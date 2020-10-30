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海濱另類抓寶：海廢圖鑑奪大獎、用垃圾玩羅馬競技

聯合新聞網 / 商業周刊
淨灘版「羅馬競技生死鬥」須撿一袋垃圾換取鬥技資格，武器就是撿來的寶特瓶。(來源．Dreamstime)
淨灘版「羅馬競技生死鬥」須撿一袋垃圾換取鬥技資格，武器就是撿來的寶特瓶。(來源．Dreamstime)

【文●柯曉翔】

跟著重新思考環境教育協會（Re-Think）來到桃園觀音草漯沙丘，改變了我看待垃圾的眼光。不顧狂風吹沙，在半小時內，我們就撿到藤壺寄生的漁船燈泡、中國農夫山泉和阿拉老酒、出產自內蒙古的草莓優酪乳……。它們不再是讓人視而不見的垃圾，而成為帶來驚喜的寶物。

最初，重新思考環境教育協會就是淨灘，但每次結束，參加者打卡散去，然後呢？他們開始思考，如何讓民眾更認識海洋廢棄物的原貌，更思索背後由來與脈絡。於是把淨灘與《寶可夢圖鑑》結合，推出台灣第一本海廢百科《海廢圖鑑》。

在這本獲得德國紅點設計大獎的《海廢圖鑑》中，每件垃圾，都能獲得最高規格對待：有專屬編號、類別、材質、出沒地、常見度與來源，還進行360度棚拍，變身藝術品。寶可夢的能力值，在這本圖鑑則變成分解年限數值。

「淨灘是傳遞環境教育最好的現場，也可以變成大人的博物館。」重新思考創辦人兼執行長黃之揚說。

《海廢圖鑑》的垃圾寶物無奇不有，有好久不見的錄影帶與卡匣式錄音帶、印有科學小飛俠的墊板、日本災難口糧……連麻將都已撿到4個，搞不好某天可以湊成一組。

這群「撿垃圾專家」對旗下寶物如數家珍，甚至擬人化想像「垃圾的一生旅程」。例如棉花棒、吸管在海灘上大量出現，這些應進入垃圾處理系統的都市垃圾，究竟怎麼來到海邊？出生地不明的浴室用品黃色小鴨，又經過哪些遭遇漂流來台？「垃圾的世界，沒有國界。」重新思考專案經理劉欣維說。

用有趣觀點行銷環保議題是想突破同溫層。「一直以來，環保被貼上『苦命』、『小樹苗』或『地球』等標籤，」黃之揚說，「但應有更好的翻轉，以不同的論述方式，跨出同溫層。」

今年夏天，重新思考和YouTuber團體「反正我很閒」聯手推出淨灘版「羅馬競技生死鬥」（編按：風靡全台校園的運動賽事，競技者拿寶特瓶格鬥，擊打不同地方可得分）。須撿一袋垃圾，才能換取鬥技資格。

夕陽下，打掃乾淨的林口海灘，一群人拿著寶特瓶對陣，襯著專業賽評播報。淨灘可以玩到這樣！最終共撿了約1300公斤海廢。

除了年輕學生，連中年人也來了。7月，重新思考跨界與 Gogoro合作，號召車友環島淨灘，喚來一些40歲以上中年男子，騎乘1200公里道路，清理全台5處海灘，好熱血。

垃圾有撿得完的一天嗎？如果有一天，海灘找不到垃圾，環境教育組織可能因此失業？重新思考行銷公關總監王滋鮮說：「這樣挺好的，我們很樂見。」

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