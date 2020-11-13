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自助洗衣店開到鄉下田間 「懶商機」使店數6年多3倍！

聯合新聞網 / 商業周刊
10月台北國際加盟展中，自助洗衣店加盟總部員工，正向加盟主說明洗脫烘三合一的洗衣設備優勢。(攝影者．駱裕隆)
10月台北國際加盟展中，自助洗衣店加盟總部員工，正向加盟主說明洗脫烘三合一的洗衣設備優勢。(攝影者．駱裕隆)

【文●林洧楨】

人口負成長、家家有洗衣機，為何產值逆勢成長？

當街頭巷尾都出現自助洗衣店同時，洗衣這產業，正進行翻天覆地的變化。過去6年間，家用洗衣機銷售量跌掉16％，傳統洗衣店約35％店面關門，但自助洗衣店卻逆勢增加了3倍，如今全台總店數約3千家。

疫情衝擊下，它們靠著零接觸、高溫殺菌等優勢，生意不跌反升，包含洗衣吧、快洗可得、洗特樂等多家連鎖洗衣店品牌，今年以來平均營收，較去年同期成長約5％到10％，業者推估，目前以每年平均100間的展店速度持續擴張。

這也讓10月中旬的台北國際連鎖加盟展現場，自助洗衣店品牌詢問度較去年增加一成，成為熱門加盟選項。

「人們越討厭洗衣，它越旺」

便利又殺菌，疫後大受歡迎

目前國內洗衣產值約兩百億元，由家用洗衣機、商用洗衣機、自助洗衣店、傳統洗衣店瓜分。其中，自助洗衣店合計產值約100億元，正快速侵蝕其他3大品項。

其中，兩大規模領先的業者是，有22年歷史、輔導成立超過400家店的宏閩洗衣設備，以及獨占全台6成投幣洗衣機、去年營收逾11億元的上洋產業；此外，包含洗特樂、洗思特等，加盟品牌數可達數十家之多。

宏閩與上洋原本是美系商用洗衣機的台灣代理商，但傳統洗衣店在7年前，就遇上店面與設備老舊、二代不願意接班的問題，一家家陸續收攤，這讓商用洗衣機的販售遇上瓶頸；這兩家企業為幫助老店轉型與挖掘新商機，先後開起自助洗衣示範店，掀起加盟風潮，並帶動商用洗衣機買氣回升。

「當時我看到老一輩的顧客，都開始上門洗衣，就知道這行得通。」宏閩董事長林富山回憶當年說。

雖然窗明几淨的新店面，讓老顧客不再有「你的店比我的衣服還髒」的恐懼，願意上門消費，但台灣家家戶戶必備洗衣機，且人口進入負成長，尤其自助洗衣店最主力的學生客群，也逐年減少，究竟需求從何而來？

「在台灣，這是一個『懶』的產業，不是因為人們愛洗衣服讓（自助洗衣）店變多，而是你越討厭洗衣服，它就越旺。」上洋總經理吳國華說。

綜合2大業者、全家便利商店、東方線上的觀察，讓消費者越來越討厭在家洗衣服有3大原因：

首先，雙薪家庭工作負擔大，夫妻回家都不想面對洗晾衣服的家事負擔，反而覺得到店裡一次完成洗脫烘，是相對便利的選擇。

其次，隨著房價高漲，居住空間變小，部分消費者連洗衣機、烘衣機的空間都想省下來，是一種新興的家事外包趨勢。

最後，衛生意識提升，家裡數年不曾清潔的洗衣機，容易潛藏更多汙垢、細菌，商用設備不只有高溫殺菌功能，也會定期維修保養，被認為是更乾淨的洗衣選擇，疫情後更受歡迎。

研發App、文青裝潢燒錢

設備門檻高，回收期要5年

但要抓住這股新商機不容易，要開出一家成功的賺錢自助洗衣店，必須歷經設備、空間、動線、科技4大戰役考驗才行。

首先，設備戰上，吳國華發現，傳統洗衣、脫水、烘衣分離的硬體設備，會因「消費者不愛碰別人濕衣服」的問題，一旦有人洗或脫好，不拿出來，就會造成設備閒置，因此必須是洗脫烘三合一的新設備才能解決問題。

在空間戰部分，必須擺脫昏暗、不乾淨的傳統老店形象外，一個有趣新發現是，消費者喜歡在店內折衣服，所以折衣桌越做越大，而且店面設計還要符合文青風或科技感，才能吸引消費者進門，因此設備與裝潢平均單店成本就達200萬到300萬元，約5到7年才能回本，是進入門檻相對高的加盟項目。

至於動線戰，除了挑人口密集的大樓社區，存活率最高外，現在消費者多半是出門購物或用餐時，順便洗衣服，過往被視為「穩死」的郊區地帶，近年在彰化、雲林等農業大城，竟然連田中間都開出自助洗衣店，因為位於當地人出外用餐、採購的交通路線上，又有停車方便的優勢，意外成為當地的人氣洗衣店，顛覆傳統開店地點邏輯。

最後則是科技戰，包含上洋與去年開起洗衣複合超商的全家，為了解決消費者上門洗衣卻因設備滿載撲空的問題，在去年推出手機洗衣App，現在消費者不僅可以透過手機，知道哪幾台洗衣機是閒置，衣物洗好會發通知提醒，就算遇到投幣故障等問題，加盟主也能遠端開啟鄰近的閒置洗衣機來幫助消費者。

此外，全家發現，洗衣複合店會為超商帶來新客群，讓店面平均業績及來客數都較傳統超商高2成到3成，尤其天氣越冷，洗衣客群越多的特性，能補足超商冬天客人較少的問題，因此目前累計已有10家洗衣複合店，預計年底前，會再開出兩家新店，未來也會是持續擴張的新店型之一。

那麼，自助洗衣店會像娃娃機店般泡沫化嗎？業者認為，這是剛需，不致泡沫化，但汰弱留強會加劇，科技戰、裝潢戰的投資，勢必墊高，想進場投資或加盟者，必須考慮加盟主的軟硬體支援，與5年以上回收期，要有打長期戰的心理準備。

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