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5成資金來自竹科人 攻城獅籃球隊有個新竹夢

聯合新聞網 / 商業周刊
為了打造攻城獅球隊IP，悍創運動行銷創辦人張運智(右)與胡瓏智 (左)，找來球評高景炎(中)擔任球隊總經理，擘畫新竹嘉年華藍圖。(攝影者．陳宗怡)
為了打造攻城獅球隊IP，悍創運動行銷創辦人張運智(右)與胡瓏智 (左)，找來球評高景炎(中)擔任球隊總經理，擘畫新竹嘉年華藍圖。(攝影者．陳宗怡)

【文●陳慶徽】

從沒打過公開賽，為何吸引宣明智等董總投資？

國慶連假的前夕，新竹縣立體育館內工作人員在忙碌穿梭，10月17日這裡將舉辦，新竹史上第一支在地職業籃球隊比賽。

它，是今年6月成立的新竹攻城獅籃球隊。它從面子到裡子，都跟竹科緊密相關——球隊命名取自「工程師」諧音，資本額超過5成來自竹科，包括聯華電子榮譽副董事長宣明智等，均以個人身分列名股東，友達董事長彭双浪也以基金會包場做公益。

幕後推手悍創

9成竹科企業曾是他們客戶

為何，連一場公開賽事都沒打過的球隊，能獲得竹科大老的青睞？

背後的關鍵推手，是深耕竹科20年的悍創運動行銷創辦人張運智與胡瓏智，後者也是現任攻城獅董事長。

體育界談起悍創並不陌生，它2001年成立，首開先河引入美國職籃NBA與職棒MLB等國際賽事來台，它也幫竹科企業舉辦家庭日，包括台積電、聯發科在內，有9成竹科企業都曾是他們客戶。

2015年，當時營收約2億9千萬元的悍創，將主要業務併入全球最大球鞋代工廠寶成集團，成立寶悍運動平台公司，張運智與胡瓏智也一併進駐寶悍。不過，在今年初，以兩人為主的關鍵團隊低調離開寶悍，重拾悍創招牌。

恰巧此時，曾任國內數支球隊領隊與副領隊職務的陳建州，宣布要籌組台灣暌違20年以來的第一個職業籃球聯賽P.League+，成員除了攻城獅外，包含富邦勇士、璞園建築與寶島夢想家等隊伍。

悍創團隊離開寶成集團，重掌創業兵符，第一場戰役，是操盤攻城獅球隊的營運。但為何他們不專做傳統的企業家庭日活動，要費心經營球隊？

打造IP生態圈

看球體驗，結合在地觀光

這背後，其實是這家公司跳脫「代工思維」，擁抱自有IP（智財權）的轉型計畫。

「過去我其實在做代工，現在我在做品牌。」張運智解釋，過去是幫企業、品牌辦活動的一次性生意，就好比竹科企業接國外大廠訂單，今年有，明年不見得還有，打造自有品牌，是擺脫接單風險的唯一出路。

攻城獅IP行銷的第一戰，先將竹科家庭日，轉型為賽事體驗。以往這類企業家庭日，不外讓員工去樂園、選定戶外景點與家人同樂。現在攻城獅提供包票的合作方案，將增添企業家庭日選項的多元性。

根據張運智的推算，每年竹科企業相關活動商機規模，至少達20億，透過結合球賽體驗的新鮮感，將過去他們熟稔的家庭日玩法再升級，有利爭取竹科企業合作，進而鞏固攻城獅票房收入的基本盤。

「它就是一個嘉年華！」股東之一的宣明智接受商周訪問時點出，除了賽事門票直接收入，帶來的人潮更可連結新竹在地觀光、旅宿產業，打造出餅更大的全方位城市娛樂商機，「我希望它（攻城獅）成為（新竹人）娛樂的必需。」

胡瓏智透露，目前球隊已與新竹地區飯店業者洽談合作，除了將門票與住宿結合販售，也正研議推出聯名商品、甚至聯名主題房間等合作形式。同時，球隊未來也預計推出周邊授權商品、籃球訓練營，甚至是將球員比照網紅經營，販賣球星的飲食菜單、健身訓練等，延伸球隊IP。

其實，這群竹科個人股東願意掏錢投資這球隊，不只是想圓個人的體育夢，更希望能把看球體驗，結合新竹觀光、在地旅遊，一起為新竹拱起娛樂產業生態圈。

不過，縱使藍圖畫得再美，這個嘉年華計畫，仍有現實的考驗要面對。

「這是跟時間賽跑。」一長期觀察運動產業的分析師指出，疫情讓大眾失去出國旅遊的娛樂選項，是新聯盟崛起的利多。但在疫情散去、國境解封前，能否取得穩定的票房基礎，就成了這個聯盟的第一項生存考驗。

該分析師直言，「運動最後面還是要看成績。」對於才剛成立的攻城獅來說，戰績與在地認同是兩大考驗，前者，是拉抬人氣的利器，後者，則是讓球隊長久經營的關鍵。

根據美國ESPN電視網統計，擁有逾70年歷史、今年甫奪下NBA冠軍的洛杉磯湖人隊，即使是在去年沒打入季後賽的球季，整季仍創造逾9成的票房滿座率；如何讓新竹人對該球隊有強烈認同感，是團隊必須努力的方向。

儘管初期資金不是問題，但賽事成績、在地認同，都是硬考驗。就在該球隊第一場公開賽事舉辦之際，它的生存戰才正要拉開序幕。

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