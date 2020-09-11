王永慶19年前公文斷路 小兒子想回台塑遭已讀不回

【文●侯良儒】

偏安美國30年，王文祥能撼動兩兆帝國？

「我覺得，我應該回去台塑企業！」

8月底，旅居美國30年、台塑創辦人王永慶最小的兒子王文祥，透過媒體「隔空」向堂哥、台塑集團總裁王文淵，呼喊想回集團的心願。

他為什麼選在此時提出？執掌台塑集團的王家成員，為什麼對他的要求「已讀不回」？他的企圖心，會影響這個2兆帝國的經營權嗎？

曾經，年紀、健康、官司是牽絆王文祥最深的3件事情，如今，這些因素反而成為他回台塑的優勢。

時間回到2008年。10月，王永慶在美國紐澤西辭世，不久後，當時年僅43歲的王文祥，就向名列集團「7人決策小組」的4位王家人：王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜，表達想加入經營團隊。

為何現在想回台塑？

年齡到、病痊癒、官司搞定

「那時候他們說因為我經驗不足，所以就把我（的想法）否決了，」王文祥說。

一位年資超過30年的台塑老臣觀察，年紀與歷練確實阻礙當年的王文祥，畢竟前述4位王家二代都是在台塑海內外子公司歷練超過20年，才進入集團決策團隊。

「除了年紀，當年他的病也才剛好，而且還有官司在打，」這位老臣口中的「病」，就是王文祥15年前被診斷壽命可能僅剩一年的四期鼻咽癌；然而，歷經5個月的化療，他最後竟奇蹟似康復。

如今，55歲的王文祥「恰好」是王文淵當年進入決策核心的年紀，「我們這群人（指王家二代）都70歲了嘛，他比較年輕，」一名王家成員說。

「文淵大我18歲，假如我進台塑企業，至少還有18年可以貢獻，」王文祥近日在媒體訪談中說。

至於官司，則是指2006年，王文祥從王永慶手中收購的塑膠水管公司JM Eagle，被一位吹哨人檢舉其故意販售瑕疵品，引發美國103個地方政府聯合控告該公司民事詐欺，求償金額高達10億美元。歷經14年纏訟，今年6月，法官以原告無法證明其損失為由，判定免賠。

儘管全案還能上訴，但王文祥已經迫不及待宣揚戰果。7月，他先是向《洛杉磯時報》暢談官司；8月，他更無畏居家隔離，也要回台找媒體受訪：「我可以承擔這個責任（指接班）……，這麼大的官司都走過來了，這讓我更有信心！」

3個不利因素一一被逆轉，他也透過二姊王雪齡，半年前就向王文淵溝通想回台塑的意願。但，台塑集團迄今沒有任何反應，有台塑主管更私下直言，「怎麼可能給他回來！」

王家人沒反應原因？

經營權早已交給專業經理人

19年前，一張由王永慶、王永在親筆簽署的公文，就是答案。

2001年，時年84歲的王永慶決定以集體領導的架構，逐步將經營權、所有權分離。他發出一紙公文，將設立集團「行政中心」與「管理中心」，為日後的兩階段交棒計畫，立下最高指導原則。

隔年，象徵「經營權」的行政中心率先成立，經過4年「試運轉」，2006年啟動第一階段交棒。王永慶、王永在卸下集團董事長、副董事長，交由王文淵擔任總裁，開啟「王家二代＋專業經理人」共治，由前述4位王家人，與陸續增至5位的專業經理人，組成俗稱的9人小組。

2017年第二階段上路，王家二代退出行政中心，轉進該年成立、代表「所有權」的管理中心。儘管為避免銜接期混亂，王文淵暫留行政中心，但「行政中心未來就是專業經理人，」王瑞華卸任副總裁時明言。

因此，台塑集團經營權由王永慶兄弟領軍的「父家長時期」，一步步過渡到二代與專業經理人的「共治期」，再進入由專業經理人「全面治理期」，已是一條不歸路。

然而，王文祥卻公開表示，若回台塑集團，他想要擔任台塑四寶其中一家公司的負責人，「這樣才有直接貢獻。」

雖然，啟動第二階段交棒時，王文淵、王瑞華都曾提及，「家族成員也可以是專業經理人」，但前提是「必須要從基層慢慢上來，不是進來（集團）就可以經營。」

「誰都不會答應他那種『一步登天』的要求，如果他說想先進管理中心，或者先要一個協理或副總的位子來證明自己，他的哥哥們應該不至於會拒絕，」一位台塑退休主管指出。

此外，雙方的「心結」還有王文祥的同母大哥王文洋，10多年來為了爭產不斷興訟，讓王家人不勝其擾。對此，王文祥受訪時表明「不贊成大哥爭產」，試圖與哥哥劃出界線。

如果王文祥想在股權上比輸贏、搶奪經營權呢？

當年，王永慶為了讓集團「永不分家」，透過3道防火牆的設計：海外5大基金、長庚醫院、台塑四寶交叉持股，緊握台塑四寶起碼3分之1股票。

換句話說，如果你是台塑四寶的小股東，無須擔心這樁「茶壺裡的風暴」，因為這類變數已在「經營之神」的妙算中。

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