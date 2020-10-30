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我是龜兔賽跑的烏龜！耀登資歷最深卻今年才上市 關鍵在桃園這支小天線

聯合新聞網 / 商業周刊
天線工程師養成不易，張玉斌(右2)旗下工程師年資動輒10年起跳，組成「最強大腦」，是公司最珍貴資產。(攝影者．王文廷)
天線工程師養成不易，張玉斌(右2)旗下工程師年資動輒10年起跳，組成「最強大腦」，是公司最珍貴資產。(攝影者．王文廷)

【文●蔡靚萱】

全球5G威力全開

隨著新iPhone等5G消費電子產品上市，位於桃園八德的一間實驗室，正如火如荼進行各種新產品驗證。這個耗資近4千萬元的5G實驗室，不只是全台最高規格、在大中華區數一數二，更是台灣產業打國際盃的關鍵拼圖。

做過黑金剛手機天線

坐擁全台唯一毫米波實驗室

但它既非政府轄下、也不在大學，不屬於大廠，而是由小小天線廠耀登科技設立。

耀登真的小，資本額不過4億多元，去年營收約9億元、稅前淨利也只有7500多萬元，投資這間實驗室，等於拿出去年獲利的一半！

這家公司是國內歷史最悠久的天線廠，若把前身伸一電子也算進來，天線製造資歷近40年。行動電話剛問世時，如磚塊般的黑金剛手機裡，就有他們的天線。

此外，所有電器為了確保不傷人體，都必須通過電磁波人體吸收率（SAR）測試，耀登在大中華區獨家代理瑞士Speag公司檢測儀器，打下中國的9成市場，助Speag站穩全球市占第一。

雖然耀登集天線製造商、量測實驗室、設備代理商等3種關鍵角色於一身，比起10多年前同期上興櫃的天線廠譁裕、佳邦已成功掛牌，它遲至今年才要上市，命運多舛。

「我喜歡新奇的東西，常常跳太快，所以也很多挫折，搬石頭砸自己的腳，」66歲的耀登董事長張玉斌說。

剛創業時遇上手機問世，他拿下西門子（Siemens）、諾基亞（Nokia）訂單，在2G手機時代一度擁有5％市占率。在西門子的工廠裡，他看到剛問世的電磁波測試設備，於是輾轉找到瑞士商，搶下大中華區代理權。看準電磁波商機，還在2000年一口氣砸了1千多萬元，設立了兩岸三地第一座SAR測試實驗室，踏入量測生意。

如此一來，能提供天線的一條龍解決方案，方向都押對。但，當年張玉斌認為自家強項在研發與產品設計，一心想學IBM採輕資產、主攻服務財，對於擴充生產線並不積極。結果，就在手機天線進入大量生產、低價搶單、抄襲盛行的市況後，耀登節節敗退。

「我沒有財務概念，以前自己百分之百持股，就一直把賺的錢投入研發，」電機背景的張玉斌堅持研發費用必須達營收1成。

中興被制裁成轉機

獲委外量測、設備採購大單

歷經金融海嘯前後的3年虧損，直到2014年每股稅後盈餘（EPS）站回1字頭，復原之路跌跌撞撞。2年前正當耀登穩步成長時，又遇上大客戶之一的中興通訊被美國制裁，來自中興的手機天線訂單剩不到10分之1。只是，這次打擊卻反而帶來轉機。

原來，貿易戰讓耀登丟天線訂單，卻因中美產業鏈選邊站，獲得委外量測、設備採購大單。量測、代理、自有產品3大事業體互補，為公司帶來變局中的韌性，而天線事業也因5G毫米波而引起全球關注。

去年2月巴塞隆納全球行動通訊大會（MWC）上，耀登只租了小小攤位，卻成了全場熱門焦點。原來，耀登的5G毫米波小基站（小型基地台）天線模組，隨著台灣5G國家隊亮相，竟是現場唯一、全球第一個現場展出的實機。「在這之前，很多人根本沒聽過我們，」耀登技術副總湯嘉倫說，之後不少國際大廠紛紛上門談合作。

例如射頻晶片大廠英飛凌（Infineon）公開點名5家毫米波合作夥伴，其中就有耀登。

5G的兩大頻段中，與4G技術相近的Sub-6難度較低，中、韓、台已開台的5G服務都是Sub-6；但5G要完全發揮大頻寬、低延遲、廣連結3大特性，一定要進階到難度高的毫米波。這讓低價競爭的天線產業遊戲規則翻轉，耀登隨之翻身。

台大電機系教授吳瑞北分析，毫米波通訊量大，傳輸時卻容易因氣候等因素出現訊號漏失，這時，天線就變得很重要。「天線要好好控制，依據接收點位置去調整，變成很關鍵項目，」他觀察，耀登有量測業務，「要幫人家量，技術就要走得比較快。」

經濟部技術處5G辦公室主任許冬陽還記得，2、3年前，業界只專注在較簡單的Sub-6產品開發，投入毫米波的除了官方研究機構，民間就只有耀登。

由於毫米波天線比的是背後的運算、控制能力，較難抄襲，物聯網與醫療等應用，少量多樣高單價，也不採統一規格生產。耀登多年研發開始收成，以前的弱點變成了優點，「原來我的方向是對的，我只是龜兔賽跑的烏龜，」一度懷疑自己策略的張玉斌說。

根據研調機構BCC Research統計，去年全球天線產值約為199億美元，預計到2024年將成長到272億美元。其中成長最速的就是5G天線。

歷經30年馬拉松，如今烏龜超越眾多兔子，在新一輪賽跑鳴槍之際，進入領先群。在耀登以高規格實驗室服務，加速台灣5G產業布局的同時，這隻烏龜也要用實力證明，自己能不能領先抵達終點。

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