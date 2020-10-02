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登伸展台、玩斜槓50歲開始不遲！97歲登Vouge封面、64歲拍五月天MV

聯合新聞網 / 商業周刊
林天扶被稱作「台灣史恩康納萊」，演遍總裁、黑道大哥等角色，他接下來想挑戰西部牛仔。(攝影者．郭涵羚)
林天扶被稱作「台灣史恩康納萊」，演遍總裁、黑道大哥等角色，他接下來想挑戰西部牛仔。(攝影者．郭涵羚)

【文●柯曉翔】

當67歲的模特兒兼演員林天扶穿著3件式西裝，頂著一頭梳得整齊的銀髮，出現在信義街區街拍，比他小上3、40歲的行人忍不住多看兩眼，拿起手機偷拍。這些高年級時尚網紅教會我的一堂課是：無懼變老。時尚，沒有年齡限制。

根據英國國際壽命研究中心（International Longevity Centre）研究，從2011年至2018年，年長者在時裝與鞋子支出增加21％；到2040年，50歲以上的人會成為主要消費族群。

過去時尚品牌畏懼和「老化」連上邊，如今逐漸擁抱高年級生。2017年，歐萊雅（L'Oreal）邀請奧斯卡得主、當年72歲的海倫米蘭（Helen Mirren）擔任品牌大使；去年，最高齡時尚網紅艾莉絲．艾普菲爾（Iris Apfel）與國際模特經紀公司IMG簽下一紙合約。

艾普菲爾上月剛過99歲生日，在擁有約160萬追蹤者的IG上發布穿著一襲綠色長洋裝的慶生照。

她是舊世界織布工坊（Old World Weavers）共同創辦人，曾為白宮做室內裝飾設計，被《衛報》評為全球「50歲以上最佳衣著」之一，97歲時再度登上《Vouge》時尚雜誌封面人物。

彩妝品牌M.A.C為她發表限量聯名彩妝，唇膏用的是連年輕人都不敢輕易嘗試的大膽鮮紅色；周仰傑（Jimmy Choo）設計一雙以她命名的涼鞋⋯⋯對於自己的時尚風格，艾普菲爾的金句是：「多才豐富，少很無聊。」

社群媒體推播的力量，讓高年級時尚網紅當道。特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）的媽媽、72歲的梅伊．馬斯克（Maye Musk）也是其中一位。

67歲時，她登上紐約時裝週伸展台，和年紀只有她3分之1的模特兒一起走秀；69歲成為封面女郎（Cover Girl）品牌代言人。她在《女人的計畫》一書寫道：「我沒料到讓自己白髮婆娑會是成為超級名模的秘訣。」現在是她最炙手可熱的時候。

「銀髮是新黑色（Silver is the new black.），」香港老正工作室創辦人張艾渟說，「我們想傳達的是，年紀大也可以很酷。」這家2016年成立的模特兒經紀公司，專收50歲以上模特兒，年紀最長的是96歲的彭瑞瑛（Alice）。

先生過世後，彭瑞瑛話變少了，也不愛出門。孫女偷偷寫電子郵件給老正工作室，推薦外婆去試鏡。彭瑞瑛最初並不習慣，拍照時總有2、30個人圍繞著，但她漸漸適應，每天學習新的事情。銀髮使她成為廠商新寵，連美國化妝品牌都與她合作。

「『這麼老還塗脂抹粉？』是有閒言閒語。但我又不是塗在你身上，自得其樂不就行嗎？」她在廣告裡直率的說。她一輩子都愛美，直到現在仍每天塗口紅、穿裙子出門，街坊鄰居常問：「有朋友結婚嗎？妳穿這麼漂亮要去哪裡？」

張艾渟觀察，5年前，許多廣告需要長者角色，常找3、40歲的模特兒畫老妝，但現在越來越多高年級模特兒出現在鏡頭前。老正也從健康照護、銀行保險等廣告，拓展到護膚、美妝品牌，旗下藝人甚至還擔任電視節目主持人。

34歲的她，不稱旗下高年級模特兒「爺爺奶奶」，直接以名字相稱，「我們是平等同事關係，一起完成工作，」她說，「他們保持年輕的心態，完全讓人忘記年紀。」

拋開年紀的還有他，十足健康創辦人、被稱為「時尚潮爺」的林天扶。10多年前，經紀人到他的店裡按摩，看中他深邃外型，問他要不要挑戰試鏡。

年輕時擁有星夢，曾去中華商場訂做喇叭褲，甚至參加台視歌唱訓練班，卻因正職擱置夢想。沒想到，55歲，竟斜槓模特兒兼演員，一腳踏入演藝圈。

按摩時遇過明星、賭王等各行各業的人，觀察人生百態，成了表演養分。他曾和五月天3度合作，也飾演林依晨的爸爸，最挑戰的是周杰倫MV哭戲，哭不出來，只能靠眼藥水。現在連哭戲都會了，遇到劇情需要，想著生病的媽媽，很快就能融入情境。

約50多部廣告、逾10部MV經驗，造就他的專業。採訪拍攝時，攝影師請他略拿下墨鏡，他為我們示範喬治．克隆尼版本的挑眉；請他手插口袋，他懂得露出一手手指，才不顯呆板。

平常他喜歡看電影、畫展，搜尋IG國外時尚大叔穿搭，吸收資訊。「要把自己當成是藝術品，用心打扮，別人才會用心看待你，這適用於任何事情。」他說。

懷有星夢的高年級實習生，持續加入這堂時尚課。橋星廣告製作特約模特兒岳志成（Vovo）、王玫夫妻檔，過去擔任造型師和女裝品牌市場營銷，現在想走到幕前表演。他們參加試鏡、上美姿美儀課程，同學年紀小上30多歲。「以前是我們選人，現在是被選擇，一切歸零，」岳志成說，「我想告訴同齡的人，不應放棄自己。」

「我不怕變老的原因之一，是我的人生一直比前一個年代還要美好。」馬斯克說。從這群高年級網紅身上發現，享受與擁抱你的年紀，從年輕到老，要一路時尚到底。

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