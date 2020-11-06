無人店夯、年輕人搶進 疫情下加盟爆3大改變！

【文●謝佩如】

加盟率大增60％，詢問度更成長兩倍

踏進10月中旬舉辦的連鎖加盟展會場，陣陣麻辣燙、現烤吐司等香氣撲鼻而來，不少攤位都高舉「小額投資、零元加盟」布條吸引民眾。加盟展色香味俱全，不過，沒有飄香、色彩也不搶眼的無人販賣機、加水站、自助洗衣機攤位卻也高朋滿座，介紹加盟規範的業者，幾乎沒有閒下來的片刻。

根據連鎖加盟協會統計，今年各產業加盟詢問度較去年同期成長200％以上，加盟率也比疫情前增加60％。1111創業加盟網資料也顯示，今年4月截至9月底，該網頁瀏覽數相較於去年同期高出35％。

雖然台灣疫情平緩，與國際彷彿平行世界，但在加盟趨勢上，卻能真切的看到疫情的影響。

主打小坪數》

內用習慣改變，人來就帶走

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍分析，疫情衝擊觀光、娛樂產業，就業市場僧多粥少，不少人為了找出路，選擇加盟創業；另一方面，不景氣，加上政府祭出低利率政策，讓更多品牌總部願意先讓利，打出無息貸款，甚至補貼方案，也提升了民眾加盟意願。

除了活絡加盟市場，疫情也帶來了3大新趨勢。

首先，許多加盟總部推出小坪數、專攻外帶、外送的店型。

因應疫情改變民眾減少內用的消費習慣，像是早午餐連鎖店麥味登，就展示外帶保溫櫃，主打顧客只要掃條碼，拿了就可帶走；另一方面，小坪數店面也方便深入社區、進軍辦公商圈。手搖茶品牌日出茶太，也秀出最新一代坪數較小的智能手搖飲店，交由智慧機械手臂製作飲品，主打縮短製茶時間、人事成本及訓練時間，提升坪效。

無人式機台》

小額投資，可打造被動收入

另一新趨勢，則是經歷疫情這個百年一見的黑天鵝後，民眾風險意識提升，在兼顧工作同時，投資50萬元以下小額加盟金、且不需要人力照顧，卻能創造被動收入的無人式機台、店面。

「我們這好幾本都是預約要談加盟的名單，電話都打不完！」幾乎不需要人力照顧的幸福水屋業者賴榆起透露，該公司今年加盟率相較以往成長5成；而無人咖啡機品牌Touch Cafe的業者黃鈺萍也透露，今年簽約率提高了約3成。展場中，也出現便當販賣機等新業態，都是想要搶攻無人商機。

連鎖加盟協會副秘書長蔡孟叡認為，無人機台已是大勢所趨，未來飲食、民生必需品等，都將更廣泛在無人機台上販售。

加盟主年輕化》

無工可打，不如跑去創業

除了改變店型、帶來無人新趨勢，疫情更讓加盟主變年輕了。

根據連鎖加盟協會統計，歷年加盟主年齡平均落在35歲左右，今年下降至32歲。「以往加盟年齡層大多落在35歲至55歲，現在降到25歲到40歲，」蔡孟叡分析，疫情後就業市場萎縮，大環境不利求職時，不少年輕人會轉向小額創業。

手搖飲連鎖品牌歇腳亭也觀察到此現象。該品牌母公司聯發國際餐飲事業發言人侯升偉表示，疫情，讓許多從事服務業的年輕人如今無工可打，因此，父母帶20多歲的小孩來談加盟的現象明顯提升，「甚至空姐也來問加盟，因為他們現在幾乎停飛。」

「90後的台灣年輕世代，找工作更在意工時上的彈性、自由，」104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，除了疫情導致大環境改變，越來越多年輕人不願受制於傳統職場框架，也讓他們對加盟創業更躍躍欲試。

不過，小額加盟打得一片火熱，無人及外帶、外送店型也蔚為趨勢，但蔡孟叡提醒，雖然疫情已改變大眾消費習慣，但相對的，此類業態受限店型，能販售的產品相對局限，因此產品布局比較難伸拳腳，發展容易遇到天花板。

「不要跟風，還是要回到基本面，」李世珍也建議，不要因為小額創業門檻低，就貿然嘗試，否則在民眾用水、喝咖啡的需求並未大增之下，大批搶進加盟，可能只會是加盟主的一廂情願。

連鎖加盟的趨勢，向來反映著社會經濟的演變。自己當「小頭家」，是否就能抵抗大時代的命運，仍是未知，但至少，為迷惘的人們鋪出了另一條賽道。

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