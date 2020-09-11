外國白領人才 為什麼正在離開新加坡？

【文●張方毓】

社群掀排外聲浪、政府開始本地人就業優先……

新加坡一直以來是西方人士進入亞洲勞動市場的首選：乾淨、效率、低稅率。目前，香港在國安法和二波疫情雙面夾擊下，動盪不安，新加坡照理來說是資金和人才轉移的直接受惠者。

然而，彭博（Bloomberg）報導，新加坡猶如「大磁鐵」一般的國際人才吸引力，卻正在消退。

失業率創10年新高

本地人怨外國人搶工作

原因在於，新加坡正面臨史上幅度最大的經濟衰退，許多公司暫緩招聘；失業氛圍籠罩下，本地新加坡人埋怨外國人「搶工作」，政府修改政策、推動在地聘雇，多重因素交織成為對外籍人士越來越不友善的工作環境。

《CNBC》報導，與去年同期相比，新加坡第二季GDP減少13.2％，比原本新加坡政府預測的數字還差。失業率升高至2.9％，是2009年金融危機以來最高數字。

對此，新加坡社群媒體上出現反對外籍工作者的聲浪，反對黨也紛紛把這個議題當成選舉主軸，例如這次奪下最多反對黨席次的工人黨就呼籲，應對外國人工作准證（編按：工作簽證）施加更多限制。

新加坡政府也的確祭出各種限制措施。5月時，他們更改外國人工作准證門檻，規定若要申請工作准證，最低月薪調高為新加坡幣3900元（約合新台幣8萬5千元），並要求雇主應優先聘雇當地人。9月初，新加坡政府再次把最低月薪門檻調高為新幣4500元，並且預告12月金融業最低門檻將升高至新幣5千元。

除此之外，8月時新加坡政府更把47間公司列入觀察名單，包括銀行、基金管理和諮詢公司，理由是他們優先考慮聘雇外國人、沒有給予本國人公平的機會。

種種政策將對白領外籍工作者影響重大。外國藍領工作者僅占新加坡整體勞工5％，相對的，新加坡政府指出，在金融業裡，資深領導階層約有57％都是外國人。

一位住在新加坡的台灣人艾倫觀察表示，他從馬來西亞朋友阿蘭口中得知，她弟弟安迪原本拿著適用於技術人員的S pass工作准證在一流大銀行上班，賺著人人羨慕的高薪，沒想到疫情中，主管先暗示、再明示：今年工作准證到期，就不會再繼續申請了。阿蘭表示，安迪目前只能走一步算一步，再找不到工作，只好回大馬打拚了。

而艾倫自己也是，3月，他工作的公司面臨倒閉，原本準備接一個講師工作，正好彌補空窗期，沒想到對方之後表示，艾倫不是公民或永久居民，拿的是家屬准證，為了保障本國公民的工作權益，他的工作同意函可能無法批准。煮熟的鴨子飛了。

一些跡象已經開始顯示，白領外國人可能正在離開新加坡。金融產業人力資源公司Selby Jennings主管安德魯（Andrew Zee）表示，4年來第一次，一些人選的准證申請被駁回，不過後續透過上訴有成功取得准證。

工作簽證被駁回、租房減少

但短期仍比香港有吸引力

提供國際搬運服務的公司Sirva Inc.指出，2020年1月到7月想要搬到新加坡的需求人數比去年同期減少23％。專營外國人房地產業務的Knight Frank副執行行銷總監謝爾曼（Ella Sherman）表示，過去這個時候她通常可以簽下4個租約案，今年卻只簽下一個，而且得知許多老顧客決定返回母國。

不過，若是被新加坡認定為「必要產業」中的人力，則另當別論。例如教育產業，艾倫提及，4月新加坡學校停課兩個月，薪水不但沒有調降，解封後，在幼教集團工作的朋友米蘭達還領到教學獎金，鼓勵老師繼續教課。艾倫評論，新加坡政府自有一把衡量該「保護」誰的尺，外國人如何在變動下找到出路，除了能力，還要有運氣。

目前來說，由於處境落差的關係，新加坡仍比香港更有吸引力。

獵頭公司Boyden私人財富管理部門高管拉胡爾（Rahul Sen）表示：「新加坡仍是有吸引力的目的地，許多企業為了進入大中華市場，原本打算在香港營運，現在都選擇落腳新加坡。」另外，避險基金公司Citadel日前宣布開設新加坡辦公室，美國生醫公司碧迪醫療（Becton Dickinson & Co.）也表示要擴張到新加坡。

短期來說，新加坡仍會是較好的選項，但長期來說，新加坡的保護主義，是否會趕跑更多國際人才和資金？仍須觀察。

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