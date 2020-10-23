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度假風！小坪數房子不擁擠 客廳、書房、臥室all in one

聯合新聞網 / 商業周刊
從客廳到飯廳及廚房，半通透的開放空間既有層次感又能維持隱私 (攝影者．張智強)
從客廳到飯廳及廚房，半通透的開放空間既有層次感又能維持隱私 (攝影者．張智強)

【文●張智強】

把度假感裝進家，令人怦然心動的行動方案

許多人跟我談起拜訪過的美好旅店時，也希望能把那樣的氛圍和美好回憶帶進家。然而，家與旅店畢竟不同，一個是長期伴侶，一個是瞬間激情，必須先了解自己的真正需求，也要勇於打破傳統框架，才能巧妙將二者融會貫通。

對我而言，世界各地不斷竄出的旅店，可以是未來家居的體驗地，為家居設計提供創新且前鋒的實驗來源。

想要讓家居動線更有樂趣，可以從一些設計旅店中學習到令人怦然心動的技巧。

一般住家配置，會是廚房、客廳、臥房和浴室各據一室，房門一關，便各自為政。如今，有許多人嚮往開放空間（Open Space），受到小家庭及追求空間功能極大化的Soho族歡迎。

仔細想想，9成的旅店房間，不就是居家工作室的樣板嗎？

睡鋪、辦公桌椅、沙發茶几與更衣間，大多數居家生活的複合功能都置於不到10坪大的空間，滿足住客一夜需求。不僅風格一致，還得讓環境維持度假、輕鬆感，更需要聰明配置和化繁為簡的功力，避免混亂無章且擁擠。

從旅店房間中，最可以學到打造多功能空間的訣竅，設計出具有自我風格、可自由穿梭的生活格局。

空間大的自然有些優勢，像是德國柏林達斯施圖旅店（Das Stue），寬闊房間中，可以看見臥鋪、浴室、客廳和書房共處一室，以兩大長型窗的中線為區隔，分為左右兩邊，休憩區與工作休閒區；再以地毯和兩邊牆面樣式做出更明顯的氛圍區分。

然而，主色調和風格都以低調的銀灰色為協調，讓整體空間功能多樣又不過於紛雜，且每個區域也都各自獨立與寬裕。

若房子空間不大，也可以利用半遮蔽的屏風或半透明玻璃，做出既開放、流通又有隱私的格局。

香港復古設計旅館芬名旅店（The Fleming）以一組藤製鏡面屏風，區隔幾乎緊鄰為一體的辦公桌區和臥鋪，既有美感又顯貴氣，兼具傳統與時尚，小房間也感覺層次豐富。

若在隔間與不隔間猶豫不決，靈活的拉門或許可以解決這場戰爭。

北京柏悅（Park Hyatt）浴室有著風呂般的浴缸，獨特且寬敞，同時它又打破過去浴室與臥鋪間互不相關的距離。並用日式長幅拉門取代牆面，開敞時迷你吧台就在臥鋪旁，頓時化為私人Spa。

紐約第五大道安達仕旅館（Andaz 5th Avenue）則相當特別，將浴室置於中間位置，兩側各有拉門，一邊通往臥鋪、一邊通往客廳，讓那漂亮的浴缸成為房屋焦點，不但打破沉悶格局，也讓整體空間更為自由通暢。

樓底夠高的話，工業設計風（Loft）也是個好選擇。曼谷大都會旅店（Metropolitan Hotel）雖然家具普通，但超高的天花板賦予它獨特的空間感。垂掛至一樓的吊燈則貫穿視覺焦點，也為兩端做出連結。

上海柏悅旅店（Park Hyatt）樓中樓套房高達4.8公尺，從上層臥房望下，下層簡單的被分為小客廳和書房兩區，大量留白空間和白色家具使空間更清爽，表達少就是多的概念，舒適度加倍。

如擁有獨棟建築，可以看看荷蘭當紅設計師馬歇爾．汪達（Marcel Wanders）參與設計的盧特旅館（Lute Suites），既具備實驗創新性，又不失居家生活應有的溫馨舒適。

若有適合條件，設計旅店對空間大膽的想像和運用，不妨運用在居家空間的配置、設計上，即使有不規則的畸零空間，透過巧思，也能化無用為神奇，讓生活方式有更多的變化。

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