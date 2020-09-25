美食家王浩一領路 吃秋

【文●王浩一】

訪海岸山脈香草聚落、台灣蕎麥故鄉尋秋食

白露，雲高晴朗。

昨天朋友送來的文旦，說今年因為閏4月，它們在樹上多待了些時日，外皮有些消水了，現在正是美味好時節。

我在台東友人家寄宿，朋友邀我到海岸一遊。我想，這個季節如果去太麻里看金針花、去金樽喝咖啡，看海玩浪，都是不錯的選擇。但是，我建議前往泰源盆地，去尋找一處只聽說、沒去過的香草園。

我們從都蘭出發，搜尋的地標是「尚德國小」。台東縣尚德國小，10多年前已經廢校，但是老舊校園依舊環山佇立，蒼翠滿眼。附近有一處「香草教室」和香草聚落，6年來他們經營「小村遠遠」香草精油品牌。

此處真的是小村遠遠，即使從都蘭出發也需要40多分鐘的蜿蜒山路車程。對於外來客，我是這麼介紹這裡的地理：

台東縣東河鄉有7個村，4個村沿傍著太平洋，從南到北依序是都蘭、興昌、隆昌、東河。另外不靠海的泰源、北源、尚德，則位在東海岸山脈「深山遠遠」，被稱為「洞內三村」。

尚德村四周高山環視，環抱美麗到不可思議的泰源盆地，有人家、聚落、水田、濕地、野溪、小河、山丘、森林等等各種多樣的地景。

站在高地鳥瞰盆地，宛如仙境的幽谷，油然而生的珍惜感，有今夕是何夕的錯覺。在香草教室盤旋了一段時間，也稍稍理解了香草種植知識，我問可以去看看野薑花田？

在山下，有許多水田除了種稻，種滿了綠薄荷、香蜂草、野薑花、芳香萬壽菊等等。初秋，正是採收野薑花製茶的好時節。

野薑花茶的滋味，迷人花香中帶有微微的薑辣。可以加入熱紅茶、熱奶茶，也可以些許加入紅豆湯裡，另有迷魅滋味。

日本人對於食材，有季節滋味三階段：爭鮮、當令、惜別。所謂「爭鮮」（走り，hashiri）是「尚未盛產前的滋味」，「當令」（旬，shun）則是著時、盛產，「惜別」（名残，nagori）為產季將盡，最後的惜別滋味。

節氣白露後，我們開始「吃秋」吧！去找一些秋季食材的滋味。

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