快訊

悲莫悲兮生別離：滾石與潘越雲、席慕容的〈生別離〉

日職／陳偉殷打擊練習登板 投51球最快147公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

咖啡烘焙冠軍×南投百勝村》人定勝天 檳榔樹下的精品黑金

聯合新聞網 / 商業周刊
檳榔樹下的咖啡樹是台灣獨有風景。檳榔樹提供適當遮陰，又不至於把陽光全擋住。(攝影者．陳宗怡)
檳榔樹下的咖啡樹是台灣獨有風景。檳榔樹提供適當遮陰，又不至於把陽光全擋住。(攝影者．陳宗怡)

【文●徐銘志 】

「這是一場人定勝天的台灣奇蹟。」北歐盃烘豆冠軍、Fika Fika Cafe創辦人陳志煌談到台灣精品咖啡時，總會提到這個故事。

他口中的奇蹟，來自南投縣的「百勝村咖啡莊園」。

隨著陳志煌的腳步，開了5小時的車來到南投縣國姓鄉，沿途隨處可見的香蕉、火龍果園，還有爬滿陡峭山坡的檳榔樹，標示著這裡是台灣農業大縣。

迎接我們的是百勝村咖啡莊園總經理蘇春賢、總監蘇晉寬，父子檔兩人不急著說故事，而是端上一杯由蘇晉寬手沖的百勝村蜜處理咖啡（編按：介於日曬和水洗法間，將咖啡果皮、果肉去除後，直接保留果膠並日曬），讓他們自己種、自己發酵、自己烘焙的咖啡來說話。

帶著熱帶水果氣息、風味飽滿，這杯咖啡煞是迷人。事實上，這已具國際精品級水準。

百勝村咖啡莊園的咖啡在2015年拿到美國精品咖啡協會杯測84.92的高分（編按：通常80分以上稱之為精品咖啡），在當年還創下亞洲第二高分的紀錄。

和陳志煌招待國外來訪的咖啡專業人士如出一轍，先奉上百勝村咖啡莊園的咖啡，待品鑑完畢後，再告訴對方，這樣水準的咖啡，來自於海拔僅僅400到600公尺的咖啡莊園。

「所有聽到的人，都會大吃一驚。」陳志煌表示。最讓專家跌破眼鏡的是，論海拔，百勝村完全不適合栽種咖啡。即便種下咖啡樹，也無法媲美高海拔、高溫差所種出來的咖啡風味。但，他們竟然做到了。

蘇春賢種植咖啡已有20年資歷，早期在國姓鄉山坡地上種檳榔樹的他，隨著水土保持意識抬頭，便在惠蓀林場的建議下，開始在檳榔樹下種起咖啡樹。

他很清楚先天環境條件不優，便從栽種時的田間管理與咖啡發酵、烘焙等後製著手。光是咖啡樹的肥料就下了不少苦工。最後，他以日本肥料、雞蛋、奶粉、黃豆製成的豆漿來施肥，讓咖啡樹有足夠養分能成長茁壯。

走入百勝村咖啡莊園的後山咖啡園，得先經過蜿蜒的陡坡。一排又一排的咖啡樹就依偎在拔地而起的檳榔樹下。

蘇春賢說，檳榔樹稀疏的葉子能讓光線照射下來，同時提供些許的遮陰，讓種在低海拔的咖啡樹免於烈日曝曬。從整齊劃一的種植規畫，就能看出他在田間管理所做的努力。

每年10月到隔年5月，是採收咖啡的時機，15天採收一輪，由於一串咖啡果實不一定同時轉紅，得手工採摘。蘇春賢總是背著自行設計的袋子採收咖啡。

塑膠網袋，開口繞著鐵圈避免塌陷，袋子的一側則有拉鍊，只要拉鍊一拉，咖啡果實就自動掉下來。就連這麼小的工具都親自動手，不難看出他對種植咖啡的投入與狂熱。

至於咖啡的發酵處理，也是百勝村咖啡莊園創造自身價值的方法之一。他們透過「厭氧發酵處理法」讓旱地中的咖啡豆搖身成為身價不凡的精品咖啡豆。

蘇春賢知道低海拔產出的咖啡結構較為薄弱，於是，當聽聞國外在咖啡發酵時阻隔空氣，讓發酵變慢、增強風味時，他也開始嘗試這樣的厭氧處理法，前後花了兩年，才找到適合自己的方式。

最初，國外對這樣的發酵方法尚未有定論，因為一般只會在發酵桶加上蓋子，而他不僅加蓋，還在蓋子上設計了一個抽氣孔，透過機器把發酵桶的氧氣抽到只剩15％，桶子馬上凹陷。不過，隔一天，桶裡咖啡豆發酵產生的氣體又讓桶子膨脹起來。

蘇春賢拿出前一日摘取的咖啡果實，一把布袋開封，便有股熱帶水果及發酵香氣撲來。他說，這就是大自然的魅力，空氣中的菌種已經開始進行發酵。

若控制不好，便會酸敗。把去果皮的咖啡果實放到桶子裡厭氧發酵，也是得靠經驗判斷。根據氣溫不同，咖啡果實得在桶子裡待上36至40個小時不等。

蘇春賢勇於投資與嘗試，莊園裡各式機具一應俱全，從去膜機、水洗機到脫殼機……就連咖啡烘豆機也有3台，有測試用的小型烘豆機，還有大型烘豆機。可說是南投地區最具規模、器材最完整的咖啡莊園。

而7年前回到百勝村咖啡莊園的蘇晉寬，不但取得咖啡品質協會（Coffee Quality Institue）杯測師，也有精品咖啡協會的咖啡烘焙高級認證。

這讓百勝村從生產、發酵、烘焙、沖煮能一氣呵成。「這是最難得之處！」陳志煌表示，很少有咖啡莊園能從產地到餐桌有這麼近的距離，何等幸福。

事實上，陳志煌和蘇春賢的結緣來自一場課程。不斷與產官學交流的蘇春賢在2015年請咖啡烘豆師陳志煌來分享他的烘豆知識。

陳志煌在那一年喝到百勝村咖啡莊園的咖啡後，對比先前經驗，覺得進步神速。便開始在店裡販售百勝村的咖啡。本來就有不少觀光客的Fika Fika Cafe賣起台灣咖啡，自然話題十足，格外受到日本人喜愛。

經常往咖啡產地跑的陳志煌觀察，台灣咖啡之所以能異軍突起，在於咖啡農們對於知識、技術的渴望。不斷找咖啡專家來分享、與農友間的交流甚至是到國外咖啡莊園探訪。

而百勝村正如其名，克服萬難、先天條件劣勢，在台灣精品咖啡中拿下不少勝利。

【延伸閱讀】

評論家：他快輸了！川普確診為什麼沒拿到同情票？

「流感疫苗」該打嗎？「這5種人」施打前要小心

日本高齡化「去空屋」奇招》100日圓，就能買到輕井澤小木屋

相關新聞

台廠繞個彎做生意！歐美時尚防疫 Zara、Adidas等紛紛下訂客製口罩

10月中登場的台北紡織展，是全球極少數如期舉辦的「實體展」，不僅吸引來自11個國家的300多間廠商參展，更讓超過40個品牌買主登記以視訊參與。

強台幣＋弱房價 SARS危機獵房效應重現 台灣人瞄準海外6國

全球熱錢追逐房地產，讓台灣不只在地房市買氣熱，就連沉寂超過2年的海外地產投資，都有一股類似SARS時期、危機入市的房市投資效應發酵。

咖啡烘焙冠軍×南投百勝村》人定勝天 檳榔樹下的精品黑金

「這是一場人定勝天的台灣奇蹟。」北歐盃烘豆冠軍、Fika Fika Cafe創辦人陳志煌談到台灣精品咖啡時，總會提到這個故事。

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。 吉普車上的視線沿河谷一路而下，我們來到屏東最深山的神秘部落。這裡是台灣唯一有魯凱獵人，同時具B級專業溯溪教練身分的部落；也是目前少有，溯溪安全人員認證多達63位的溪谷運動環境。

銀行為何搶做房貸流血生意？「購屋生態圈」打敗低利痛點

房市熱騰騰，銀行的房貸業務利率卻是砍到流血又見骨。流血的生意，為何銀行仍搶著做？

曾想「公司有存在必要嗎？」 ViewSonic董座二次創業告白

走進優派（ViewSonic）的中和總公司，裡面的兩個樓層，代表這間公司的兩個世代。

登伸展台、玩斜槓50歲開始不遲！97歲登Vouge封面、64歲拍五月天MV

當67歲的模特兒兼演員林天扶穿著3件式西裝，頂著一頭梳得整齊的銀髮，出現在信義街區街拍，比他小上3、40歲的行人忍不住多看兩眼，拿起手機偷拍。這些高年級時尚網紅教會我的一堂課是：無懼變老。時尚，沒有年齡限制。

吳寶春聊10年創業修煉 每個開店夢都始於當個爛主管

攻上頂峰之後，只能下山嗎？對世界麵包冠軍吳寶春來說，他不這麼認為。

隱形冠軍怕交棒上演《世間情》 意外熱翻銀行這生意

「最近2、3個月，（家族信託）電話詢問數比平常增加4、5倍。」國泰世華銀行綜合企畫管理處信託部經理陳美娟說。

美食家王浩一領路 吃秋

昨天朋友送來的文旦，說今年因為閏4月，它們在樹上多待了些時日，外皮有些消水了，現在正是美味好時節。

Line收回別這麼用！超上道數位肢體語言6問答

根據心理學研究，人類的溝通中，僅有不到1成來自你說的語言，其他，其實是藉由手勢、聲調、表情、衣著等肢體語言補足。

蘋果每月66元訂閱串流服務 能逆襲Netflix、Spotify？

美國時間9月15日，蘋果在新世代iPhone缺席下，依舊照慣例舉辦了秋季產品發布會。只是，活動主角從硬體，改為集合旗下音樂、遊戲、影視串流等6大服務的一站式訂閱服務「Apple One」，由於蘋果家庭方案換算下來，每人每月平均僅需負擔新台幣66元，旋即引起廣泛討論。

熱門新聞

新台海危機下的台灣兵法

2020年其實沒那麼糟！10年來最大投資熱潮正來勢洶洶地流向台灣

「未來移動」台灣隊 搶攻兆元商機

第一支5G iPhone要來了！投資專家看好9檔蘋概股 到底誰最吃甜又吃香？

公賣局變身嘉美館 「畫都」風華重現

川普喊卡紓困協商美股嚇跌 專家建議「3大方向」調整投資布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。