所見，他讓女兒、現任順益關係企業董事長林純姬負責，將位於北門旁的起家厝改建為「順益台灣美術館」，專門展出他珍藏的台灣美術作品。

帶領林清富走進藝術領域的是已故藝壇前輩施翠峰教授，經常帶著他拜訪畫家。林清富20多歲開始蒐集畫作，特別喜愛童年記憶中的風景畫，一有機會，總是想盡辦法蒐藏。

但是，要打開這些畫家的心房並不容易，是場漫長艱辛的攻防戰。但40多年來，只要能獲得心愛作品，他仍樂此不疲。

林純姬分享，父親為了買到李石樵的畫，常常以賞畫名義上門拜訪。但李石樵向來不賣30號（91x65公分）以上的畫，為了說服他，林清富使出遊說技巧，不時帶著酒去寒暄，時間久了，李石樵終於被誠心感動，賣出一幅30號的《池塘》。

林清富對台灣前輩女畫家陳進的膠彩畫情有獨鍾，經常到她家走動，同樣是為了能擁有她的畫作，且再三保證這些畫只進不出，未來她的後人若有展覽需要時，順益也一定無償配合。

然而，面對惜售的陳進，林清富除了展現誠意外，也略施了技巧才能陸續蒐藏6、7幅她的畫作。求畫過程中，見她一有意願，就拿出備好的空白支票請她填寫，同時自家順益貨車早在門口，等著主人一聲令下馬上搬畫載走，以免陳進後悔。「經常到了隔天，她的小孩或學生就會打電話來說：可不可以不賣了？」林純姬笑著回憶。

「父親小學念福星國小，下課就往大稻埕河邊跑，看淡水河、遠眺觀音山。我才發現，為什麼我們館內這兩地的畫作很多，觀音山25幅、淡水河21幅，原來，這是他小時候的記憶，是他的生活。」擁有東京大學社會心理學博士的林純姬邊檢視館內畫作數據，邊試著用心理學解析自己的父親。

對於畫，林清富有很深厚的連結，不只是記憶裡的風景，還是他小時候與父母在台灣各地旅行的回憶，每看到一個場景，便能想起童年往事，是對親情的追憶。

從林純姬有記憶以來，家中就充滿各種畫作，幼時她並不懂其中價值，日後回首才發覺畫作早已融入他們生活。她回憶，家裡一樓掛著陳進的《月下美人》，有天她凌晨起床讀書，點著夜燈，看著燈光映照畫作的那一幕，美得令她難以忘懷。

因此，打造順益台灣美術館對她而言，不只是繼承父志，也是再次的自我認同，一如她在畫作裡看見家族的發展，她也期許每個人都能在作品中找到自己的記憶。

為此，她也計畫推動「移動白盒子」計畫，一年1至2次，將貨櫃車變成移動式美術館，把以當地風景為主題的畫作移至各地展出，讓民眾能近距離接觸藝術作品，並對比畫作與實地的差異。「可以看見故鄉的某些東西，從中跟自己與文化DNA建立連結，這是我認為成立順益台灣美術館最大的價值。」

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