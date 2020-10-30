從《大佛普拉斯》到《同學麥娜絲》男人40後是Plus或minus？

【文●楊倩蓉】

直視中年掙扎

金獎導演黃信堯談人生中場

電影《同學麥娜絲》還未上映，2支前導預告片就吸引了近百萬觀看次數，網友的評語是：「笑著笑著就哭了。」這是導演黃信堯獨特的電影表達方式，搞笑，卻帶著辛酸。他的人生滋味，是否也如此？

2017年，黃信堯執導的第一部長片電影《大佛普拉斯》，就讓他獲得金馬獎最佳新導演。那一年，44歲的黃信堯，命運忽然翻轉，從過去默默拍紀錄片的苦行者，變成受大眾歡迎的商業片導演。

人生走到中場，原本以為是走下坡，畢竟拍了10幾年的紀錄片，本來就不是一條賺錢的路，還得負債100萬元，借錢去拍戲。

如果不是43歲那一年，電影《陽光普照》導演鍾孟宏看了黃信堯拍的短片《大佛》後，鼓勵他把這部短片拍成劇情長片，黃信堯思考自己人生下半場，或許就是繼續在南部接案，找個兼課的教書機會，多做幾份工作，來養活自己與父母。

稱謂從阿堯變導演

仍為萬元房租掙扎傷腦筋

一部成功的電影，讓他的人生也因此「普拉斯」（Plus，意指增加）了嗎？

表面上，別人對他的稱呼，從「阿堯」變成「導演」，舊友們對他的新身分也有諸多想像：是不是因此認識很多演藝圈的明星？每天都在吃香喝辣、討論劇本？

但黃信堯一句話，斷掉外人想像：「我只認識肚財與菜埔。（指《大佛普拉斯》裡的兩位主角）」

如今，他依舊住在汐止一間公寓裡的地下2樓。之前，地上1樓有空房，管理員問他要不要搬上來？1樓通風，對他有很大誘惑，但租金一個月要1萬7千元，比地下2樓多出1萬多元，他掙扎了一個月，最終，那個1樓空屋還是租給別人了。

當過工人、社運分子

看到社會底層血淋淋的故事

拿到金馬獎，看來事業正要起飛，為什麼要掙扎1萬多元的租金？

「我們這種人，沒有退休金，我是獨子，還有爸媽要養，每個月1萬多元，對我來講也是錢。」名氣好聽，但不能當飯吃，這位金馬導演說，那些走在紅毯上的明星，很多衣服都是借來的。

28歲之前，黃信堯從來沒想過，自己有一天會扛起攝影機，當起導演來。他在台南長大，從小就隨著家人租屋，光是童年就搬了十幾次家；北上念書後，繼續過著哪裡租金便宜，就搬到哪裡的飄泊日子；他做過許多工作，曾在工廠打工、當過汽車業務員、地下電台主持人；工作之餘，他還是個熱血的社運分子，經常為環保走上街頭。甚至，他28歲去念台南藝術大學研究所、學拍紀錄片，也是因為他想記錄環保運動。

「我在路上會注意有些人（機車輪胎）沒有胎紋還在騎，那很恐怖，他捨不得換啊！」黃信堯會去注意別人的生活細節。跟他合作過兩次的演員納豆說，黃信堯觀察人很厲害，看到社會邊緣、底層路邊這些人的故事，所以每一個角色都是很血淋淋的真實存在。

在《大佛普拉斯》裡飾演夜間警衛菜埔的演員莊益增，也是紀錄片《無米樂》的導演，與黃信堯已認識10幾年。他說，自己跟阿堯拍紀錄片的初衷，都是因為關心弱勢，日子通常這樣過：一半的時間接拍廣告片，另一半時間把賺的錢拿來拍紀錄片，因此紀錄片導演多半苦哈哈。

如今有了名氣，可以接拍多一點廣告，讓生活過好一點。偏偏活到這個年紀，既妥協了生命中不得不承擔的重量，卻還想繼續做自己，拒絕理念不合的廣告主。「我也經歷過為了要賺錢而去接納一些案子，可是我過得很辛苦，那是心理壓力與要去面對這些人，覺得沒必要。」黃信堯說。

回頭看過去熱血騎車青年

「我知道我不要什麼了」

所以即使有金馬獎光環加持，他依舊瀟灑：「我或許還不知道我要什麼，但是我已經知道我不要什麼了。」

於是，得獎之後，他把時間花在慢慢琢磨劇本上，讓觀眾等了3年，才有第二部電影《同學麥娜絲》。從「普拉斯」到「麥娜絲」（minus，意指減少），從加法到減法，今年47歲的黃信堯，面對初老，想回過頭來看看，當年一起騎摩托車的熱血少年，年過40以後，都活成了什麼樣子？

「開始有一些名氣與關注後，你反而更應該謹慎，更真心面對自己，所以我才想拍我同學，回過頭看我同學，可以看到我自己，」黃信堯說。

20歲熱血、30歲疑惑

40歲期許人生欲望越來越少

他回頭看自己，20歲時，認為改變世界，就差他這一步，所以積極上街頭吶喊環保；30歲時，對人生充滿了疑惑，因為這個世界並沒有按照他想要的劇本走，所以決定自己扛攝影機、寫劇本；40歲以後，他無奈的笑說：「改變世界不只少一步，是少了很多。」

就像在《麥》片中，4位主角，有人當白領當了十幾年，工作能力好，卻依舊升職不了；有人夢想當導演，卻只能接拍不入流的廣告片；有人從小就暗戀的女同學，多年後卻幻滅；更有一輩子都在照顧家人的人，也沒有活成該有的樣子。

「我做任何事情都很認真，但做任何事情都不如意。」劇中一位主角說出許多人的心聲。

但黃信堯倒也不是只想傳遞無奈感，他在電影裡用紙紮屋來比喻真實人生，那些虛擬成功的追求，追不到的金錢、豪宅與名車，「人生最後一哩路，至少用紙紮的方式燒給死者，讓他安心的離開。」

長年習慣過簡單生活的他認為，欲望一旦形成，就會被長輩、被社會不斷累加，「那都是別人告訴你，那你自己要什麼？」因此，他給自己一個期許：「我希望東西越來越少，最後放在一台露營車上就好，反正人走了，頂多燒一個紙紮屋，還能帶走什麼？」

《麥》片中飾演4位主角之一的施名帥說，拍片過程讓他既對劇中人所呼應的真實人生感到恐懼，卻也讓他學習面對人生的無奈，因為不管帶著樂觀或是悲觀的心，都得繼續往前，「重新思考什麼是成功，才會過得快樂。」

劇中另一位演員鄭人碩說，他所飾演的白領：「就像一台沒辦法轉到最大風力的電風扇，只能調到中間的風量，很多事情都想做得好，但又做得不如意，只好一直走下去。」這種活得沒有明天的感覺，相信也是很多40歲以後男人的複雜心情。

為了這次的專訪，黃信堯特地穿上的休閒外套，是演員楊祐寧拍電影《腿》留下來的戲服；手錶是廠商送的；開的是8萬元買來的二手車。他告訴我們，他領悟到的人生硬道理，來自念南藝大研究所時，一位不得志的藝術家跟他說：「把自己當成垃圾，你就不會活不下去了。」

他解釋，把自己看得不重要，人生就沒有什麼過不去的，「越有樣子的人，越不會自嘲，」他說，工地裡的人最會開自己玩笑，講自己的短處讓大家笑，因為他沒有擁有過太多東西，所以無所謂，大家開心就好。

你，還在追求「普拉斯」嗎？還是，已經到了懂得「麥娜絲」的人生階段了？但無論加法或減法，記得黃信堯的提醒，自己想要的是什麼，別讓他人為你下定義。

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