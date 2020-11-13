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「搶賺快錢 我們自食惡果！」士林夜市慘痛告白

聯合新聞網 / 商業周刊
10月31日週末傍晚，士林夜市人潮稀落，文林路上更有逾20個空店面等待出租。 (攝影者．楊文財)
10月31日週末傍晚，士林夜市人潮稀落，文林路上更有逾20個空店面等待出租。 (攝影者．楊文財)

【文●李雅筑】

年收百億商圈，成疫情下最大苦主

擁有百年歷史的士林夜市，是台灣最具觀光指標的夜市，但如今，空出上百家店面，寂寥街景與一整排的店面出租，前所未見，連帶影響周邊星巴克和麥當勞等品牌撤出，震撼業界。

對此，政府首度緊急派人輔導、投注資源，就怕這個年營收百億元的地標，從此一蹶不振。

它交通便利、腹地大，周邊遊憩地點多，擁有絕佳商圈優勢，但它為何走到今日局面？

「這是前所未有的黑暗期，我們自食惡果！」士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說了重話。他坦言，早在疫情前，該夜市就被消費者詬病「貴又難吃」，追根究柢，是因為重押國際旅客，讓品質下降。

原來，2008年政府開放陸客來台，該夜市一天能湧進5千名陸客，各攤商嘗到甜頭，為了賺快錢，他們追求翻桌率，不惜犧牲品質，更乘機哄抬價格，還一連開出十幾家相同的蚵仔煎、鳳梨酥、牛軋糖等店面，喪失特色。

這帶來的後果是，失去國內消費者信任，網路論壇負評遽增。當陸客漸少，攤商仍抱著觀望態度，不願面對問題，甚至想從東南亞等其他國際旅客下手，生意卻大不如前。

「這幾年大家都是在硬撐，疫情來，就全部都垮了！」他解釋。

如今，他們痛定思痛改變，首度盤點商家的屬性和產品，嘗試做出差異化區隔，還讓攤商上課，學習線上行銷和多元支付等新服務，想喚回消費者的心。

不過，轉戰其他夜市的消費者，很難輕易回頭。這個百億商圈正用最慘痛的教訓提醒著，即便擁有種種優勢，一旦搶賺快錢，失去信任，就可能跌落神壇。

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