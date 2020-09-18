快訊

你也是「脫北者」？2020幸福城市調查：台北得第一 民眾無感

劇場看慰問演出 護理師夫婦遭「奪命旋轉椅」擠壓雙亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳俊聖口中快樂的麻煩 宏碁教育筆電熬10年暴賣秘辛

聯合新聞網 / 商業周刊
宏碁陳俊聖（左3）透露，目前Chromebook已占所有筆電出貨量3成，且需求延續到明年。該公司今年前8月營收已逆勢年增11%。(攝影者．駱裕隆)
宏碁陳俊聖（左3）透露，目前Chromebook已占所有筆電出貨量3成，且需求延續到明年。該公司今年前8月營收已逆勢年增11%。(攝影者．駱裕隆)

文●侯良儒

昔日出貨單價雙低，Chromebook如今出貨年增近5成

「這是我們做筆電以來從沒見過的！」9月9日一場活動，宏碁董事長陳俊聖以「Happy Problem（快樂的麻煩）」，形容旗下教育筆電Chromebook近期熱賣、缺貨的程度。

如果說台積電的先進製程，撐起今年台灣電子業半壁江山，那麼另一半就是筆電，而其中的中流砥柱，就是這款均價僅9千元、由Google於10年前主導問世的教育筆電。近期因疫情、遠距教學需求而大爆發。研調機構IDC預估，該產品今年出貨量年增近5成，將達2500萬台，比蘋果Mac出貨量還高。

影響所及，台灣一票供應鏈，從面板、IC設計、零組件到組裝廠，業績紛紛寫新高，其中，受惠最深的，就是首季奪下Chromebook市占第一的宏碁。

但，耀眼成績背後，宏碁卻是守了近10年「冷灶」。

看準趨勢，量小難推也不砍

這門生意對宏碁的「難」，在於有太多操之不在己。這是一款輕硬體、重雲端服務的筆電，因此，如果Google教育軟體平台沒在該國落地，或該市場網路建設不到位，都無法銷售；此外，產品規格、價格也都是Google說了算，差異化空間小。

過去，筆電品牌面對一款銷量沒起色的產品，往往3年內就會砍去。為什麼宏碁卻願意等Chromebook這口10年才熱起來的「冷灶」？

初期，由於這款產品出貨量小、單價低，宏碁內部確實有過檢討聲浪。但，接手宏碁6年多來、不斷收掉不賺錢事業的陳俊聖，卻著眼於趨勢，選擇留下此產品。「量小沒關係，但它每年都在成長，以後，就有可能慢慢變大。」

這是曾陷入「衝量」迷思、一度導致鉅額虧損的宏碁，從過往教訓學到的一課，「我們可以一直抱怨產業在負成長，但這裡面其實有segment（分眾市場）是成長的，如果不去專注它，你一定會往下掉，」宏碁共同營運長黃資婷進一步說。

宏碁能在Chromebook的眾多品牌中拔得頭籌，在於它這10年間，並非被動等待Google造勢，而是不斷主動出擊。

傾聽需求，一根螺絲都挑剔

7年前，宏碁成立的「教育諮詢委員會」，就是最明顯例子。

相較於過往，品牌廠僅在新品上市前做市場調查、焦點團體，宏碁卻是連7年、每個月召開一到兩次委員會。參與者包括該公司歐美各區域總經理，並邀請不同學區的數位教育負責人與會，理解教育界人士對科技的「痛點」。「像抗菌功能（導入筆電），也是來自學校回饋，」陳俊聖舉例。

資策會產業情報研究所分析師徐文華說，成立委員會，除了能直接了解學校需求，更能深化客戶關係，「教育市場很特別，它是標案採購，品牌廠必須更掌握客戶關係。」

為了燒熱這口灶，做了40年電腦的宏碁，回頭傾聽消費者，連一根螺絲也要貼合學生需求。

早期，宏碁維修人員曾收到大批待維修的Chromebook，竟發現這些學生用過的筆電，居然一個個「開腸破肚」、機殼爆裂，「不只外殼，有時候連裡面的主機板都可以弄到破！」陳俊聖透露。

明明和其他筆電使用同樣機殼材料，為什麼Chromebook的破裂率卻相對高？經過教育人士回饋才知道，「成年人是輕輕的把筆電放下，但學生沒有這觀念，可能書包一甩就丟在地上，筆電就很容易爆開。」

為了在售價上不超過Google設定的「天花板」，又要改善強固性，宏碁把鎖機殼的螺絲，從原本的三道螺紋，再增加一道半到兩道，「讓螺絲吃得更深，減少（碰撞後）結構變化，」黃資婷說。

此外，他們還發現送修的Chromebook進水率極高，詢問才知道原來水壺或飲料罐，幾乎是學生桌上的「標配」。只是，如果直接導入防水膠條，成本也將提高，於是，他們先在筆電底部打洞，接著把內部結構改造成能導引水流，讓水像「溜滑梯」流出筆電，最後利用散熱風扇，把機器內的水漬吹乾。

「現在一瓶350CC的瓶裝水，你往我們大部分的Chromebook上面倒，這台機器都還可以用！」黃資婷表示。

儘管今年宏碁看似因Chromebook而大豐收，不過，集邦分析師王興仁提醒，該產品單價低，造成出貨成長率雖高，對業績的提升卻有限。然而，也有分析師認為，薄利多銷下，對獲利還是正面助益。

但，如同陳俊聖藉由走進電競、創作者等分眾市場，帶領公司走出衝量、以硬體為中心的思維，是宏碁在這個極成熟的筆電市場，從頭學起的旅程。

【延伸閱讀】

LINE群組太多，又不好意思退出？教你一鍵過濾煩人通知

想續杯，為什麼不能講“Can I get one more？”

輝達砸1.18兆買ARM！這個台灣人，將成為全球半導體界最有權勢的男人？

相關新聞

美中脫鉤淪嘴炮：87％美企不走、特斯拉帶頭加碼

「除了嘴炮（rhetoric），美中脫鉤（decoupling）並未發生。」美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）今年7月如此宣稱。儘管兩國交惡，美國對中投資仍逆勢成長。這股趨勢能否持續，取決於中國能否創造出「被需要的價值」。

陳俊聖口中快樂的麻煩 宏碁教育筆電熬10年暴賣秘辛

「這是我們做筆電以來從沒見過的！」9月9日一場活動，宏碁董事長陳俊聖以「Happy Problem（快樂的麻煩）」，形容旗下教育筆電Chromebook近期熱賣、缺貨的程度。

一瓶6元的水賣到上市 解密「水中茅台」農夫山泉

「孤狼大亨用他的水帝國，創造出68個百萬美元富翁。」彭博新聞網此語，說的是鍾睒睒的農夫山泉和他的股東。這家中國瓶裝水公司日前上市，創辦人鍾睒睒一舉躍為中國前三大富豪。這是市場由「本夢比」轉向「本實比」的結果。

勇闖溯溪秘境 今年暑假跟著玩家在急流間沁涼一夏

霧台鄉，台灣本島人口最少的鄉鎮，抵達行政中心前，在霧台公路38.9公里岔路處下切，需要30分鐘左右車程才能抵達「新大武部落」。 吉普車上的視線沿河谷一路而下，我們來到屏東最深山的神秘部落。這裡是台灣唯一有魯凱獵人，同時具B級專業溯溪教練身分的部落；也是目前少有，溯溪安全人員認證多達63位的溪谷運動環境。

媒體人野島剛：我買了環遊世界機票 啟動中場空檔年

如何當一位背包客，52歲的日本作家野島剛並不陌生。

玉山大砍近半卡種 反逆襲刷卡王國泰世華！

你知道台灣刷卡金額最大的銀行是誰嗎？今年5月和6月，玉山銀連兩個月的刷卡簽帳金額，擠下與好市多發聯名卡的龍頭國泰世華，成為「刷卡王」。

外國白領人才 為什麼正在離開新加坡？

新加坡一直以來是西方人士進入亞洲勞動市場的首選：乾淨、效率、低稅率。目前，香港在國安法和二波疫情雙面夾擊下，動盪不安，新加坡照理來說是資金和人才轉移的直接受惠者。

台灣綠宅大賞：花蓮山居有「風的路」、安平省電82%被動屋

根據資料顯示，台灣2019年年均溫比起1960年熱上約5度，極端高溫的日子也從上世紀的30天急遽升高至60天，未來更可能達90天。

王永慶19年前公文斷路 小兒子想回台塑遭已讀不回

8月底，旅居美國30年、台塑創辦人王永慶最小的兒子王文祥，透過媒體「隔空」向堂哥、台塑集團總裁王文淵，呼喊想回集團的心願。

暫別迪士尼合作蚵農 Klook「小步快走」攻國旅能行？

一場空前疫情，令全球觀光旅遊業陷入停擺，近年發展迅速的線上旅遊平台（OTA，Online Travel Agent）產業也進入冰河期，被迫走上削減營運規模一途。

前華碩工程師走遍108間媽祖廟：以淚洗面沒有用 乾脆去流汗

55歲、前華碩電腦研發處主任工程師張訓賓，乍看是人生勝利組。建國中學、交通大學學歷，36歲時算算差不多可以財富自由，就跟華碩董事長施崇棠遞了辭呈，去新北福山種菜當農夫。

高利息誘惑忽略匯損 台灣人追捧的南非幣恐成下個金融未爆彈

南非幣，會成為下一個金融市場未爆彈嗎？

熱門新聞

柯文哲為何最後一名？首長滿意度榜單四大專家解析一次看

「我家有天安門流亡者」11歲那年遭遇 激發唐鳳用科技救世界

美中脫鉤淪嘴炮：87％美企不走、特斯拉帶頭加碼

強調台積電對台灣的責任 魏哲家回應謝金河三問

一瓶6元的水賣到上市 解密「水中茅台」農夫山泉

陳俊聖口中快樂的麻煩 宏碁教育筆電熬10年暴賣秘辛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。