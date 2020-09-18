媒體人野島剛：我買了環遊世界機票 啟動中場空檔年

文●柯曉翔

如何當一位背包客，52歲的日本作家野島剛並不陌生。

就讀大學時，他一放長假就到各國流浪、打工度假，足跡超過40個國家。但，當他50歲，一個人的旅行變成什麼樣子？「行李變大、錢包變厚、體力變少了。」他說。而此時，枕頭和水果榨汁器成為必備神物，養生至上。

2018年5月至10月，野島剛進行人生中場空檔年（Gap Year），他買了一張50萬日圓（約合新台幣13萬8千元）、聯盟成員航空的航線都能搭乘的環球機票。從日本出發，周遊大洋洲、南美洲、非洲、歐洲與亞洲20多個國家。這是他送給自己，50歲的生日禮物。

他對旅行的渴望，是想突破舒適圈。近30年的記者生涯，曾任職於《朝日新聞社》，擔任新加坡、台北特派員；也曾遠赴伊拉克、阿富汗等戰地前線採訪；2018年榮獲台灣卓越新聞獎，創下史上首次外國人獲獎紀錄。

一直以來，採訪寫作如魚得水，卻在接近50歲時，中年危機悄悄找上門。他發現，身邊的朋友開始老化，甚至生病過世，而自己撰寫的題材也不如以往有挑戰性。「我的日子過得太順利、太容易了，對工作、生活、環境都很熟悉，反而會剝奪身為作家應有的敏銳感覺、健康精神與堅持的態度，」野島剛說，「如果錯過50歲，繼續無力到6、70歲，人生很快一瞬間就過去了。」

想要重回20歲的精神狀態，他想到最好的辦法是—去旅行。

在異國的旅人，像張一無所知的白紙，誰都不認識，可以徹底斷開忙碌的日常生活，離開同溫層，也能認真思考未來30年的計畫。

然而，放下一切、重新建立生活，是一般中年人最害怕的事情之一。野島剛先買下一年後的環球機票，在一年內告訴家人與朋友，他將環遊世界，也一一推辭旅行期間的工作邀約。「這是漸進過程。若是太突然，別人會擔心，你生了什麼病？」他說，「我告訴很多人，也買了機票，就沒人懷疑這件事了。」

年輕時，是為了旅行而旅行，如今是為了尋找改變機會而旅行。

他選擇一個國家、一座城市，停留10天至2週。住進短期公寓，去超市購買食材自己下廚做菜，好好過著當地生活。早上閱讀、回郵件；下午散步，四處晃晃；晚上喝點啤酒、吃下酒菜、看部電影，10點前上床睡覺。

幾乎不依賴旅遊書籍、不事先搜尋資料，他將自己維持在空白狀態，隨時發現旅途的驚喜。一旦發現有意思的人事物，再拿出iPad查閱。最少程度的準備，反而出現意外的機遇。

比如食物。他驚訝於南非藍鰭鮪魚的美味，與東京高級餐廳不相上下；偶遇日本鮪魚船漁撈長，品嘗剛捕獲的新鮮鮪魚，思考漁業背後的國際政治角力；在緬甸，他混入當地茶店，這裡是當地人放鬆休閒、交換情報的地方，一邊喫茶，一邊談政治……他把這些飲食田野觀察，記錄在《野島剛漫遊世界食考學》裡，「我感覺自己變成一位新人記者。」他說。

旅途的意外，也總是少不了。行李箱在克羅埃西亞消失4天，事後他成了「行李遺失專家」；在北非突尼西亞，突如其來的暴風雨，下起如飯糰大小般的冰雹，幾乎要吹走帳篷。終於等到放晴，他和同寢的美國背包客相視而笑：「歡迎來到撒哈拉。」

撒哈拉太廣闊，太美了。四下無人時，他一時衝動，想貼近大自然，決定全身脫光，裸體奔跑。「我自己也有點意外，這是第一次這麼做，」他說，「很可惜沒人幫我拍照，只有我的記憶可以保留永遠。」

旅行歸來的野島剛，延續旅途中健康管理的習慣，每天健身、瑜伽，或騎腳踏車，留給自己半小時至一小時的運動時間。「40歲時，不須刻意維持就能維持狀態，」他說，「但到了50歲，每天都是戰鬥—需要用良好的自律，抵抗老化。」

問他60歲要送給自己什麼禮物？他說，仍是旅行，或許放自己一年的假，只是下回先往西伯利亞飛行。

許多日本朋友總羨慕他，希望退休後，也要環遊世界。「沒有人能保證60歲的事情，到時還能爬山嗎？萬一得了癌症怎麼辦？」他說，起碼「現在」可以保證，不如趕快行動。

因為，「現在」就是個禮物。

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